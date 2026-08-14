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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas
Diterjemahkan oleh

Jersey Manchester United 2026-27: Kostum kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran jersey, serta harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Manchester United untuk musim 2026-27.

Manchester United dan adidas resmi meluncurkan seragam kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghidupkan kembali tampilan klasik yang terinspirasi dari seragam ikonis Manchester United pada era 1970-an.

Jersey baru ini memadukan unsur retro dengan teknologi modern penunjang performa, menampilkan kembali kerah polo, detail bergaris, serta sentuhan halus yang merujuk pada keberhasilan bersejarah United menjuarai piala domestik pada 1977.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Manchester United untuk musim 2026-27, termasuk tanggal peluncuran, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Jersi kandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Seragam kandang baru Manchester United produksi adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 14 Mei 2026.

    Jersei kandang Manchester United 2026-27 kembali mengusung salah satu tampilan retro klub yang paling mudah dikenali.

    Warna dasar merah polos dipadukan dengan kerah polo klasik dan ujung lengan bergaris, menghadirkan tampilan elegan yang terinspirasi dari seragam United pada 1970-an. Desain ini secara khusus merujuk pada seragam yang dikenakan saat klub menjuarai Piala Domestik 1977, dengan 2026 menandai peringatan ke-50 keberhasilan tersebut.

    Tiga garis dan logo adidas berwarna putih tampak kontras pada bagian utama jersei yang berwarna merah, sementara aksen hitam disematkan secara halus di seluruh jersei untuk mempertahankan palet warna tradisional klub.

    Salah satu tambahan yang menonjol adalah tulisan “United” di bagian belakang kerah, yang menegaskan identitas dan sejarah klub.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Jersey tandang Manchester United 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey tandang Manchester United 2026=27 menghadirkan kembali salah satu identitas tandang paling ikonis klub itu dengan sentuhan modern. Dengan warna dasar biru royal yang mencolok, jersey ini memadukan unsur-unsur yang sudah akrab dengan tekstur halus dan aksen yang tidak berlebihan. Hasilnya adalah desain yang terasa matang dan modern, sekaligus mempertahankan tampilan tegas dan percaya diri yang sejak lama melekat pada Manchester United saat bermain tandang.

    Elemen utama jersey ini adalah motif garis senada yang dirancang khusus dan membentang di seluruh kain. Motif tersebut menambah kedalaman dan kesan dinamis pada desainnya, sekaligus merujuk pada jersey tandang biru bersejarah klub itu. Detail merah dan putih menghiasi kerah berbentuk V serta ujung lengan, menciptakan kontras tajam dengan warna dasar biru tua tanpa meninggalkan identitas utama Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Manchester United 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey ketiga Manchester United untuk musim 2026-27 terinspirasi oleh budaya anak muda, lembaga komunitas, dan semangat kreatif yang telah membentuk kehidupan berbagai generasi di seluruh Greater Manchester. Dengan warna dasar gading, jersey ini mengangkat kekayaan identitas budaya kota tersebut, memadukan unsur warisan dan konstruksi modern dalam satu desain.

    Motif bunga yang dirancang khusus membentang di seluruh jersey, menampilkan ilustrasi mawar bergambar tangan yang dibuat langsung pada kain. Terinspirasi oleh karya seni di berbagai ruang komunitas dan lembaga budaya di Manchester, termasuk Salford Lads and Girls Club, motif ini memberi kedalaman yang halus pada jersey sekaligus menciptakan identitas visual khas yang berakar pada kota tersebut.

    Detail warna merah marun pekat menghiasi logo adidas, lambang iblis klub, kerah, dan tepi lengan, terinspirasi oleh arsitektur bata merah yang menjadi ciri banyak bangunan bersejarah di Manchester. Aksen hijau yang kontras hadir pada tiga garis adidas, merujuk pada pintu-pintu hijau khas yang terdapat di berbagai penjuru kota, termasuk pintu Salford Lads and Girls Club yang ikonis.


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