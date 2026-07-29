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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Liverpool 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Liverpool untuk musim 2026-27.

Liverpool secara resmi telah meluncurkan seragam kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 menyusul reuni klub dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghidupkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang baru terinspirasi dari kit-kit berkesan dari pertengahan 1980-an dengan desain putih bersih yang menampilkan aksen merah dan abu-abu.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang baru adidas Liverpool untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

    Terinspirasi dari jersey kandang klasik adidas Liverpool FC 1989-91, yang langsung mudah dikenali berkat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses bagi klub, ketika tim asuhan Kenny Dalglish mengamankan gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode penting dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan melalui grafis kontemporer di seluruh permukaan, yang secara langsung menggemakan bahasa visual dari versi asli akhir 1980-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara cetakan seluruh permukaan yang dibayangkan ulang menyalurkan energi dan karakter budaya sepakbola era 80-an.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Jersey tandang Liverpool 2026-27: tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Liverpool musim 2026-27 resmi diperkenalkan oleh adidas, dengan mengambil inspirasi dari jersey tandang ikonik klub pada pertengahan 1980-an.

    Dibangun di atas dasar putih yang bersih, jersey ini menampilkan detail merah dan abu-abu, sementara kembalinya logo adidas Trefoil hadir berdampingan dengan lambang Liver bird bergaya warisan, melanjutkan estetika retro yang diperkenalkan lewat kemitraan baru dengan adidas.

    Pola halus yang ditenun ke dalam kain terinspirasi oleh tiket pertandingan bersejarah di Anfield, sebagai penghormatan kepada generasi pendukung Liverpool.

    Untuk jersey tandang yang dirumorkan ini, adidas memadukan daya tarik streetwear gaya hidup dengan easter egg historis, yang paling menonjol adalah mengganti logo performa standar mereka dengan adidas Trefoil legendaris. Kembali menggunakan dasar putih bersih alih-alih nuansa putih pudar, jersey ini dilengkapi logo berwarna marun serta aksen trim garis merah, putih, dan abu-abu yang khas pada kerah dan ujung lengan.

  • Jersey ketiga Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Melengkapi koleksi ini adalah seragam ketiga, yang diprediksi menjadi desain paling abstrak dan modern dari ketiganya. Seragam ini menampilkan dasar hitam polos yang dikontraskan dengan pola grafis marun bergelombang yang mencolok, membalut bagian torso dan lengan. Menurut bocoran, pola mengalir ini dimaksudkan untuk meniru pemandangan dinamis bendera kotak-kotak ikonis yang dikibarkan di Kop saat malam-malam Eropa yang terkenal di Anfield.

    Seragam ketiga itu saat ini diperkirakan akan diluncurkan pada Agustus 2026.

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