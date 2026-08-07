Jersey kandang Juventus 2026-27 menghadirkan kembalinya Elegansi Sartorial secara berani yang mendefinisikan era-era paling prestisius klub ini. Menjauh dari pola "barcode" eksperimental pada musim sebelumnya, jersey ini berfokus pada penerapan garis vertikal hitam-putih ikonik yang bersih dan seragam. Desainnya ditopang kerah polo lipat bernuansa retro dalam warna putih bersih, yang memberikan estetika rapi dan berkelas tinggi pada jersey ini, dengan tujuan tampil setajam di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.
Ciri utama jersey tahun ini adalah penggunaan aksen Gold Metallic secara dominan, menggantikan sentuhan merah muda pada siklus sebelumnya. Warna emas berkilau ini diterapkan pada logo 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa adidas, serta branding sponsor, menciptakan kontras mewah dengan dasar monokrom.