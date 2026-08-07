Jersey kandang Juventus 2026-27 menandai kembalinya secara berani ke Elegansi Sartorial yang mendefinisikan era-era paling prestisius klub. Menjauh dari pola "barcode" eksperimental pada musim sebelumnya, jersey ini berfokus pada penerapan yang bersih dan seragam dari garis-garis vertikal hitam-putih ikonis. Desainnya ditopang oleh kerah polo lipat bergaya retro berwarna putih bersih, yang memberi jersey ini estetika yang rapi dan berkelas tinggi, dengan tujuan terlihat sama tajamnya di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.
Karakteristik utama jersey tahun ini adalah penggunaan aksen Gold Metallic secara masif, menggantikan sorotan merah muda dari siklus sebelumnya. Emas berkilau ini diterapkan pada logo 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa adidas, dan branding sponsor, menciptakan kontras mewah dengan dasar monokrom.