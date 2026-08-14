Manchester United dan adidas resmi meluncurkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghidupkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonis Manchester United pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan unsur retro dengan teknologi modern penunjang performa, menampilkan kembali kerah polo, detail bergaris, serta sentuhan halus yang merujuk pada keberhasilan bersejarah United menjuarai piala domestik pada 1977.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United untuk musim 2026-27, termasuk tanggal peluncuran, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.