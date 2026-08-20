Jersey kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 memberi penghormatan kepada desain claret dan biru klub yang lebih tidak konvensional, yang berasal dari era 1960-an. Terinspirasi dari jersey dalam arsip dari 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menjadi pembeda dari jersey kandang berlengan raglan yang dikenakan Villa di era modern, yang biasanya dipoles dengan detail emas.

Peluncuran jersey ini dibarengi film pendek yang terinspirasi oleh desain jersey tersebut, berlandaskan format dokumenter ikonik gaya Pathe era 60-an, yang langsung dikenali lewat sulih suara tradisional, struktur yang cepat, dan penataannya. Film itu menangkap energi positif di sekitar klub, dengan fokus pada para pemain yang bersiap menyambut musim berikutnya di tempat latihan, menampilkan pemain tim utama, manajer Unai Emery, dan legenda klub, bahkan dengan tepat memberi sentuhan pada kejayaan Eropa di masa lalu.

Jersey ini akan mulai dijual pada Kamis, 28 Mei, dengan harga awal jersey replika dewasa sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.











