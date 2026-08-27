Jersey kandang baru Liverpool dari adidas untuk musim 2026-27 resmi diluncurkan pada 19 Mei 2026.

Desain ini terinspirasi dari jersey kandang klasik Liverpool FC buatan adidas pada 1989-91, yang mudah dikenali lewat pola geometris dinamisnya. Jersey tersebut dikenakan pada masa sukses klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua diperkaya grafis kontemporer yang menutupi seluruh permukaan, mengacu langsung pada gaya visual jersey asli dari akhir 80-an dengan tampilan yang lebih tajam dan modern.

Detail putih pada logo adidas, lambang klub, dan bagian tepi memperkuat estetika klasiknya, sementara motif menyeluruh yang dirancang ulang menghadirkan semangat dan karakter budaya sepakbola era 80-an.