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Jersey nomor 10 Lionel Messi tidak “membunuh” Ansu Fati, tetapi mantan bintang Monaco mengakui talenta muda Barcelona itu belum memenuhi potensinya yang “besar”
Jebolan sistem akademi La Masia yang legendaris
Sebagai lulusan akademi La Masia yang tersohor di Katalonia, Fati mencuri perhatian saat menjalani debut kompetitifnya pada usia 16 tahun. Kala itu, ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dan calon penerus Messi.
Karier seniornya dimulai dengan gemilang dan menjanjikan lebih banyak hal. Namun, cedera robek meniskus pada musim 2020-21 membuatnya absen selama lebih dari 300 hari dan menghambat perkembangan awalnya.
Fati memang tampil 51 kali untuk Barcelona pada musim 2022-23 dan untuk pertama kalinya mencetak gol dalam jumlah dua digit, tetapi ia tak pernah benar-benar kembali menjadi pemain seperti sebelumnya setelah melewati masa sulit akibat cedera. Ia dipinjamkan ke Brighton pada musim 2023-24.
Ia tidak banyak memberi dampak di Liga Primer, sehingga kepindahan lainnya disetujui ketika Monaco datang mengajukan tawaran. Fati merampungkan transfer permanen ke klub tersebut pada musim panas 2026 dan menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.
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Fati mewarisi nomor punggung 10 Barcelona dari Messi
Fati, yang telah mencatatkan 10 penampilan bersama timnas Spanyol, masih berupaya mencapai performa dan kebugaran terbaiknya. Apakah mengenakan nomor 10 milik Messi lima tahun lalu pada akhirnya tidak banyak membantu Fati? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Grimandi, mantan bintang Monaco yang berbicara atas kerja sama dengan BetVictor Online Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Sayangnya, kondisi fisiknya tidak mendukungnya untuk tampil maksimal. Dia mengalami banyak cedera.
“Dia pemain berbakat saat masih muda. Saya banyak mengikutinya karena saya berkali-kali menontonnya ketika dia berada di Barcelona. Saya tidak berpikir tekanan yang membuatnya terpuruk. Menurut saya, kondisi fisiknya tidak mendukungnya untuk tampil maksimal.
“Saya tidak berpikir dia memiliki kemampuan seperti [Lamine] Yamal. Dia masih berada di bawah para pemain papan atas itu, tetapi sayang sekali karena dia bisa saja menjadi pemain hebat. Dia masih punya waktu untuk berkembang, tetapi sejauh ini saya rasa dia belum memenuhi harapan kami saat dia masih muda.
“Saya tidak berpikir tekanan karena mendapat nomor 10 yang membuatnya terpuruk. Dia berbakat, tetapi tidak seberbakat para pemain papan atas.”
Akankah Fati bergabung dengan klub elite lain di masa depan?
Fati masih berusia 23 tahun, sehingga ia punya waktu untuk menemukan kembali sentuhan terbaiknya yang sempat hilang. Mungkinkah ia kembali ke puncak sepak bola dunia dan bergabung dengan klub elite lain suatu saat nanti?
Menanggapi pertanyaan itu, Grimandi mengatakan: “Pertama-tama, saya pikir ia harus tampil baik di klubnya saat ini, tetapi ia belum melakukannya karena ia tidak bermain. Bagi saya, yang penting adalah ia kembali bugar, bermain secara konsisten di klub dalam jangka panjang, dan mencetak gol.
“Namun, ia belum melakukannya selama beberapa musim, jadi target berikutnya adalah bermain dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya dan menjaga kebugaran tubuhnya untuk melihat apa yang bisa ia lakukan. Ia akan mencetak gol karena ia punya kemampuan itu, tetapi sekarang saatnya ia bermain secara konsisten selama enam bulan untuk memastikan bahwa ia mampu melakukannya.”
- Getty
Pemain timnas Spanyol fokus menemukan performa terbaik dan menjaga kebugaran
Fati mencetak gol pertamanya pada musim 2026/27 dalam kemenangan Monaco atas CSKA Sofia di Liga Europa. Ia berharap kembali memberi dampak positif di kompetisi itu pada Kamis saat menghadapi Freiburg.
Ia mungkin tidak akan pernah mencapai pencapaian setinggi Messi, tetapi patut mendapat banyak pujian karena berani menghadapi tantangan terberat bersama klub raksasa La Liga dan tidak membiarkan kemunduran sesekali dalam kariernya membuatnya sepenuhnya kehilangan arah.
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