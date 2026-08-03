Jersey Arsenal 2026-27: seragam kandang, tandang, ketiga & kiper baru, tanggal rilis, bocoran kostum & harga

Adidas dan Arsenal secara resmi meluncurkan jersey kandang baru untuk musim 2026-27, dengan seragam terbaru itu menjadi penghormatan bagi tonggak penting dalam sejarah Arsenal. Jersey tersebut merayakan 20 tahun sejak Arsenal pindah ke Emirates Stadium, memadukan identitas tradisional klub dengan sentuhan desain yang terinspirasi dari markas modern mereka.

Kampanye peluncuran ini menempatkan para suporter sebagai pusat dari perilisan, menyoroti hubungan antara para pemain Arsenal dan basis penggemarnya di seluruh dunia. Film pendampingnya menampilkan bintang-bintang seperti Martin Ødegaard dan Alessia Russo bersama para fan dari London utara dan sekitarnya, mengenang memori bersama yang tercipta di Emirates Stadium selama dua dekade terakhir.

Jersey kandang adidas terbaru Arsenal mempertahankan tampilan ikonik merah-putih klub sambil menghadirkan detail baru yang halus, terkait dengan arsitektur dan atmosfer stadion. Seragam ini akan dikenakan sepanjang musim 2026-27 saat tim asuhan Mikel Arteta berupaya kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar utama.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru Arsenal 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan di mana para fan bisa membelinya.

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