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Aston Villa home kit 1adidas

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Jersey Aston Villa 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

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Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Aston Villa untuk musim 2026-27.

Dengan adidas mengarahkan desain jersey Aston Villa ke wilayah yang berani dan terinspirasi gaya retro untuk musim 2026-27, Aston Villa punya banyak hal yang patut dinantikan untuk kampanye mendatang.

Dari tampilan kandang yang terinspirasi arsip hingga jersey tandang dan ketiga yang mencolok, GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru Villa, termasuk inspirasi desain, perkiraan tanggal rilis, harga, dan tempat membeli perlengkapan terbaru.



  • Aston Villa home kit 2adidas

    Kostum kandang Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang baru Aston Villa untuk musim 2026-27 memberi penghormatan kepada desain claret dan biru klub yang lebih tidak konvensional, yang berasal dari era 1960-an. Terinspirasi dari jersey dalam arsip dari 1960-an hingga 2010-an, desain baru ini menawarkan tampilan yang bersih dan elegan, menjadi pembeda dari jersey kandang berlengan raglan yang dikenakan Villa di era modern, yang biasanya diselesaikan dengan detail emas. 

    Peluncuran jersey ini disertai film pendek yang terinspirasi dari desain jersey tersebut, berdasarkan format dokumenter ikonik bergaya Pathe era 60-an, yang langsung mudah dikenali lewat sulih suara tradisionalnya, struktur yang cepat, dan penataannya. Film itu menangkap energi positif di sekitar klub, dengan fokus pada para pemain yang bersiap menyambut musim berikutnya di tempat latihan, menampilkan pemain tim utama, manajer Unai Emery, dan legenda klub, serta dengan tepat memberi anggukan pada kejayaan Eropa di masa lalu. 

    Jersey ini akan tersedia untuk dibeli mulai Kamis, 28 Mei, dengan harga awal untuk replika dewasa sekitar £80 dan versi autentik pemain mulai dari £110.




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  • Aston Villa 2026-27 away kit adidas

    Jersey tandang Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Desain jersey tandang Aston Villa 2026-27 terinspirasi dari lampu gas ikonik yang ada di sekitar Villa Park. Jersey serba hitam itu menampilkan motif lampu gas, menciptakan tampilan yang halus namun mencolok saat tim bermain tandang pada kampanye mendatang. Logo trefoil adidas Originals dan tiga garis khas merek tersebut tampil dalam detail emas, bersama sebuah lencana khusus yang menampilkan emblem Singa dan bintang untuk kemenangan Piala Eropa klub pada 1982 tanpa perisai tradisional. 


  • Aston Villa 2026-27 third kit adidas

    Jersey ketiga Aston Villa 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga adidas Aston Villa 2026/27 menampilkan dasar "Glow Blue" lembut yang dihiasi grafis pusaran rumit bernuansa senada, terinspirasi dari pola mozaik bata terkenal di Holte End, Villa Park. Dilengkapi detail claret klasik di kerah leher bulat, ujung lengan, dan garis bahu.

    Jersey ini disempurnakan dengan logo adidas di bagian tengah, crest Villa modern, dan ilustrasi Holte End berwarna claret di bawah garis leher belakang. Celana pendek burgundy (claret) dengan lis biru serta kaus kaki claret senada melengkapi keseluruhan kostum.


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