Setelah kampanye teaser global besar-besaran yang menampilkan nama-nama seperti Justin Rose dan Madonna, jersey kandang Chelsea 2026-27 yang sangat dinantikan akhirnya resmi dirilis, dan Nike menghadirkan nuansa throwback yang kuat. Berpusat pada lambang singa retro jingkrak yang diperbarui dengan warna kuning keemasan, Chelsea memadukan nostalgia era 1970-an dengan teknologi Aero-FIT mutakhir untuk kampanye baru ini.
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