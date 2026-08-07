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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Juventus 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Juventus untuk musim 2026-27.

Juventus dan adidas telah resmi meluncurkan jersei kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali garis-garis hitam-putih klasik, disertai beberapa sentuhan tambahan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Juventus untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Jersey kandang Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Juventus 2026-27 menandai kembalinya secara berani ke Elegansi Sartorial yang mendefinisikan era-era paling prestisius klub. Menjauh dari pola "barcode" eksperimental pada musim sebelumnya, jersey ini berfokus pada penerapan yang bersih dan seragam dari garis-garis vertikal hitam-putih ikonis. Desainnya ditopang oleh kerah polo lipat bergaya retro berwarna putih bersih, yang memberi jersey ini estetika yang rapi dan berkelas tinggi, dengan tujuan terlihat sama tajamnya di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.

    Karakteristik utama jersey tahun ini adalah penggunaan aksen Gold Metallic secara masif, menggantikan sorotan merah muda dari siklus sebelumnya. Emas berkilau ini diterapkan pada logo 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa adidas, dan branding sponsor, menciptakan kontras mewah dengan dasar monokrom.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Jersey tandang Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Sebelum hitam dan putih identik dengan Juventus, ada merah muda. Dikenakan klub pada tahun-tahun awalnya, warna itu tetap menjadi salah satu bab paling khas dalam sejarah Juventus. Untuk musim 2026-27, adidas dan Juventus telah meluncurkan jersey tandang modern yang menghormati asal-usul paling awal klub dengan warna dasar merah muda lembut dan pola zebra halus yang dirancang mengalir di seluruh kain. Jersey ini menampilkan aksen hitam tegas pada kerah dan ujung lengan.


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Jersey ketiga Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Juventus untuk musim 2026-27 mengambil inspirasi dari nama Latin klub, iuventus, yang berarti "masa muda". Dikembangkan dengan tema "Youth Since 1897", desain ini mencerminkan interpretasi modern dari identitas Juventus. Basis hitam dipadukan dengan grafis api tonal dan detail emas, sementara sentuhan visual yang terinspirasi era Y2K menghadirkan nuansa kontemporer pada jersey ini. Diintegrasikan ke dalam kain rekayasa, grafis tersebut menambah tekstur dan kesan gerak pada siluetnya.


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