Jess Park Man Utd GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Jess Park eksklusif: Bintang Lionesses tentang kepindahannya dari Man City ke Man Utd dan pesan 'kebebasan' yang membuatnya bersinar saat Red Devils bersiap untuk final Piala Liga melawan Chelsea

Tersisa kurang dari satu jam di jendela transfer musim panas Liga Super Wanita ketika kesepakatan paling mengejutkan terwujud. Jess Park dan Grace Clinton telah menjadi pilar di Manchester City dan Manchester United masing-masing pada musim sebelumnya. Namun, pada detik-detik terakhir, keduanya dipindahkan ke tim rival terberat mereka di kota yang sama.

Hal itu memicu banyak kritik terhadap United. Tidak ada satupun dari kritik tersebut yang ditujukan kepada Park, seorang talenta yang luar biasa dan kreatif, melainkan karena Red Devils hanya melakukan sedikit aktivitas transfer sepanjang musim panas, artinya mereka akan memasuki musim yang akan melihat mereka berkompetisi di empat front untuk pertama kalinya dengan skuad yang tidak terlihat cukup dalam. United perlu merekrut lebih banyak pemain sebelum batas waktu, bukan melepas pemain.

Perasaan itu semakin menguat di paruh pertama musim, ketika kurangnya kedalaman skuad klub tentu saja berperan dalam ketidakmampuan mereka untuk menantang gelar WSL secara serius. Namun, tidak ada kritik yang dapat ditujukan kepada klub atas apa yang mereka lakukan dengan Park.

Dibangkitkan oleh kebebasan yang diberikan kepadanya oleh manajer United Marc Skinner, yang telah menciptakan peran unik baginya di lapangan, pemain internasional Inggris ini telah membantu tim ini mengatasi kelemahan serius untuk mencapai perempat final Liga Champions dan final Piala Liga pada Minggu ini.

“Tentu saja, Anda akan sedikit skeptis,” kata Park kepada GOAL menjelang pertandingan akhir pekan ini melawan Chelsea, merenungkan kepindahannya dari sisi biru Manchester ke Red Devils. “Tapi begitu saya masuk ke lapangan, saya langsung mendengar sorakan para penggemar, dan itu sangat dihargai. Saya menikmati setiap menitnya.”

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Bentuk terbang

    Park bermain seolah-olah dia sangat menikmatinya. Dengan enam gol dan empat assist, ini sudah menjadi musim WSL terbaiknya dalam hal kontribusi gol, dan masih ada enam pertandingan tersisa. Itu belum termasuk tiga gol di kompetisi lain, termasuk gol penyeimbang krusial dalam kemenangan perempat final Piala Liga melawan Tottenham.

    “Jess benar-benar membuat saya bersemangat. Dia membuat tim bersemangat. Dia membuat para penggemar bersemangat,” kata Skinner tentang penyerang andalannya bulan lalu. “Dan tahu apa? Kita sudah sampai pada titik di mana, begitu bola meninggalkan kakinya, kamu tahu itu akan masuk. Begitu kamu tahu dia berada di ruang kosong, kamu tahu dia akan mengarah ke sasaran.”

    • Iklan
  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Kebebasan yang melimpah

    Dan posisi yang diberikan Skinner kepada Park telah membantu mengeluarkan potensi terbaiknya. Di City, dia ditempatkan dalam peran gelandang tengah yang lebih konvensional, tetapi di United, dia lebih sering memulai dari sisi kanan dan diizinkan untuk bergerak bebas ke ruang-ruang yang terbuka.

    Ketika ditanya apa pesan yang disampaikan dalam peran tersebut, Park mengatakan: “Miliki kebebasan, cari bola, cari ruang, cari celah.” Itulah tepatnya yang dia lakukan.

    “Posisi hanyalah tempat di mana kamu memulai. Itu tidak harus menjadi tempat di mana kamu berakhir,” jelasnya. “Saya hanya suka berkolaborasi dengan pemain di sekitar saya, mencoba melakukannya sebaik mungkin, dan menciptakan peluang untuk mencetak gol dan memberikan assist.”

  • Jess Park Marc Skinner Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Peran yang sempurna

    Pendekatan Skinner sepanjang musim ini adalah memberikan kebebasan kepada Park untuk berkembang.

    “Sebagai pelatih, jika Anda memaksa pemain hingga batasnya, Anda bisa melihat semangat mereka menghilang,” katanya baru-baru ini. “Ketika [Jess] berada di City, dia memiliki peran yang sangat jelas dan terdefinisi dengan baik, dan dia harus melakukan hal-hal tertentu. Itu berhasil bagi mereka saat itu, tetapi yang kami lakukan adalah mencoba menghilangkan tekanan yang dia hadapi dengan menempatkannya di ruang-ruang yang tidak biasa bagi tim lawan. Jika Anda menempatkannya di satu ruang, itu bisa menghambat situasi. Jika Anda terus memindahkannya dan terus memberi kebebasan padanya, dia akan menciptakan apa pun untuk siapa pun, dan dia juga akan mencetak gol.”

