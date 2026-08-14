Manchester United dan adidas secara resmi telah meluncurkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari kostum ikonik Manchester United pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan elemen retro dengan teknologi performa modern, menampilkan kembali kerah polo, detail garis, serta sentuhan halus yang merujuk pada kejayaan Domestic Cup 1977 Manchester United.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.