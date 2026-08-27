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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Liverpool 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Liverpool untuk musim 2026-27.

Liverpool secara resmi telah meluncurkan kit kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 setelah klub itu kembali bekerja sama dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghidupkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang barunya terinspirasi dari kit-kit berkesan pada pertengahan 1980-an dengan desain putih bersih yang menampilkan aksen merah dan abu-abu.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat penggemar bisa membelinya.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang baru Liverpool dari adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

    Terinspirasi dari jersey kandang klasik Liverpool FC adidas 1989-91, yang langsung dikenali lewat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses klub ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode yang menentukan dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan lewat grafis kontemporer di seluruh permukaan, yang secara langsung menggemakan bahasa visual versi asli akhir era 80-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

    Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara print baru di seluruh permukaan menyalurkan energi dan karakter budaya sepakbola era 80-an.

  • Liverpool FC away kitLiverpool FC

    Jersey tandang Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Liverpool 2026-27 resmi diperkenalkan oleh adidas, dengan mengambil inspirasi dari seragam tandang ikonik klub pada pertengahan 1980-an.

    Dibangun di atas dasar putih yang bersih, jersey ini menampilkan detail merah dan abu-abu, sementara kembalinya logo Trefoil adidas hadir berdampingan dengan lambang Liver bird bergaya warisan, melanjutkan estetika retro yang diperkenalkan lewat kemitraan baru dengan adidas.

    Pola halus yang ditenun ke dalam kain terinspirasi dari tiket pertandingan Anfield bersejarah, sebagai penghormatan kepada generasi pendukung Liverpool.

    Untuk jersey tandang yang dirumorkan ini, adidas memadukan daya tarik streetwear gaya hidup dengan sentuhan historis, terutama dengan mengganti logo performa standar mereka dengan adidas Trefoil legendaris. Kembali menggunakan dasar putih bersih alih-alih nuansa putih pudar, jersey ini dilengkapi logo marun serta aksen lis garis merah, putih, dan abu-abu yang khas pada kerah dan ujung lengan.

  • Liverpool 26-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Liverpool 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Liverpool untuk musim 2026-27 mengusung desain berani yang terinspirasi dari warisan Eropa klub yang kaya serta beberapa malam paling berkesan dalam sejarah Anfield. Menggabungkan estetika hitam ultra-ramping dengan aksen metalik dan inovasi performa modern, jersey ini dirancang untuk merayakan atmosfer unik yang diciptakan para pendukung Liverpool di bawah sorotan lampu pada hari-hari pertandingan Eropa.

    Dibangun di atas dasar hitam yang ramping, jersey ini memadukan nuansa hitam pekat dengan detail marun yang kaya dan aksen perak doff di seluruh bagiannya. Palet warna gelap tersebut menciptakan tampilan yang canggih dan kontemporer sekaligus mencerminkan atmosfer kick-off malam hari di bawah lampu sorot stadion.

    Salah satu fitur menonjol dari desain ini adalah cetak rekayasa halus yang hadir di seluruh permukaan, yang menciptakan tekstur dan pergerakan di sekujur jersey. Terinspirasi oleh energi kolektif dan dampak visual para pendukung Liverpool selama laga-laga Eropa, pola grafis ini menjadi penghormatan bagi para fans yang suara dan kehadiran mereka telah membantu mendefinisikan beberapa malam terbesar klub.

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