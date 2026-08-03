Untuk 2026-27, Barcelona tampaknya akan kembali memakai hijau mint untuk kostum ketiga mereka, yang dikenal sebagai ‘green frost’, untuk pertama kalinya dalam enam musim. Ini menjadi kebangkitan lain dari warna ‘teal’ era Kappa yang menjadi favorit penggemar pada 1990-an.

Seluruh jersey itu kabarnya dilapisi pola grafis bergaya distressed dan menampilkan logo Nike Swoosh berwarna kuning dengan garis tepi oranye. Lambang klub dibuat monokrom dalam warna teal dan navy dengan aksen merah. Selain itu, disebutkan bahwa merah dan biru tradisional Blaugrana akan digunakan pada kerah dan ujung lengan.

Para penggemar tampaknya akan bisa mendapatkan kostum ketiga Barcelona mulai Agustus/September, dan jersey replika tersebut diperkirakan dibanderol mulai dari €100 ke atas.