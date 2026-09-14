Tema utama koleksi jersey Inter Milan 2026-27 berpusat pada 'Made of Milano', memadukan keanggunan busana kota yang berakar kuat dengan subkultur lintas olahraga yang khas serta nostalgia era keemasan 90-an.

Nike dan klub telah meninggalkan pola abstrak dan eksperimental dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadikan identitas musim ini berakar pada lanskap budaya Milan dan warisan klub.

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