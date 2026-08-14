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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Jersey Manchester United 2026-27: Kostum kandang, tandang, ketiga, dan kiper yang baru, tanggal rilis, bocoran jersey, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Manchester United untuk musim 2026-27.

Manchester United dan adidas secara resmi telah meluncurkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari kostum ikonik Manchester United pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan elemen retro dengan teknologi performa modern, menampilkan kembali kerah polo, detail garis, serta sentuhan halus yang merujuk pada kejayaan Domestic Cup 1977 Manchester United.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Jersey kandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kostum kandang baru Manchester United dari adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 14 Mei 2026.

    Jersey kandang Manchester United 2026-27 menandai adidas menghidupkan kembali salah satu estetika retro klub yang paling ikonik.

    Basis merah yang bersih dipadukan dengan kerah polo klasik dan manset lengan bergaris, menciptakan tampilan elegan yang terinspirasi dari kostum United pada era 1970-an. Desain ini secara khusus merujuk pada kostum yang dikenakan saat klub menjuarai Domestic Cup 1977, dengan 2026 menandai peringatan 50 tahun kesuksesan tersebut.

    Tiga garis dan branding adidas berwarna putih tampil mencolok di atas bodi merah, sementara aksen hitam disisipkan secara halus di seluruh jersey untuk mempertahankan palet warna tradisional klub.

    Salah satu tambahan yang paling menonjol adalah tulisan “United” yang ditempatkan di bagian belakang leher, menegaskan identitas dan warisan klub.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Jersey tandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Manchester United musim 2026=27 menghidupkan kembali salah satu identitas tandang paling ikonik milik klub ini melalui sentuhan modern. Dibangun di atas dasar biru royal yang berani, jersey ini memadukan elemen-elemen yang sudah familier dengan tekstur yang lebih halus dan aksen subtil, menghadirkan desain yang terasa matang dan modern sambil tetap mempertahankan kejelasan serta kepercayaan diri yang telah lama melekat pada Manchester United saat bermain tandang.

    Elemen utama dari jersey ini adalah grafis garis tonal rekayasa yang membentang di seluruh kain, menambah kedalaman dan kesan dinamis pada desain sekaligus merujuk pada jersey tandang biru bersejarah milik klub. Detail merah dan putih membingkai tampilan ini pada kerah V-neck dan ujung lengan, menciptakan kontras tegas dengan dasar biru tua sambil tetap setia pada identitas utama Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Manchester United 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Manchester United untuk musim 2026-27 adalah desain yang terinspirasi oleh budaya anak muda, institusi komunitas, dan semangat kreatif yang telah membentuk generasi demi generasi di seluruh Greater Manchester. Dibangun di atas dasar warna gading, jersey ini mengambil dari identitas budaya kota yang kaya, memadukan referensi warisan dan konstruksi modern dalam sebuah desain.

    Grafis floral khusus membentang di seluruh jersey, menampilkan ilustrasi mawar gambar tangan yang direkayasa langsung ke dalam kain. Terinspirasi oleh karya seni yang ditemukan di berbagai ruang komunitas dan institusi budaya di seluruh Manchester, termasuk Salford Lads and Girls Club, pola ini menambahkan kedalaman yang halus pada jersey sekaligus menciptakan identitas visual khas yang berakar pada kota tersebut.

    Detail marun pekat hadir pada logo adidas, eksekusi lambang setan klub, kerah, dan trim lengan, dengan inspirasi dari arsitektur bata merah yang menjadi ciri banyak bangunan bersejarah di Manchester. Aksen hijau kontras hadir pada tiga garis adidas, merujuk pada pintu-pintu hijau khas yang ditemukan di seluruh kota, termasuk yang ada di Salford Lads and Girls Club yang ikonik.


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