Juventus dan adidas secara resmi telah meluncurkan jersey kandang baru klub untuk musim 2026-27, dengan menghadirkan kembali garis-garis hitam-putih klasik, disertai beberapa sentuhan tambahan.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Juventus untuk 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat fans bisa membelinya.