Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Jersey Liverpool 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran jersey, serta harga

SHOPPING
KITS
Liverpool
Liverpool FC Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026/27.

Liverpool resmi memperkenalkan seragam kandang dan tandang untuk musim 2026-27 setelah kembali bekerja sama dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghadirkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang barunya terinspirasi dari seragam-seragam berkesan pada pertengahan 1980-an, dengan desain putih sederhana serta aksen merah dan abu-abu.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Liverpool 2026-27: tanggal rilis dan harga

    Seragam kandang baru Liverpool buatan adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

    Desainnya terinspirasi dari seragam kandang klasik Liverpool FC buatan adidas pada 1989-91, yang mudah dikenali lewat motif geometris dinamisnya. Seragam itu dikenakan pada periode sukses klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar juara liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua dipadukan dengan grafis kontemporer yang memenuhi seluruh permukaan, mengacu langsung pada tampilan khas seragam asli dari akhir 1980-an dengan sentuhan modern yang lebih tegas.

    Detail putih pada logo adidas, lambang klub, dan lis memperkuat tampilan klasiknya, sementara motif menyeluruh yang dirancang ulang menghadirkan energi dan karakter budaya sepak bola era 1980-an.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Jersey tandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey tandang Liverpool untuk musim 2026-27 resmi diperkenalkan oleh adidas, dengan desain yang terinspirasi dari jersey tandang ikonis klub pada pertengahan 1980-an.

    Dengan warna dasar putih bersih, jersey ini menampilkan detail merah dan abu-abu. Logo Trefoil adidas yang kembali digunakan bersanding dengan lambang burung Liver bergaya klasik, melanjutkan nuansa retro yang diperkenalkan melalui kemitraan baru dengan adidas.

    Motif halus yang ditenun pada kain terinspirasi dari tiket pertandingan Anfield di masa lalu, sebagai penghormatan kepada berbagai generasi pendukung Liverpool.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Liverpool 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Seragam ketiga Liverpool untuk musim 2026-27 hadir dengan desain berani yang terinspirasi dari kekayaan sejarah klub di Eropa dan sejumlah malam paling berkesan dalam sejarah Anfield. Memadukan tampilan hitam yang elegan dengan aksen metalik serta inovasi teknologi terkini untuk menunjang performa, jersi ini dirancang untuk merayakan atmosfer khas yang diciptakan suporter Liverpool di bawah sorot lampu pada hari pertandingan Eropa.

    Dengan warna dasar hitam, jersi ini memadukan nuansa hitam pekat dengan detail merah marun dan aksen perak matte di seluruh bagiannya. Palet warna gelap tersebut menghadirkan tampilan elegan dan modern sekaligus mencerminkan atmosfer pertandingan malam di bawah lampu sorot stadion.

    Salah satu ciri khas desainnya adalah motif cetak khusus yang samar di seluruh permukaan jersi, menciptakan tekstur dan kesan gerak. Terinspirasi dari energi kolektif dan pemandangan yang diciptakan suporter Liverpool saat pertandingan Eropa, motif grafis ini menjadi penghormatan kepada para penggemar yang suara dan kehadirannya turut membentuk sejumlah malam terhebat dalam sejarah klub.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google