    Apa yang dilakukan kebebasan seperti itu bagi kepercayaan diri seorang pemain, terutama jika pemain tersebut adalah seorang playmaker kreatif seperti Park? “Saya percaya diri, dan dia memberi saya kebebasan itu di atasnya, yang benar-benar memberi saya sudut pandang berbeda dalam permainan untuk mengekspresikan diri dan bermain sepak bola,” katanya.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Konsistensi pesan

    Hal itu terus berlanjut meskipun situasi serangan telah berubah. Pada Januari, United menebus musim panas yang sepi dengan jendela transfer musim dingin yang luar biasa, mendatangkan penyerang Bayern Munich Lea Schuller, bintang Hammarby Ellen Wangerheim, dan bek sayap Hanna Lundkvist dari San Diego Wave.

    Kedatangan Schuller dan Wangerheim - terutama Wangerheim, yang secara rutin mengisi posisi yang sebelumnya selalu ditempati Park di sisi kanan - telah menyebabkan rotasi personel dan posisi yang lebih sering di lini depan, dengan Park juga mulai bermain di posisi tengah dan kiri sejak awal tahun.

    "Pesannya tetap sama," katanya. “Saya pikir tetap penting, di mana pun Anda bermain, untuk mencari ruang dan celah, mengambil bola, dan melakukan apa yang Anda kuasai. Di mana pun saya bermain, saya selalu akan mencoba melakukan itu,” tambahnya.

    Karena fleksibilitas pemain seperti Wangerheim dan Melvine Malard, yang telah terlibat dalam 16 gol musim ini, serangan United menjadi sangat fleksibel dan dapat dipertukarkan. 

    "Tentu saja, dibutuhkan banyak tanggung jawab untuk memahami tanggung jawab saat tidak menguasai bola," kata Park. "Tapi selama kita sudah menguasai itu, ya, silakan bermain bebas. Itu bagus."

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Bantuan tambahan

    Hal ini juga menambah daya serang yang diperlukan saat fase krusial musim ini dimulai. Kedalaman skuad United jauh dari yang dibutuhkan di paruh pertama musim ini, dan para pemain layak mendapat pujian besar atas apa yang mereka capai meskipun dalam kondisi tersebut. Kini, pemain baru telah datang untuk membantu mereka mengembangkan prestasi tersebut.

    Wangerheim mencetak 17 gol dan tujuh assist dalam 25 pertandingan liga di Swedia tahun lalu dan membawa "kualitas" yang menurut Park "sangat, sangat berguna bagi tim ini". Sementara itu, Schuller, penyerang tengah yang mencetak 103 gol dalam 180 penampilan untuk Bayern Munich, adalah orang yang Park bicarakan "setiap hari" saat mereka bekerja untuk membangun koneksi tersebut.

    “Di lapangan latihan, kami bekerja pada hal-hal yang mungkin kami lewatkan sedikit atau hal-hal seperti itu. Dia benar-benar menyesuaikan diri dengan grup dan merupakan aset yang hebat sebagai pemain. Saya pikir grup ini benar-benar istimewa untuk itu. Percakapan yang kami lakukan bersama tentang apa yang kami inginkan di lapangan, tetapi ketika kami keluar dari lapangan, kami sebenarnya adalah kelompok yang sangat solid. Saya pikir itu salah satu hal terkuat tentang tim kami.”

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Setiap pertandingan seperti final.

    Dengan kekompakan, kualitas individu, dan kedalaman skuad yang kini dimiliki, United siap untuk mengakhiri musim dengan gemilang. Minggu ini, mereka akan tampil di final Piala Liga, berupaya untuk menggulingkan juara bertahan Chelsea. The Red Devils kemudian memiliki enam pertandingan WSL krusial yang harus dijalani, menyadari bahwa setiap kesalahan akan berdampak besar dalam perburuan tiket Liga Champions. Di tengah semua itu, ada pertandingan Liga Champions yang sesungguhnya, dengan laga dua leg perempat final United melawan Bayern Munich yang akan dimulai pada 24 Maret.

    “Setiap pertandingan seperti final,” kata Park, tetapi final Minggu ini terasa sangat penting karena ini adalah trofi pertama musim ini. Menang, dan itu memberi Anda kepercayaan diri besar untuk menghadapi pertandingan besar lainnya. Kalah, dan bangkit dengan cepat sangat vital, atau situasinya bisa memburuk.

    “Saya pikir jika Anda masuk ke final dan memenangkan sesuatu, Anda hampir bisa menggunakan itu sebagai bahan bakar, karena Anda ingin terus merasakan itu,” tambah Park.

    Jika mereka bisa keluar sebagai pemenang, itu akan menjadi langkah besar lainnya dalam perjalanan United. Musim ini sudah sangat besar, terutama dalam hal kemajuan di Eropa. Mencatat kemenangan kedua sepanjang sejarah atas Chelsea, dalam pertemuan ke-17 mereka, dan mengangkat trofi Liga Cup pertama akan menjadi pernyataan kuat. Dan dalam diri Park, mereka memiliki pemain istimewa yang penuh percaya diri, yang bisa menciptakan momen yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu.

