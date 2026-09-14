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Inter Milan 26-27 home kitNike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Inter Milan 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Inter Milan untuk musim 2026-27.

Tema utama koleksi jersey Inter Milan 2026-27 berpusat pada 'Made of Milano', memadukan keanggunan busana kota yang berakar kuat dengan subkultur lintas olahraga yang khas serta nostalgia era keemasan 90-an.

Nike dan klub telah meninggalkan pola abstrak dan eksperimental dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadikan identitas musim ini berakar pada lanskap budaya Milan dan warisan klub.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang jersey kandang Inter Milan 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, bocoran, dan detail desain.

  • Inter Milan 26-27 home kit 1Nike

    Jersey kandang Inter Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Inter Milan 2026-27 ditandai oleh kombinasi warna hitam dan biru Lyon, sebagai penghormatan kepada seragam bersejarah Inter pada 1998, sementara detail University Gold mengacu pada warna kuning swoosh Nike dan lambang klub dari kit ikonik tersebut.

    Kembalinya kerah menghadirkan sentuhan tradisi ke dalam siluet kontemporer, sementara di bagian dalam, Inner Pride bertuliskan 'Made of Milano', sebuah konsep yang menyoroti ikatan yang tak terputus antara Inter dan kota tersebut. Konsep ini juga tercermin dalam detail grafis pada kit, dengan tepian garis yang diselesaikan dalam gaya yang terinspirasi dari potongan gunting penjahit, referensi langsung pada tradisi penjahitan dan manufaktur Milano.

    Kit replika dibanderol seharga £89,99, sementara versi autentik tersedia dengan harga £134,99.

  • Inter Milan 26-27 away kitNike

    Jersey tandang Inter Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Inter Milan mengambil pendekatan tak terduga untuk jersey tandang 2026-27, dengan mencari inspirasi dari olahraga favorit terbesar di Amerika. Dibuat bersama Nike, jersey ini menafsirkan ulang elemen desain khas baseball, dari garis pinstripe biru hingga kerah kontras, melalui identitas khas Inter sendiri, sehingga menghasilkan jersey yang terasa sama cocoknya untuk streetwear maupun di lapangan. 

    Koleksi ini juga menandai yang pertama bagi klub dalam sejarahnya yang telah melampaui 100 tahun. Alih-alih lambang tradisionalnya, Inter memperkenalkan monogram "IM" yang berani, terinspirasi oleh huruf berukuran besar yang telah lama identik dengan seragam baseball, memberikan sentuhan baru yang berorientasi mode pada salah satu lambang paling mudah dikenali dalam sepakbola. 


  • Inter Milan 2026-27 third kitNike

    Jersey ketiga Inter Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk jersey ketiga, Nike menonjolkan masa lalu legendaris klub dengan mengambil inspirasi dari era Ronaldo 1997-98. Palet warnanya berpusat pada Iron Grey, Black, dan Tour Yellow, kombinasi yang ikonik pada akhir 1990-an. Jersey ini menampilkan garis horizontal di bagian tengah pada sisi depan, meniru motif lingkar abu-abu dan hitam dari desain asli Umbro.


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