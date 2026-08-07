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Juventus home kit 26/27 1adidas
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Juventus 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Juventus untuk musim 2026-27.

Juventus dan adidas secara resmi telah meluncurkan jersey kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali garis-garis hitam-putih klasik, disertai beberapa sentuhan tambahan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Juventus untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat fans bisa membelinya.

  • Juventus home kit 26/27 2adidas

    Jersey kandang Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Juventus 2026-27 menghadirkan kembalinya Elegansi Sartorial secara berani yang mendefinisikan era-era paling prestisius klub ini. Menjauh dari pola "barcode" eksperimental pada musim sebelumnya, jersey ini berfokus pada penerapan garis vertikal hitam-putih ikonik yang bersih dan seragam. Desainnya ditopang kerah polo lipat bernuansa retro dalam warna putih bersih, yang memberikan estetika rapi dan berkelas tinggi pada jersey ini, dengan tujuan tampil setajam di jalanan Turin maupun di lapangan Allianz Stadium.

    Ciri utama jersey tahun ini adalah penggunaan aksen Gold Metallic secara dominan, menggantikan sentuhan merah muda pada siklus sebelumnya. Warna emas berkilau ini diterapkan pada logo 'J' Juventus yang disederhanakan, logo performa adidas, serta branding sponsor, menciptakan kontras mewah dengan dasar monokrom.


  • Juventus 2026-27 away kitadidas

    Jersey tandang Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Sebelum hitam dan putih identik dengan Juventus, ada merah muda. Dipakai oleh klub pada tahun-tahun awalnya, warna itu tetap menjadi salah satu bab paling khas dalam sejarah Juventus. Untuk musim 2026-27, adidas dan Juventus telah meluncurkan jersey tandang modern yang menghormati asal-usul paling awal klub dengan dasar merah muda lembut dan pola zebra halus yang mengalir di seluruh kain. Jersey itu menampilkan aksen hitam yang tegas pada kerah, ujung lengan, dan tiga garis ikonis, dipadukan dengan logo adidas bernuansa warisan dan Juventus klasik


  • Juventus 2026-27 third kitadidas

    Jersey ketiga Juventus 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Juventus untuk musim 2026-27 mengambil inspirasi dari nama Latin klub, iuventus, yang berarti "masa muda". Dikembangkan dengan tema "Youth Since 1897", desain ini mencerminkan interpretasi modern atas identitas Juventus. Basis warna hitam dipadukan dengan grafis api tonal dan detail emas, sementara isyarat visual yang terinspirasi era Y2K memberi sentuhan kontemporer pada jersey tersebut. Terintegrasi ke dalam kain rekayasa, grafis itu menambahkan tekstur dan pergerakan pada siluetnya.


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