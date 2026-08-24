Bayern Munich secara resmi telah meluncurkan jersey kandang mereka untuk musim 2026-27, dengan Harry Kane menjadi wajah peluncurannya menjelang malam besar di Eropa. Dirancang oleh Adidas, seragam baru ini tetap mengusung identitas ikonik merah-putih klub sambil menghadirkan sentuhan yang lebih tajam dan modern untuk panggung terbesar.

Diluncurkan hanya beberapa hari sebelum laga penentuan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, jersey ini diposisikan sebagai simbol “kepercayaan diri” dan “mentalitas pemenang” Bayern dalam upaya mereka meraih lebih banyak trofi.

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