Jersey kandang 2026/27 mengembalikan garis-garis merah dan hitam tebal, berani, lebar, dan tak salah lagi, yang membentang di seluruh badan jersey, baik di bagian depan maupun belakang, dilengkapi dengan kembalinya celana putih dan kaus kaki hitam. Sebuah tampilan yang selalu berbicara dengan sendirinya.

Ini bukan sekadar garis-garis; inilah ciri khas yang mendefinisikan AC Milan. Setiap detail menegaskan identitas itu. Tulisan ‘From Milan to the World’ memberikan penghormatan kepada jutaan penggemar di seluruh dunia, yang mampu membuat Klub merasa seperti di rumah di setiap benua. Di bagian belakang kerah, sebuah segel lilin mengabadikan lambang Rossoneri: esensi AC Milan, terpatri di setiap jersey sebagai tanda tangan autentiknya, sebuah warisan abadi yang diturunkan dari orang tua kepada anak.

Harga kit replika adalah £85, dengan versi autentik tersedia seharga £125.



