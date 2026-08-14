AFP
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Jersey debut bertanda tangan Tim Payne bersama Olimpia picu perang penawaran, dengan tawaran menembus $3.200 setelah namanya viral dan melejit terkenal
Jersey Payne picu lelang
Jersey debut bertanda tangan milik bek Selandia Baru Payne telah memicu perang penawaran sengit, dengan tawaran melampaui $3.200 dalam lelang online resmi yang diselenggarakan raksasa Paraguay Olimpia. Bek sayap veteran itu menandatangani kontrak berdurasi satu tahun di Asuncion pada Juni, mengakhiri kebersamaan tujuh tahun dengan Wellington Phoenix. Menjalani debutnya pada 2 Agustus melawan Rubio Nu, Payne langsung merebut hati pendukung tuan rumah dengan mencetak gol hanya beberapa menit setelah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan telak 5-0.
- Getty Images Sport
Kaus didedikasikan untuk Olimpistas
Lonjakan popularitas sang bek yang begitu eksplosif bermula ketika influencer Argentina Valen Scarsini (El Scarso) mencari pemain "yang paling tidak dikenal" di Piala Dunia 2026 dan menggerakkan jutaan pengikutnya untuk mendukung Payne. Kampanye viral itu membuat jumlah pengikut Instagram-nya melonjak dari kurang dari 5.000 menjadi lebih dari 5,4 juta hanya dalam hitungan hari.
Saat mempromosikan lelang bersejarah jersey debutnya melalui video resmi klub, Payne berkata: "Saya tahu persis apa artinya mengenakan garis-garis ini dan bermain dengan jersey ini, dan karena itu saya ingin memberikannya kepada seorang Olimpista sejati [fan Olimpia]."
Dari anonimitas menuju ketenaran
Payne menghabiskan sebagian besar karier bermainnya jauh dari sorotan utama sepakbola dunia, termasuk dua tahun di Blackburn Rovers ketika masalah izin kerja membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan kompetitif. Meski penawaran saat ini masih jauh di bawah rekor US$7,8 juta yang diraih satu set jersey Piala Dunia 2022 milik Lionel Messi di Sotheby's pada Desember 2023, permintaan luar biasa untuk jersey Payne menegaskan lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang pemain yang nyaris anonim di seluruh dunia hanya beberapa bulan lalu.
- Getty Images Sport
Petualangan Paraguay dimulai sekarang
Olimpia dan Payne kini mengalihkan seluruh fokus mereka untuk mempertahankan momentum di kompetisi domestik setelah awal kampanye yang impresif. Pemain internasional Selandia Baru itu menghadapi tantangan untuk membuktikan kualitas teknisnya di lapangan dari pekan ke pekan, bukan sekadar menunggangi gelombang popularitas di internet. Beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan fisik dan intensitas sepak bola Amerika Selatan akan menjadi faktor penting untuk memperkokoh tempatnya di klub raksasa Asuncion tersebut sepanjang musim 2026-27.
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