Liverpool secara resmi telah meluncurkan kit kandang dan tandang mereka untuk musim 2026-27 setelah klub itu kembali bekerja sama dengan adidas. Seragam kandang terbaru Liverpool menghidupkan kembali tiga garis ikonik di Anfield, sementara seragam tandang barunya terinspirasi dari kit-kit berkesan pada pertengahan 1980-an dengan desain putih bersih yang menampilkan aksen merah dan abu-abu.
GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Liverpool untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat penggemar bisa membelinya.