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Aston Villa home kit 1adidas

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Jersey Aston Villa 2026-27: Seragam kandang, tandang, ketiga, dan kiper yang baru, tanggal rilis, bocoran jersey, dan harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Aston Villa untuk musim 2026-27.

Detail awal dari kostum Aston Villa musim 2026-27 mulai bermunculan, dengan adidas mengambil beberapa arah berani yang sangat retro untuk kampanye Villa mendatang.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Aston Villa 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat penggemar bisa membelinya



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Jersey kandang Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 memberi penghormatan kepada desain claret dan biru klub yang lebih tidak konvensional, yang berasal dari era 1960-an. Terinspirasi dari jersey dalam arsip dari 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menjadi pembeda dari jersey kandang berlengan raglan yang dikenakan Villa di era modern, yang biasanya dipoles dengan detail emas. 

    Peluncuran jersey ini dibarengi film pendek yang terinspirasi oleh desain jersey tersebut, berlandaskan format dokumenter ikonik gaya Pathe era 60-an, yang langsung dikenali lewat sulih suara tradisional, struktur yang cepat, dan penataannya. Film itu menangkap energi positif di sekitar klub, dengan fokus pada para pemain yang bersiap menyambut musim berikutnya di tempat latihan, menampilkan pemain tim utama, manajer Unai Emery, dan legenda klub, bahkan dengan tepat memberi sentuhan pada kejayaan Eropa di masa lalu. 

    Jersey ini akan mulai dijual pada Kamis, 28 Mei, dengan harga awal jersey replika dewasa sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Jersey tandang Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Desain kit tandang Aston Villa 2026-27 mengambil inspirasi dari lampu gas ikonis yang ada di sekitar Villa Park. Seragam serba hitam itu menampilkan motif lampu gas, menciptakan tampilan yang halus namun mencolok saat tim menjalani laga tandang pada musim mendatang. Logo trefoil adidas Originals dan tiga garis khas merek tersebut hadir dalam detail berwarna emas, bersama sebuah lencana khusus yang menampilkan emblem Singa dan bintang untuk kemenangan klub di European Cup 1982 tanpa perisai tradisional. 


  • Jersey ketiga Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Kontras gelap dan terang antara jersey tandang Aston Villa dan jersey ketiga, yang terlihat musim ini, kabarnya akan tetap dipertahankan.

    Jersey ketiga tersebut diperkirakan memiliki dasar putih/biru sangat muda dengan pola pusaran yang disematkan di dalamnya, yang terinspirasi dari gerbang Villa Park. Disebutkan bahwa logo Trefoil adidas akan digantikan oleh versi "gunung" tiga garis, yang akan ditempatkan secara khas di atas lambang klub berwarna dalam posisi terpusat.

    Kami memperkirakan jadwal rilis jersey ketiga akan mirip dengan jersey tandang, yakni akhir Juli/awal Agustus, dan harganya diperkirakan mulai dari £80 untuk jersey replika serta mulai dari £110 untuk versi autentik.

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