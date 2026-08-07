Juventus dan adidas telah resmi meluncurkan jersei kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali garis-garis hitam-putih klasik, disertai beberapa sentuhan tambahan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Juventus untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya.