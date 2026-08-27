Jersey kandang baru Liverpool dari adidas untuk musim 2026-27 resmi dirilis pada 19 Mei 2026.

Terinspirasi dari jersey kandang klasik Liverpool FC adidas 1989-91, yang langsung dikenali lewat pola geometrisnya yang dinamis, dan dikenakan pada periode sukses klub ketika tim asuhan Kenny Dalglish meraih gelar liga 1989/90. Desain baru ini merayakan periode yang menentukan dalam sejarah klub. Basis merah tua ditingkatkan lewat grafis kontemporer di seluruh permukaan, yang secara langsung menggemakan bahasa visual versi asli akhir era 80-an sambil menghadirkan eksekusi yang lebih tajam dan modern.

Detail putih yang bersih pada logo adidas, lambang klub, dan trim menegaskan estetika klasik, sementara print baru di seluruh permukaan menyalurkan energi dan karakter budaya sepakbola era 80-an.