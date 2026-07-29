Liverpool secara resmi telah meluncurkan seragam kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 menyusul reuni klub dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghidupkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang baru terinspirasi dari kit-kit berkesan dari pertengahan 1980-an dengan desain putih bersih yang menampilkan aksen merah dan abu-abu.
GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.