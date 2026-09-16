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Reese James Chelsea 2026-27 home kitNike
Renuka Odedra

Diterjemahkan oleh

Jersey Chelsea 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

SHOPPING
KITS
Chelsea
Chelsea FC Women
Premier League
WSL

Seragam kandang Chelsea terungkap dengan lambang singa merajalela.

Setelah kampanye teaser global besar-besaran yang menampilkan nama-nama seperti Justin Rose dan Madonna, jersey kandang Chelsea 2026-27 yang sangat dinantikan akhirnya resmi dirilis, dan Nike menghadirkan nuansa throwback yang kuat. Berpusat pada lambang singa retro jingkrak yang diperbarui dengan warna kuning keemasan, Chelsea memadukan nostalgia era 1970-an dengan teknologi Aero-FIT mutakhir untuk kampanye baru ini.

Jersey Chelsea 2026-27 di NikeBelanja sekarang 

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey Chelsea 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, bocoran, dan detail desain.


  • Chelsea 26/27 home kit hero imageNike

    Jersey kandang Chelsea 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam kandang Chelsea 2026-27 telah hadir, dan setelah berkonsultasi dengan para suporter, lambang klub disegarkan serta dijalin dengan bangga ke dalam kain di bagian depan jersey. Kain Bright Blue menampilkan kerah dan leher berkancing, dengan aksen Midwest Gold untuk singa yang berdiri dan swoosh Nike.  

    Singa yang berdiri ikonik menjadi bagian dari lencana Chelsea setelah kedatangan Ted Drake di Chelsea 75 musim lalu, dan bekas cakarnya menjadi sorotan utama tahun ini. Muncul di dinding, mural pantai, dan di konser, serangkaian penampakan di seluruh dunia membangun gaung melampaui batas-batas penceritaan tradisional.

    Versi replika dibanderol seharga £89,99, sementara versi autentik tersedia dengan harga £134,99.

    Seragam Chelsea 2026-27 di NikeBelanja sekarang

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  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Jersey tandang Chelsea 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang Chelsea 2026/27 dari Nike menandai kembalinya warna dasar hitam polos yang mencolok, menjadi jersey tandang hitam pertama mereka sejak kampanye juara Premier League 2016/17. Dirancang dengan konsep "Unleash The Lion", jersey ini menampilkan aksen "Midwest Gold" yang cerah, termasuk rib terstruktur di bagian bahu dan lambang singa Chelsea yang berdiri sendiri sebagai pengganti badge klub secara penuh. Motif karangan laurel membingkai kerah bulat dan ujung lengan, menciptakan kesinambungan desain dengan jersey kandang, sementara celana hitam senada dan kaus kaki emas melengkapi set ini.

    Versi replika dibanderol £89,99, dengan versi autentik tersedia seharga £134,99.

    Jersey Chelsea 2026-27 di NikeBelanja sekarang

  • Chelsea 2026-27 third kit Nike

    Jersey ketiga Chelsea 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga Chelsea 2026-27 telah hadir, dengan warna putih mendominasi seragam baru yang memiliki pola bayangan geometris. Ada trim biru pada leher dan lengan serta garis pin merah vertikal. Temanya mengingatkan pada seragam tandang dan seragam ketiga yang populer pada era 1980-an dan 1990-an, dan yang menonjol pada jersey terbaru ini adalah lambang retro Chelsea. 

    Jersey Chelsea 2026-27 di NikeBelanja sekarang

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