Sebagai lulusan akademi La Masia yang tersohor di Katalonia, Fati mencuri perhatian saat menjalani debut kompetitifnya pada usia 16 tahun. Kala itu, ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dan calon penerus Messi.

Karier seniornya dimulai dengan gemilang dan menjanjikan lebih banyak hal. Namun, cedera robek meniskus pada musim 2020-21 membuatnya absen selama lebih dari 300 hari dan menghambat perkembangan awalnya.

Fati memang tampil 51 kali untuk Barcelona pada musim 2022-23 dan untuk pertama kalinya mencetak gol dalam jumlah dua digit, tetapi ia tak pernah benar-benar kembali menjadi pemain seperti sebelumnya setelah melewati masa sulit akibat cedera. Ia dipinjamkan ke Brighton pada musim 2023-24.

Ia tidak banyak memberi dampak di Liga Primer, sehingga kepindahan lainnya disetujui ketika Monaco datang mengajukan tawaran. Fati merampungkan transfer permanen ke klub tersebut pada musim panas 2026 dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.