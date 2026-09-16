Seragam kandang Chelsea 2026-27 telah hadir, dan setelah berkonsultasi dengan para suporter, lambang klub disegarkan serta dijalin dengan bangga ke dalam kain di bagian depan jersey. Kain Bright Blue menampilkan kerah dan leher berkancing, dengan aksen Midwest Gold untuk singa yang berdiri dan swoosh Nike.

Singa yang berdiri ikonik menjadi bagian dari lencana Chelsea setelah kedatangan Ted Drake di Chelsea 75 musim lalu, dan bekas cakarnya menjadi sorotan utama tahun ini. Muncul di dinding, mural pantai, dan di konser, serangkaian penampakan di seluruh dunia membangun gaung melampaui batas-batas penceritaan tradisional.

Versi replika dibanderol seharga £89,99, sementara versi autentik tersedia dengan harga £134,99.