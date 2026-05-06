Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Celtic 2026-27 home kitadidas
Renuka Odedra
Diterjemahkan oleh

Jersey Celtic 2026/27: Jersey kandang, tandang, ketiga, dan kiper terbaru, tanggal rilis, bocoran jersey, serta harga

SHOPPING
KITS
Celtic
Celtic
Premiership

Jersey kandang baru Celtic untuk musim 2026/27 terungkap dengan sentuhan yang merujuk pada skuad bersejarah klub di Lisbon.

Penantian berakhir. Celtic FC resmi memperkenalkan seragam kandang mereka untuk musim 2026-27. Adidas mengambil inspirasi dari salah satu skuad terbaik sepanjang sejarah klub. Sebagai penghormatan kepada skuad legendaris Celtic dan keberhasilan bersejarah mereka menjuarai Piala Champions Eropa 1966-67, jersei baru ini memadukan identitas ikonis Celtic dengan teknologi performa modern.

Simak ulasan GOAL mengenai semua hal yang perlu Anda ketahui tentang seragam kandang Celtic 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, bocoran, dan detail desainnya.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Jersey kandang Celtic 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Selain terinspirasi sejarah, kostum kandang terbaru Celtic FC tetap setia pada identitas khas klub, dengan garis-garis melingkar hijau-putih yang ikonis sebagai dasar desainnya. Tampilan klasik itu diperkaya detail modern yang halus, termasuk tiga garis berlubang di sepanjang bahu serta logo dan lambang lentikular yang diaplikasikan dengan panas, yang tampilannya berubah bergantung pada sudut pandang. Sentuhan premium ini memberi jersey kesan lebih kontemporer tanpa meninggalkan tradisi.

    Secara keseluruhan, tampilannya sederhana dan berakar pada warisan klub, sengaja mengingatkan pada kesederhanaan era Celtic di Lisbon. Tekstur kain yang halus dan zona ventilasi yang dirancang khusus juga menyatu dalam desainnya. Hasilnya adalah kostum yang menyeimbangkan nostalgia dan inovasi, sebuah penghormatan modern kepada salah satu tim paling ikonis dalam sejarah sepakbola.



  • Celtic Away kit 2026-27adidas

    Jersey tandang Celtic 2026-27, tanggal rilis, dan harga

    Untuk kostum tandang, adidas mengusung nostalgia era 90-an dengan menghadirkan kembali logo klasik Trefoil, yang saat ini hanya digunakan pada desain gaya hidup premium merek tersebut. Kostum ini menampilkan garis-garis vertikal berwarna hitam dan hijau tua pucat yang pekat. Detail unik pada kostum ini adalah pola zig-zag di tepi garis-garis tersebut, yang menyerupai desain pada kotak sepatu adidas Originals lawas.


  • Celtic 2026-27 kit adidas

    Jersey ketiga Celtic 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersey ketiga mungkin menjadi yang paling artistik dalam rangkaian ini, dengan inspirasi dari arsitektur dan seni ubin Lisbon. Warna dasar putih tulang atau krem menjadi kanvas bagi motif bergaya mosaik. Motif ini merupakan penghormatan langsung kepada ubin azulejo terkenal di luar Estádio Nacional, tempat trofi itu diraih. Aksen emas dan hijau tua pada bagian lengan memberikan sentuhan elegan.


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google