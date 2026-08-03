Musim 2026-27 akan menjadi momen penting bagi Barcelona, baik di dalam maupun di luar lapangan. Spotify Camp Nou yang telah direnovasi diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh 105.000 penonton pada April 2027, menjadikannya stadion dengan kursi penonton terbesar di Eropa. Narasi ini tampaknya menginspirasi para perancang kit Nike, dengan desain bocoran terbaru kini beredar secara global.
Biarkan GOAL menyajikan rangkuman lengkap semua kit Barcelona 2026-27, kapan peluncurannya dijadwalkan, dan berapa harganya.