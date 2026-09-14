Penantian para pendukung Tottenham Hotspur akhirnya berakhir setelah koleksi jersey baru klub untuk musim 2026-27 resmi diperkenalkan. Rangkaian terbaru dari Nike menghadirkan perpaduan mencolok antara tradisi dan gaya modern yang berani di London Utara, memadukan jersey kandang Lilywhite yang bersih dan klasik, terinspirasi dari jersey ikonis Spurs pada pertengahan 1980-an, dengan desain grafis tandang yang mencuri perhatian dan penuh energi, dibuat untuk masa depan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Tottenham Hotspur untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para suporter bisa membelinya.