Kostum kandang adidas baru Liverpool untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC 1989-91, yang langsung dikenali lewat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses bagi klub, saat tim Kenny Dalglish mengamankan gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan lewat grafis kontemporer menyeluruh, yang secara langsung menggemakan bahasa visual versi asli akhir 1980-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara motif cetak menyeluruh yang diimajinasikan ulang menyalurkan energi dan sikap budaya sepakbola era 1980-an.