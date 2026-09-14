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Tottenham 26/27 home kit Nike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Tottenham Hotspur 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran jersey & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Tottenham Hotspur untuk musim 2026-27.

Penantian para pendukung Tottenham Hotspur akhirnya berakhir setelah koleksi jersey baru klub untuk musim 2026-27 resmi diperkenalkan. Rangkaian terbaru dari Nike menghadirkan perpaduan mencolok antara tradisi dan gaya modern yang berani di London Utara, memadukan jersey kandang Lilywhite yang bersih dan klasik, terinspirasi dari jersey ikonis Spurs pada pertengahan 1980-an, dengan desain grafis tandang yang mencuri perhatian dan penuh energi, dibuat untuk masa depan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Tottenham Hotspur untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para suporter bisa membelinya.

  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    Jersey kandang Tottenham Hotspur 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Tottenham Hotspur 2026-27 menampilkan basis putih khas klub. Namun, desain itu dibuat lebih menonjol dengan garis diagonal tonal bertekstur yang halus dan berpola langsung pada kain, sebagai penghormatan kepada desain ikonik Hummel pada pertengahan 1980-an. Biru navy gelap digunakan untuk detail pada kerah, ujung lengan, panel samping, dan lambang klub yang dibordir.



  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    Jersey tandang Tottenham Hotspur 2026-27, tanggal rilis & harga

    Berkebalikan jauh dengan kit kandang yang minimalis, bocoran jersey tandang 2026-27 menghadirkan tampilan yang sangat vibrant dan kacau. Nike menggunakan warna dasar Obsidian biru navy gelap untuk bagian badan, tetapi menutupi sepenuhnya panel depan dengan pola grafis digital berenergi tinggi. Pola ini terdiri dari garis diagonal tajam bergerigi yang menyala dalam nuansa neon merah muda elektrik, ungu, dan oranye terang, menciptakan efek cahaya futuristis berkecepatan tinggi.

    Untuk menjaga kejelasan di tengah latar yang begitu ramai, logo Spurs, Swoosh Nike, dan logo sponsor AIA semuanya dibuat dalam warna putih solid yang mencolok, sementara bagian punggung atas jersey tetap berwarna navy solid agar nama dan nomor pemain mudah terbaca.


  • Tottenham 2026-27 third kit Nike

    Jersey ketiga Tottenham Hotspur 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Tottenham Hotspur 2026-27 sangat kental dengan nuansa nostalgia retro, mengambil inspirasi dari kostum tandang ikonis klub pada pertengahan hingga akhir 1990-an dengan warna utama "Psychic Purple" yang mencolok, dipadukan dengan aksen "New Orchid" yang lebih gelap.

    Jersey ini menampilkan pola geometris tonal yang halus, disertai garis pinstripe vertikal ungu tua yang sleek di bagian depan dan belakang, lalu dilengkapi kerah polo lipat klasik dengan lis putih.


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