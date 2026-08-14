Lonjakan popularitas sang bek yang begitu eksplosif bermula ketika influencer Argentina Valen Scarsini (El Scarso) mencari pemain "yang paling tidak dikenal" di Piala Dunia 2026 dan menggerakkan jutaan pengikutnya untuk mendukung Payne. Kampanye viral itu membuat jumlah pengikut Instagram-nya melonjak dari kurang dari 5.000 menjadi lebih dari 5,4 juta hanya dalam hitungan hari.

Saat mempromosikan lelang bersejarah jersey debutnya melalui video resmi klub, Payne berkata: "Saya tahu persis apa artinya mengenakan garis-garis ini dan bermain dengan jersey ini, dan karena itu saya ingin memberikannya kepada seorang Olimpista sejati [fan Olimpia]."