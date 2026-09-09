Kebangkitan Wrexham di jajaran EFL tak menunjukkan tanda-tanda melambat, dan pemilik dari Hollywood Ryan Reynolds serta Rob McElhenney memastikan klub itu kembali tampil sesuai citranya. Bersama produsen apparel Macron, klub asal Wales itu secara resmi meluncurkan tampilan barunya untuk musim 2026–27, memadukan estetika modern berperforma tinggi dengan sentuhan kuat terhadap warisan industri lokal dan identitas budaya.
GOAL mengulas segala yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Wrexham untuk 2026-27, termasuk tempat para penggemar bisa membelinya.