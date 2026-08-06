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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey West Ham 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran jersey & harga

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KITS
West Ham United
West Ham United Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru West Ham untuk musim 2026-27.

West Ham United memasuki era yang benar-benar baru untuk musim 2026-27, sehingga siklus kostum mereka berikutnya menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Kostum kandang dan tandang sudah dirilis, dan para penggemar bisa menantikan awal yang stylish dari era baru ini.

Meski mockup grafis spesifik dan bocoran pola bahan untuk kostum ketiga masih dirahasiakan rapat-rapat, perubahan besar dalam kemitraan komersial klub telah memberi kita gambaran pasti tentang seperti apa kostum baru itu nantinya dari sisi logistik.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru West Ham untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Jersey kandang West Ham 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kostum kandang West Ham untuk musim 2026-27 hadir dengan desain yang berani dan orisinal, dengan kembalinya lengan ikonis 'Bonds Blue'. Kostum baru ini memadukan unsur tradisional dengan gaya kontemporer khas New Balance, dalam kolaborasi perdana klub dengan merek apparel terkemuka tersebut. Badan berwarna claret yang ikonis dilengkapi detail chevron halus yang ditenun ke dalam kain, dengan pola Claret & Blue pada kerah dan manset.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Jersey tandang West Ham 2026-27, tanggal rilis & harga

    West Ham menghadirkan kembali kostum tandang putih untuk musim 2026-27, yang dikenakan dalam beberapa momen paling berkesan dalam sejarah West Ham United, dan kini dihadirkan ulang oleh New Balance untuk musim mendatang. Kostum tandang putih telah lama menempati tempat istimewa dalam sejarah West Ham dan menjadi warna yang dikenakan Billy Bonds serta rekan-rekannya saat West Ham United mengangkat Piala FA pada 1980. 

    Menampilkan aksen claret dan biru pada kerah serta manset, jersey ini juga memperlihatkan lambang dua palu bersilang milik klub yang berdiri sendiri di bagian dada. Dengan pola halus yang terinspirasi dari langit-langit dekoratif ikonik Boleyn Tavern yang ditenun ke dalam kain, desain ini berakar pada seni khas East End.



  • West Ham 26/27 third kit New Balance

    Kostum ketiga West Ham 2026-27, tanggal rilis & harga

    West Ham United telah meluncurkan kostum ketiga New Balance mereka untuk musim 2026-27, yang berani, cerah, dan kontemporer. Warna bleach blue yang khas dihidupkan oleh grafis tonal yang mengalir, menciptakan tampilan mencolok yang menangkap semaraknya musim panas.​ Terinspirasi oleh anthem ikonik klub dan jantung kreatif East London, desain unik ini menghadirkan tampilan baru untuk musim mendatang.​




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