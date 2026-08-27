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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Liverpool 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper yang baru, tanggal rilis, bocoran jersey, dan harga

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Liverpool FC Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Liverpool untuk musim 2026-27.

Liverpool secara resmi telah meluncurkan seragam kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 menyusul reuni klub dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghadirkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang barunya terinspirasi dari kit-kit berkesan dari pertengahan 1980-an dengan desain putih bersih yang menampilkan aksen merah dan abu-abu.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kostum kandang adidas baru Liverpool untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

    Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC 1989-91, yang langsung dikenali lewat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses bagi klub, saat tim Kenny Dalglish mengamankan gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan lewat grafis kontemporer menyeluruh, yang secara langsung menggemakan bahasa visual versi asli akhir 1980-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara motif cetak menyeluruh yang diimajinasikan ulang menyalurkan energi dan sikap budaya sepakbola era 1980-an.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Jersey tandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Liverpool 2026-27 resmi diperkenalkan oleh adidas, mengambil inspirasi dari seragam tandang ikonik klub pada pertengahan 1980-an.

    Dibangun di atas dasar putih bersih, jersey ini menampilkan detail merah dan abu-abu, sementara kembalinya logo Trefoil adidas hadir berdampingan dengan lambang Liver bird bergaya warisan, melanjutkan estetika retro yang diperkenalkan bersama kemitraan baru dengan adidas.

    Pola rekayasa halus yang ditenun ke dalam kain terinspirasi oleh tiket pertandingan bersejarah di Anfield, sebagai penghormatan kepada generasi demi generasi pendukung Liverpool.

    Untuk jersey tandang yang dirumorkan ini, adidas memadukan daya tarik streetwear gaya hidup dengan easter egg historis, yang paling menonjol adalah mengganti logo performa standar mereka dengan adidas Trefoil legendaris. Kembali ke dasar putih bersih alih-alih nuansa putih pudar, jersey ini diberi detail logo merah marun dan aksen lis garis merah, putih, dan abu-abu yang khas pada kerah serta ujung lengan.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Liverpool untuk musim 2026-27 hadir dengan desain berani yang terinspirasi dari warisan Eropa klub yang kaya serta sejumlah malam paling berkesan dalam sejarah Anfield. Menggabungkan estetika hitam ultra-ramping dengan aksen metalik dan inovasi performa modern, jersey ini dirancang untuk merayakan atmosfer unik yang diciptakan para suporter Liverpool di bawah sorotan lampu pada hari pertandingan Eropa.

    Dibangun di atas basis hitam yang elegan, jersey ini memadukan nuansa hitam pekat dengan detail marun yang kaya serta aksen perak doff di seluruh bagiannya. Palet gelap tersebut menciptakan tampilan yang sofistic dan kontemporer sekaligus mencerminkan atmosfer kick-off malam hari di bawah lampu sorot stadion.

    Salah satu fitur paling menonjol dari desain ini adalah print rekayasa halus yang menyelimuti seluruh permukaan, yang menciptakan tekstur dan kesan gerak di seluruh jersey. Terinspirasi oleh energi kolektif dan dampak visual para suporter Liverpool saat laga Eropa, pola grafis ini menjadi penghormatan kepada para fan yang suara dan kehadirannya telah membantu membentuk sejumlah malam terbaik klub.

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