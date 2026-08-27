Liverpool resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 setelah kembali bekerja sama dengan adidas. Jersey kandang terbaru Liverpool menghadirkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara jersey tandangnya terinspirasi dari jersey-jersey berkesan pada pertengahan 1980-an, dengan desain putih sederhana beraksen merah dan abu-abu.
GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.