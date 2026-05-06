Penantian berakhir. Celtic FC resmi memperkenalkan seragam kandang mereka untuk musim 2026-27. Adidas mengambil inspirasi dari salah satu skuad terbaik sepanjang sejarah klub. Sebagai penghormatan kepada skuad legendaris Celtic dan keberhasilan bersejarah mereka menjuarai Piala Champions Eropa 1966-67, jersei baru ini memadukan identitas ikonis Celtic dengan teknologi performa modern.

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