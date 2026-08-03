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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Jersey Barcelona 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran jersey & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Barcelona untuk musim 2026-27.

Musim 2026-27 akan menjadi momen penting bagi Barcelona, baik di dalam maupun di luar lapangan. Spotify Camp Nou yang telah direnovasi diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh 105.000 penonton pada April 2027, menjadikannya stadion dengan kursi penonton terbesar di Eropa. Narasi ini tampaknya menginspirasi para perancang kit Nike, dengan desain bocoran terbaru kini beredar secara global.

Biarkan GOAL menyajikan rangkuman lengkap semua kit Barcelona 2026-27, kapan peluncurannya dijadwalkan, dan berapa harganya.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Jersey kandang Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Barcelona 2026-27 menghormati identitas tradisional Blaugrana klub dengan sentuhan arsitektural cerdas yang terinspirasi dari panel fasad Camp Nou yang telah direnovasi. Jersey ini menampilkan tata letak klasik klub berupa empat garis vertikal, mengingatkan pada jersey kandang ikonik 2006/07. Namun, tampilannya ditingkatkan dengan menghadirkan gradasi warna tonal yang kompleks. Desain ini dibingkai dengan aksen gelap Blackened Blue pada manset dan kerah semi-heksagonal yang ramping.



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  • Barcelona 26-27 away kitNike

    Jersey tandang Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey baru Barcelona 2026-27 terinspirasi dari semesta estetika merek Kobe. Jersey ini menampilkan warna hitam sebagai warna dominan, simbol determinasi dan intensitas kompetitif yang mendefinisikan baik FC Barcelona maupun merek Kobe Bryant. Warna itu dipadukan dengan gradasi yang memudar ke ungu di bagian bawah jersey, warna yang sangat identik dengan karier olahraga Bryant. Detail berwarna emas mencerminkan pengejaran konstan terhadap tantangan besar dan trofi, sementara serangkaian elemen grafis menyertakan referensi halus pada identitas merek Kobe Bryant.


  • Jersey ketiga Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Untuk 2026-27, Barcelona tampaknya akan kembali memakai hijau mint untuk kostum ketiga mereka, yang dikenal sebagai ‘green frost’, untuk pertama kalinya dalam enam musim. Ini menjadi kebangkitan lain dari warna ‘teal’ era Kappa yang menjadi favorit penggemar pada 1990-an.

    Seluruh jersey itu kabarnya dilapisi pola grafis bergaya distressed dan menampilkan logo Nike Swoosh berwarna kuning dengan garis tepi oranye. Lambang klub dibuat monokrom dalam warna teal dan navy dengan aksen merah. Selain itu, disebutkan bahwa merah dan biru tradisional Blaugrana akan digunakan pada kerah dan ujung lengan.

    Para penggemar tampaknya akan bisa mendapatkan kostum ketiga Barcelona mulai Agustus/September, dan jersey replika tersebut diperkirakan dibanderol mulai dari €100 ke atas.

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