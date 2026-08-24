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Bayern Munich 2026-27 home kitadidas

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Jersey Bayern Munich 2026-27: Jersey kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam & harga

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Bayern Munich

Bayern rilis jersey kandang 2026-27 jelang bentrok dengan PSG saat Kane jadi wajah peluncuran

Bayern Munich secara resmi telah meluncurkan jersey kandang mereka untuk musim 2026-27, dengan Harry Kane menjadi wajah peluncurannya menjelang malam besar di Eropa. Dirancang oleh Adidas, seragam baru ini tetap mengusung identitas ikonik merah-putih klub sambil menghadirkan sentuhan yang lebih tajam dan modern untuk panggung terbesar.

Diluncurkan hanya beberapa hari sebelum laga penentuan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, jersey ini diposisikan sebagai simbol “kepercayaan diri” dan “mentalitas pemenang” Bayern dalam upaya mereka meraih lebih banyak trofi.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui, termasuk tanggal rilis, harga, dan detail desain.

  • Bayern 2026-27 home kitadidas

    Jersey kandang Bayern Munich 2026-27, tanggal rilis & harga

    Dari segi desain, Bayern tetap berpegang teguh pada DNA mereka. Jersey ini menampilkan warna dasar merah klasik klub yang dipadukan dengan detail putih, lalu disempurnakan oleh garis-garis vertikal halus yang menambah dimensi tanpa mendominasi tampilannya.

    Potongan yang ramping dan atletis menegaskan kredibilitasnya untuk digunakan di lapangan, sementara estetika keseluruhannya bersih, modern, dan dibuat untuk tampil di level tertinggi. Hasilnya adalah kit yang menyeimbangkan tradisi dengan inovasi, tema yang terus berulang dalam rilisan Bayern belakangan ini, sambil tetap mempertahankan identitas tegas dan khas yang melekat pada raksasa Bundesliga tersebut.

    Sentuhan premium juga hadir di seluruh bagiannya, dengan penyelesaian dan detail yang lebih halus memberikan nuansa jersey yang lebih kontemporer, memastikan tampil menonjol di bawah sorotan lampu pada malam-malam terbesar Eropa.

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  • Bayern Munich 26-27 away kitadidas

    Jersey tandang Bayern Munich 2026-27, tanggal rilis & harga

    Desain jersey tandang baru Bayern Munich untuk musim 2026-27 berakar pada nuansa nostalgia, dengan mengambil inspirasi dari beberapa jersey tandang paling ikonis milik klub itu pada era 1990-an dan awal 2000-an. Dibangun di atas dasar putih bersih, jersey ini menampilkan identitas klasik Bayern untuk laga tandang, merayakan era ketika klub tersebut memantapkan dirinya di antara elite Eropa.

    Salah satu ciri khas jersey ini adalah konstruksi kerah bergaya polo, yang dipadukan dengan aksen merah dan navy. Elemen bernuansa retro ini menjadi penghormatan terhadap siluet bersejarah yang dikenakan pada beberapa tahun tersukses Bayern, menghadirkan kesan akrab sambil ditafsirkan ulang untuk permainan modern.


  • Bayern Munich 2026-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Bayern Munich 2026-27, tanggal rilis & harga

    Dihadirkan dalam palet warna dasar gelap, jersey ketiga Bayern Munich 2026-27 memiliki detail merah yang mencolok dan memadukan narasi yang terinspirasi warisan klub dengan estetika kontemporer. Tiga garis adidas, logo adidas, dan lambang FC Bayern tampil dalam warna merah tegas, menciptakan kontras mencolok dengan dasar gelap. Konstruksi kerah dan manset musiman khusus, yang menampilkan detail penutup FCBM, menyempurnakan tampilannya dan menegaskan identitas khas jersey ini.

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