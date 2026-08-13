Musim 2026-27 akan menjadi momen penting bagi FC Barcelona, baik di dalam maupun di luar lapangan. Spotify Camp Nou yang telah direnovasi diperkirakan akan mencapai kapasitas penuh 105.000 penonton pada April 2027, yang membuatnya menjadi stadion berkapasitas tempat duduk terbesar di Eropa. Narasi ini tampaknya telah menginspirasi para perancang jersey Nike, dengan desain bocoran terbaru yang dipamerkan secara global.

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