Seragam ketiga baru Wrexham untuk musim 2026-27 mengambil inspirasi dari Tribune Kop dan, untuk pertama kalinya, menampilkan lambang sekunder resmi klub, yang tampil menonjol dalam desain tribune baru tersebut.

Seragam terbaru ini menatap masa depan Tribune Kop yang terkenal, yang akan menjadi salah satu ikon arsitektur paling ikonis di kota tersebut. Seragam ini hadir dalam nuansa krem lembut dan dilengkapi kerah polo dengan manset lengan hitam yang diberi sentuhan garis tipis merah bata. Menampilkan warna merah khas bata tradisional Ruabon, simbol warisan arsitektur Wrexham yang menginspirasi Tribune Kop baru, yang fasadnya menafsirkan ulang material yang berakar kuat ini dengan cara kontemporer.

Jersey ini diperkaya dengan grafis timbul di seluruh permukaan yang menampilkan pola terinspirasi dari permukaan berlubang tribune baru tersebut. Dirancang untuk menciptakan perpaduan cahaya dan transparansi yang mencolok, motif kisi-kisi itu menjadi elemen visual utama seragam ini.



