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Liverpool 2026/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Jersey Liverpool 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran jersey, dan harga

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Liverpool FC Women

Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026/27.

Liverpool resmi memperkenalkan jersey kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 setelah kembali bekerja sama dengan adidas. Jersey kandang terbaru Liverpool menghadirkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara jersey tandangnya terinspirasi dari jersey-jersey berkesan pada pertengahan 1980-an, dengan desain putih sederhana beraksen merah dan abu-abu.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Liverpool 2026-27: tanggal rilis dan harga

    Jersey kandang baru Liverpool dari adidas untuk musim 2026-27 resmi diluncurkan pada 19 Mei 2026.

    Desain ini terinspirasi dari jersey kandang klasik Liverpool FC buatan adidas pada 1989-91, yang mudah dikenali lewat pola geometris dinamisnya. Jersey tersebut dikenakan pada masa sukses klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Warna dasar merah tua diperkaya grafis kontemporer yang menutupi seluruh permukaan, mengacu langsung pada gaya visual jersey asli dari akhir 80-an dengan tampilan yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih pada logo adidas, lambang klub, dan bagian tepi memperkuat estetika klasiknya, sementara motif menyeluruh yang dirancang ulang menghadirkan semangat dan karakter budaya sepakbola era 80-an.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Jersey tandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey tandang Liverpool musim 2026-27 resmi diperkenalkan oleh adidas, dengan desain yang terinspirasi dari jersey tandang ikonis klub pada pertengahan 1980-an.

    Dengan warna dasar putih bersih, jersey ini menampilkan detail merah dan abu-abu. Logo Trefoil adidas kembali hadir berdampingan dengan lambang burung Liver bergaya klasik, melanjutkan nuansa retro yang diperkenalkan lewat kemitraan baru dengan adidas.

    Pola halus yang ditenun ke dalam kainnya terinspirasi dari tiket pertandingan bersejarah di Anfield, sebagai penghormatan kepada generasi demi generasi pendukung Liverpool.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Liverpool 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey ketiga Liverpool untuk musim 2026-27 hadir dengan desain berani yang terinspirasi dari sejarah panjang klub di kompetisi Eropa dan sejumlah malam paling berkesan dalam sejarah Anfield. Memadukan tampilan hitam yang elegan dengan aksen metalik dan inovasi performa modern, jersey ini dirancang untuk merayakan atmosfer khas yang diciptakan para pendukung Liverpool di bawah sorotan lampu saat pertandingan kompetisi Eropa.

    Dengan warna dasar hitam, jersey ini memadukan nuansa hitam pekat, detail merah marun, dan aksen perak dof di seluruh bagiannya. Palet warna gelap tersebut menghadirkan tampilan elegan dan kontemporer sekaligus mencerminkan suasana pertandingan malam di bawah lampu sorot stadion.

    Salah satu elemen desain yang menonjol adalah motif cetak halus di seluruh permukaan jersey, yang menghadirkan tekstur dan kesan dinamis. Terinspirasi dari energi kolektif dan tampilan para pendukung Liverpool saat pertandingan kompetisi Eropa, motif grafis ini menjadi penghormatan kepada para penggemar yang suara dan kehadirannya turut mewarnai sejumlah malam terhebat dalam sejarah klub.

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