Liverpool resmi memperkenalkan seragam kandang dan tandang untuk musim 2026-27 setelah kembali bekerja sama dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghadirkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang barunya terinspirasi dari seragam-seragam berkesan pada pertengahan 1980-an, dengan desain putih sederhana serta aksen merah dan abu-abu.
GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar dapat membelinya.