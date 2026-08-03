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Arsenal 2026-27 home kitadidas

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Jersey Arsenal 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

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Adidas meluncurkan kostum kandang baru Arsenal yang berani untuk menghormati dua dekade di Emirates

Adidas dan Arsenal secara resmi meluncurkan jersey kandang baru untuk musim 2026-27, dengan seragam terbaru itu menjadi penghormatan bagi tonggak penting dalam sejarah Arsenal. Jersey tersebut merayakan 20 tahun sejak Arsenal pindah ke Emirates Stadium, memadukan identitas tradisional klub dengan sentuhan desain yang terinspirasi dari markas modern mereka.

Kampanye peluncuran ini menempatkan para suporter sebagai pusat dari perilisan, menyoroti hubungan antara para pemain Arsenal dan basis penggemarnya di seluruh dunia. Film pendampingnya menampilkan bintang-bintang seperti Martin Ødegaard dan Alessia Russo bersama para fan dari London utara dan sekitarnya, mengenang memori bersama yang tercipta di Emirates Stadium selama dua dekade terakhir.

Jersey kandang adidas terbaru Arsenal mempertahankan tampilan ikonik merah-putih klub sambil menghadirkan detail baru yang halus, terkait dengan arsitektur dan atmosfer stadion. Seragam ini akan dikenakan sepanjang musim 2026-27 saat tim asuhan Mikel Arteta berupaya kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar utama.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Arsenal 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan di mana para fan bisa membelinya.

Belanja: kit Arsenal 2026-27


  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Jersey kandang Arsenal 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang baru Arsenal tetap setia pada identitas visual klasik klub, dengan badan merah pekat yang dipadukan dengan lengan putih bersih dalam siluet yang familier dan langsung mudah dikenali. Adidas menyematkan sentuhan halus yang merujuk ke Emirates Stadium di seluruh desainnya, termasuk detail merah bertekstur di sekujur jersey dan kerah crewneck khusus yang terinspirasi oleh garis atap stadion yang melengkung.

    Perangkat kit kandang lengkapnya dituntaskan dengan celana putih yang memiliki detail merah dan kaus kaki merah senada, menciptakan tampilan di lapangan yang bersih dan seimbang. Adidas juga membekali jersey ini dengan teknologi CLIMACOOL+ terbaru serta material rekayasa yang ringan, yang dirancang untuk meningkatkan aliran udara, kenyamanan, dan sirkulasi udara bagi para pemain selama pertandingan berintensitas tinggi.


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  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Jersey tandang Arsenal 2026-27, tanggal rilis & harga

    Seragam tandang Arsenal untuk musim 2026-27 menghadirkan kembali salah satu jersey paling ikonik dalam sepakbola, membawa semangat dari salah satu era paling menentukan Arsenal ke babak baru bagi juara Premier League tersebut. Desain ini menghadirkan semangat desain ikonik Bruised Banana, yang awalnya dikenakan pada 1991-93, ke era modern dan hadir setelah Arsenal menjuarai Premier League 2025/26. 

    Dibangun di atas dasar warna navy, jersey ini menampilkan grafis teknis yang mencolok, terinspirasi dari pola geometris yang membuat desain aslinya begitu khas. Digarap ulang dengan sentuhan kontemporer, cetakan menyeluruh ini memadukan nuansa navy dan kuning, menciptakan identitas visual yang dinamis dan sangat khas Arsenal. 


  • Arsenal third kit adidas

    Jersey ketiga Arsenal 2026-27, tanggal rilis & harga

    Arsenal State of Mind adalah gagasan bahwa Arsenal lebih dari sekadar klub. Ini adalah rasa kebersamaan atas kemungkinan yang ada. Sebuah pola pikir yang dibentuk oleh generasi pemain, suporter, dan komunitas yang selalu percaya untuk melakukan sesuatu secara berbeda, melangkah lebih jauh, dan menciptakan kenangan yang mampu bertahan sepanjang masa. Jersey ketiga yang baru mencerminkan semangat itu, saat klub memasuki era baru yang menarik sebagai pemenang Premier League dan Champions Cup, terus meningkatkan standar dan terus melangkah maju. 

    Dengan mengambil warna yang sangat lekat dengan beberapa bab paling berkesan dalam perjalanan Arsenal, desain ini memadukan warisan dengan identitas modern yang penuh percaya diri. Interpretasi terbaru dari grafis petir ikonis klub dihadirkan ke dalam kain, menciptakan ekspresi kontemporer dari simbol yang telah lama terjalin dalam kisah Arsenal.


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