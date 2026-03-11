Jess Park eksklusif: Bintang Lionesses tentang kepindahannya dari Man City ke Man Utd dan pesan 'kebebasan' yang membuatnya bersinar saat Red Devils bersiap untuk final Piala Liga melawan Chelsea

Hal itu memicu banyak kritik terhadap United. Tidak ada satupun dari kritik tersebut yang ditujukan kepada Park, seorang talenta yang luar biasa dan kreatif, melainkan karena Red Devils hanya melakukan sedikit aktivitas transfer sepanjang musim panas, artinya mereka akan memasuki musim yang akan melihat mereka berkompetisi di empat front untuk pertama kalinya dengan skuad yang tidak terlihat cukup dalam. United perlu merekrut lebih banyak pemain sebelum batas waktu, bukan melepas pemain.

Perasaan itu semakin menguat di paruh pertama musim, ketika kurangnya kedalaman skuad klub tentu saja berperan dalam ketidakmampuan mereka untuk menantang gelar WSL secara serius. Namun, tidak ada kritik yang dapat ditujukan kepada klub atas apa yang mereka lakukan dengan Park.

Dibangkitkan oleh kebebasan yang diberikan kepadanya oleh manajer United Marc Skinner, yang telah menciptakan peran unik baginya di lapangan, pemain internasional Inggris ini telah membantu tim ini mengatasi kelemahan serius untuk mencapai perempat final Liga Champions dan final Piala Liga pada Minggu ini.

“Tentu saja, Anda akan sedikit skeptis,” kata Park kepada GOAL menjelang pertandingan akhir pekan ini melawan Chelsea, merenungkan kepindahannya dari sisi biru Manchester ke Red Devils. “Tapi begitu saya masuk ke lapangan, saya langsung mendengar sorakan para penggemar, dan itu sangat dihargai. Saya menikmati setiap menitnya.”