Jersey kandang baru adidas Liverpool untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC 1989-91, yang langsung mudah dikenali berkat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses bagi klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish mengamankan gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan melalui grafis kontemporer di seluruh permukaan, yang secara langsung menggemakan bahasa visual dari versi asli akhir 1980-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara cetakan seluruh permukaan yang dibayangkan ulang menyalurkan energi dan karakter budaya sepakbola era 80-an.