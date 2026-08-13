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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Diterjemahkan oleh

Jersey AC Milan 2026-27: kandang, tandang, ketiga, dan kiper yang baru, tanggal rilis, bocoran seragam & harga

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KITS
AC Milan
Serie A

Semua yang perlu Anda ketahui tentang kit baru AC Milan untuk musim 2026-27.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey AC Milan 2026-27, termasuk desain yang bocor, varian warna, dan perkiraan tanggal rilis.

GOAL mengulas semua yang perlu Anda ketahui tentang jersey baru AC Milan 2026-27, termasuk tanggal rilis, harga, inspirasi desain, dan tempat para penggemar bisa membelinya

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Jersey kandang AC Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey kandang 2026/27 mengembalikan garis-garis merah dan hitam tebal, berani, lebar, dan tak salah lagi, yang membentang di seluruh badan jersey, baik di bagian depan maupun belakang, dilengkapi dengan kembalinya celana putih dan kaus kaki hitam. Sebuah tampilan yang selalu berbicara dengan sendirinya.

    Ini bukan sekadar garis-garis; inilah ciri khas yang mendefinisikan AC Milan. Setiap detail menegaskan identitas itu. Tulisan ‘From Milan to the World’ memberikan penghormatan kepada jutaan penggemar di seluruh dunia, yang mampu membuat Klub merasa seperti di rumah di setiap benua. Di bagian belakang kerah, sebuah segel lilin mengabadikan lambang Rossoneri: esensi AC Milan, terpatri di setiap jersey sebagai tanda tangan autentiknya, sebuah warisan abadi yang diturunkan dari orang tua kepada anak.

    Harga kit replika adalah £85, dengan versi autentik tersedia seharga £125.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Jersey tandang AC Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey tandang AC Milan 2026-27 berwarna putih klasik, warna untuk momen-momen terbesar. Ini adalah sebuah pola pikir yang mengubah setiap kemunduran menjadi titik awal yang baru, sebuah gagasan yang dirangkum para penggemar AC Milan dalam satu frasa: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene” (Setelah Istanbul, selalu ada Athena). Dicetak di bagian belakang kerah, beberapa kata ini menghubungkan mereka yang merasakan cahaya Athena setelah kegelapan Istanbul dengan generasi-generasi baru yang kini meneruskan warisan itu.



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    Jersey ketiga AC Milan 2026-27, tanggal rilis & harga

    Jersey ketiga AC Milan 2026-27 menghadirkan tampilan ramping dan modern dengan warna dasar hitam pekat/abu-abu arang yang dipadukan detail merah fluoresen mencolok. Dirancang dengan konsep "Rossoneri dalam cahaya baru", jersey ini menata ulang palet warna ikonik klub dengan logo merah cerah yang ditempatkan di tengah, kerah bulat, manset lengan, serta emblem setan Diavolo yang samar di bawah garis leher belakang. Fitur yang paling khas adalah elemen reaktif UV, yang membuat detail tertentu pada jersey berubah tampilan secara dinamis tergantung pada kondisi pencahayaan.



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