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Lamine Yamal Barca 2026-27 kitNike

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Jersey Barcelona 2026-27: jersey kandang, tandang, ketiga, dan kiper baru, tanggal rilis, bocoran seragam, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang seragam baru Barcelona untuk musim 2026-27.

Musim 2026-27 akan menjadi momen penting bagi FC Barcelona, baik di dalam maupun di luar lapangan. Spotify Camp Nou yang telah direnovasi diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh 105.000 penonton pada April 2027, yang membuatnya menjadi stadion berkapasitas tempat duduk terbesar di Eropa. Narasi ini tampaknya telah menginspirasi para perancang jersey Nike, dengan desain bocoran terbaru yang dipamerkan secara global.

Biarkan GOAL memberi Anda ulasan lengkap tentang semua jersey Barcelona 2026-27, kapan akan dirilis, dan berapa harganya.


  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Jersey kandang Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang Barcelona 2026-27 menghormati identitas tradisional Blaugrana klub dengan sentuhan arsitektural cerdas yang terinspirasi dari panel fasad renovasi Camp Nou. Jersey ini menampilkan tata letak klasik klub dengan empat garis vertikal, yang mengingatkan pada jersey kandang ikonis 2006/07. Namun, tampilannya ditingkatkan dengan menghadirkan gradasi warna tonal yang kompleks. Desain ini dibingkai dengan aksen Blackened Blue gelap pada manset dan kerah semi-heksagonal yang sleek.



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  • Barcelona 26-27 away kitNike

    Jersey tandang Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey baru Barcelona 2026-27 terinspirasi oleh semesta estetika merek Kobe. Jersey ini menampilkan hitam sebagai warna dominan, simbol determinasi dan intensitas kompetitif yang mendefinisikan baik FC Barcelona maupun merek Kobe Bryant. Warna tersebut dipadukan dengan gradasi memudar ke ungu di bagian bawah jersey, warna yang sangat lekat dengan karier olahraga Bryant. Detail emas mencerminkan upaya tanpa henti untuk mengejar tantangan besar dan trofi, sementara serangkaian elemen grafis menghadirkan referensi halus terhadap identitas merek Kobe Bryant.


  • Barca 2026-27 third kitNike

    Jersey ketiga Barcelona 2026-27, tanggal rilis & harga

    Diperkenalkan oleh Nike pada Agustus 2026, kit ketiga FC Barcelona 2026-27 memberi penghormatan kepada desain teal ikonis klub dari pertengahan 1990-an, secara khusus mengambil inspirasi dari jersey tandang Kappa 1996-97 yang berkesan. Jersey ini menampilkan dasar "Green Frost" yang bersih dan mint, dipadukan dengan setengah bagian "Dusty Cactus" yang sedikit lebih gelap, dipisahkan di tengah oleh pola zigzag vertikal yang tegas.

    Kerah V berwarna "Loyal Blue" yang kontras, dengan tulisan "BARÇA" pada bagian dalam garis leher, dilengkapi manset lengan senada dan logo Nike Swoosh biru yang diberi garis tepi "Gym Red" yang mencolok, memadukan warisan nostalgik era 90-an dengan estetika kontemporer yang rapi.


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