Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Wrexham 2026-27 home kit 2Macron
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Wrexham 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

CULTURE
KITS
Wrexham

Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Wrexham untuk musim 2026-27.

Kebangkitan Wrexham di jajaran EFL tak menunjukkan tanda-tanda melambat, dan pemilik dari Hollywood Ryan Reynolds serta Rob McElhenney memastikan klub itu kembali tampil sesuai citranya. Bersama produsen apparel Macron, klub asal Wales itu secara resmi meluncurkan tampilan barunya untuk musim 2026–27, memadukan estetika modern berperforma tinggi dengan sentuhan kuat terhadap warisan industri lokal dan identitas budaya.

GOAL mengulas segala yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Wrexham untuk 2026-27, termasuk tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Wrexham 2026-27 home kit 1Macron

    Jersey kandang Wrexham 2026-27, tanggal rilis & harga

    Wrexham dan Macron telah meluncurkan jersey kandang baru 2026-27, yang merayakan Kop Stand asli. Jersey kandang merah ikonik itu menampilkan pola timbul khas yang terinspirasi dari pagar pembatas yang sebelumnya berjajar di teras Kop asli. Sebuah rambu jalan bertuliskan ‘Racecourse Ground LL11 Wrexham’ juga terpampang di bagian depan jersey.

    Aspek warisan pada jersey kandang baru ini juga mencakup enam tiang bendera di bagian belakang leher, sebagai penghormatan lain untuk Kop lama. Di bagian dalam kelim bawah, kembali dikenang 266 korban Tragedi Tambang Gresford tahun 1934, banyak di antaranya merupakan pendukung Wrexham, yang mengambil giliran kerja ganda untuk menghadiri pertandingan sore itu di Racecourse Ground, dengan cetakan tonal roda tambang dan angka 266.


  • Wrexham 26-27 away kit Macron

    Jersey tandang Wrexham 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang abu-abu antrasit gelap Wrexham untuk musim 2026-27 menampilkan kerah mandarin dan desain yang ditandai oleh grafis sublimasi yang memadukan dasar gelap dengan garis-garis merah, terinspirasi oleh tambang batu tulis di Wales Utara. Mencerminkan warisan industri dan budaya kami, desain jersey ini dilengkapi dengan pita silikon di bagian bawah yang bertuliskan, “Ein Tir, Ein Hysbryd – Tanah Kami, Semangat Kami”.


  • Wrexham 2026-27 third kitMacron

    Jersey ketiga Wrexham 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam ketiga baru Wrexham untuk musim 2026-27 mengambil inspirasi dari Tribune Kop dan, untuk pertama kalinya, menampilkan lambang sekunder resmi klub, yang tampil menonjol dalam desain tribune baru tersebut.

    Seragam terbaru ini menatap masa depan Tribune Kop yang terkenal, yang akan menjadi salah satu ikon arsitektur paling ikonis di kota tersebut. Seragam ini hadir dalam nuansa krem lembut dan dilengkapi kerah polo dengan manset lengan hitam yang diberi sentuhan garis tipis merah bata. Menampilkan warna merah khas bata tradisional Ruabon, simbol warisan arsitektur Wrexham yang menginspirasi Tribune Kop baru, yang fasadnya menafsirkan ulang material yang berakar kuat ini dengan cara kontemporer.

    Jersey ini diperkaya dengan grafis timbul di seluruh permukaan yang menampilkan pola terinspirasi dari permukaan berlubang tribune baru tersebut. Dirancang untuk menciptakan perpaduan cahaya dan transparansi yang mencolok, motif kisi-kisi itu menjadi elemen visual utama seragam ini.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google