Adidas dan Arsenal telah resmi memperkenalkan kostum kandang baru klub untuk musim 2026-27. Kostum terbaru ini menandai tonggak penting dalam sejarah Arsenal. Jerseynya merayakan 20 tahun sejak Arsenal pindah ke Emirates Stadium, memadukan identitas tradisional klub dengan unsur desain yang terinspirasi dari stadion yang kini menjadi kandangnya.

Kampanye peluncurannya menempatkan suporter sebagai pusat perhatian, menyoroti hubungan antara para pemain Arsenal dan pendukungnya di seluruh dunia. Film yang menyertainya menampilkan para bintang, termasuk Martin Ødegaard dan Alessia Russo, bersama para suporter dari London utara dan daerah lainnya. Mereka mengenang momen-momen bersama yang tercipta di Emirates Stadium selama dua dekade terakhir.

Jersey kandang terbaru Arsenal dari adidas mempertahankan tampilan khas merah-putih klub, sekaligus menghadirkan detail-detail baru yang halus dan berkaitan dengan arsitektur serta atmosfer stadion. Kostum ini akan dikenakan sepanjang musim 2026-27 saat tim asuhan Mikel Arteta kembali berupaya bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang kostum baru Arsenal untuk musim 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat suporter bisa membelinya.

Belanja: Kostum Arsenal 2026-27