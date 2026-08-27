Seragam kandang baru Liverpool buatan adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

Desainnya terinspirasi dari seragam kandang klasik Liverpool FC buatan adidas pada 1989-91, yang mudah dikenali lewat motif geometris dinamisnya. Seragam itu dikenakan pada periode sukses klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar juara liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua dipadukan dengan grafis kontemporer yang memenuhi seluruh permukaan, mengacu langsung pada tampilan khas seragam asli dari akhir 1980-an dengan sentuhan modern yang lebih tegas.

Detail putih pada logo adidas, lambang klub, dan lis memperkuat tampilan klasiknya, sementara motif menyeluruh yang dirancang ulang menghadirkan energi dan karakter budaya sepak bola era 1980-an.