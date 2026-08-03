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Arsenal 2026-27 home kitadidas
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Jersey Arsenal 2026/27: Jersey Kandang, Tandang, Ketiga, dan Kiper Baru, Tanggal Rilis, Bocoran Jersey, dan Harga

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Adidas luncurkan jersey kandang baru Arsenal berdesain berani untuk memperingati dua dekade di Emirates

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Adidas dan Arsenal telah resmi memperkenalkan kostum kandang baru klub untuk musim 2026-27. Kostum terbaru ini menandai tonggak penting dalam sejarah Arsenal. Jerseynya merayakan 20 tahun sejak Arsenal pindah ke Emirates Stadium, memadukan identitas tradisional klub dengan unsur desain yang terinspirasi dari stadion yang kini menjadi kandangnya.

Kampanye peluncurannya menempatkan suporter sebagai pusat perhatian, menyoroti hubungan antara para pemain Arsenal dan pendukungnya di seluruh dunia. Film yang menyertainya menampilkan para bintang, termasuk Martin Ødegaard dan Alessia Russo, bersama para suporter dari London utara dan daerah lainnya. Mereka mengenang momen-momen bersama yang tercipta di Emirates Stadium selama dua dekade terakhir.

Jersey kandang terbaru Arsenal dari adidas mempertahankan tampilan khas merah-putih klub, sekaligus menghadirkan detail-detail baru yang halus dan berkaitan dengan arsitektur serta atmosfer stadion. Kostum ini akan dikenakan sepanjang musim 2026-27 saat tim asuhan Mikel Arteta kembali berupaya bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Arsenal untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat suporter bisa membelinya.

Belanja: Kostum Arsenal 2026-27

  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Jersey kandang Arsenal 2026-27, tanggal rilis dan harga

    Jersei kandang baru Arsenal tetap setia pada identitas visual klasik klub, dengan bagian badan berwarna merah pekat dan lengan putih bersih dalam desain yang familier dan langsung mudah dikenali. Adidas menyisipkan sentuhan halus yang merujuk pada Stadion Emirates di seluruh desainnya, termasuk detail merah bertekstur pada jersei dan kerah bulat khusus yang terinspirasi dari garis atap stadion yang melengkung.

    Seragam kandang ini dilengkapi celana pendek putih dengan detail merah serta kaus kaki merah senada, menciptakan tampilan yang rapi dan seimbang di lapangan. Adidas juga membekali jersei ini dengan teknologi CLIMACOOL+ terbarunya dan bahan ringan yang dirancang untuk meningkatkan aliran udara, kenyamanan, dan sirkulasi udara bagi pemain selama pertandingan berintensitas tinggi.

  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Jersey tandang Arsenal 2026-27, tanggal rilis, dan harga

    Jersey tandang Arsenal musim 2026-27 menghadirkan kembali salah satu seragam paling ikonik dalam sepakbola, membawa semangat salah satu era penting klub ke babak baru bagi sang juara Liga Primer Inggris. Desain ini menghidupkan kembali semangat motif ikonik Bruised Banana, yang pertama kali dikenakan pada 1991-93, dalam sentuhan modern setelah Arsenal menjuarai Liga Primer Inggris 2025/26. 

    Dengan warna dasar biru navy, jersey ini menampilkan grafis mencolok yang dirancang khusus dan terinspirasi dari pola geometris yang membuat desain aslinya begitu khas. Diolah ulang dengan pendekatan kontemporer, motif yang memenuhi seluruh permukaan jersey ini memadukan nuansa biru navy dan kuning, menciptakan tampilan dinamis yang khas Arsenal. 

  • Arsenal third kit adidas

    Jersey ketiga Arsenal 2026/27, tanggal rilis dan harga

    Arsenal State of Mind adalah gagasan bahwa Arsenal lebih dari sekadar klub. Ini adalah keyakinan bersama akan berbagai kemungkinan. Sebuah pola pikir yang dibentuk oleh generasi demi generasi pemain, suporter, dan komunitas yang selalu percaya untuk melakukan berbagai hal dengan cara berbeda, melangkah lebih jauh, dan menciptakan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Seragam ketiga terbaru ini mencerminkan semangat tersebut saat klub memasuki era baru yang menjanjikan sebagai juara Liga Primer dan Champions Cup, sembari terus meningkatkan standar dan melangkah maju. 

    Terinspirasi dari warna yang erat kaitannya dengan sejumlah babak paling berkesan dalam sejarah Arsenal, desain ini memadukan warisan klub dengan identitas modern yang penuh percaya diri. Interpretasi baru dari motif kilat ikonik klub dirancang menyatu dengan bahan seragam, menghadirkan tampilan kontemporer bagi simbol yang telah lama menjadi bagian dari kisah Arsenal.

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