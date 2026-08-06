West Ham United memasuki era yang benar-benar baru untuk musim 2026-27, sehingga siklus kostum mereka berikutnya menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Kostum kandang dan tandang sudah dirilis, dan para penggemar bisa menantikan awal yang stylish dari era baru ini.

Meski mockup grafis spesifik dan bocoran pola bahan untuk kostum ketiga masih dirahasiakan rapat-rapat, perubahan besar dalam kemitraan komersial klub telah memberi kita gambaran pasti tentang seperti apa kostum baru itu nantinya dari sisi logistik.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru West Ham untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.