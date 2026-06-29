Berikut ini penilaian pemain untuk pertandingan Jerman melawan Paraguay, yang dimenangkan oleh tim Amerika Selatan melalui adu penalti, sehingga mereka lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Swedia melawan Prancis.
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Jerman vs Paraguay, penilaian CM: Gill tampil gemilang, Nagelsmann terlalu percaya diri, Musiala dan Wirtz kurang berkontribusi. Woltemade tampil mengecewakan. Pertandingan hebat dari mantan pemain Milan, Gomez
NILAI-NILAI TIM JERMAN
Neuer 6,5: tidak bisa disalahkan atas gol Enciso, ia menepis tendangan penalti yang bisa saja membawa Paraguay ke babak 16 besar. Namun, Tah merusak segalanya.
Kimmich 5,5: bisa bermain sebagai bek sayap, tahu cara bermain sebagai bek sayap, tapi di sayap performanya menurun. Dan dia membuat beberapa kesalahan yang terlalu banyak. Apakah itu sepadan?
Rudiger 6: profesional dan membaca permainan dengan baik (110’ Thiaw sv)
Tah 5: kelupaan yang biasa, kesalahan penilaian yang biasa. Dia mencetak gol di babak tambahan, tapi ada pelanggaran yang dilakukan Anton terhadap Gill. Tendangan penalti melambung tinggi setelah Paraguay gagal memanfaatkan dua peluang emas.
Brown 5: kurang agresif dalam menyerang, kurang waspada di lini belakang. Ia kehilangan jejak Enciso.
Nmecha 5,5: di antara dua gelandang tengah, dia yang paling berani, tapi kurang akurat dari biasanya (46’ Goretzka 6: Jerman bermain lebih baik saat dia di lapangan)
Pavlovic 5,5: pemain pengatur permainan, bermain terutama di area pendek, tanpa memberikan ritme. Di level tertentu, sekadar menjalankan tugas saja tidak cukup (79’ Anton 5: di babak tambahan, ia melakukan pelanggaran terhadap Gill, yang “menghapus” keunggulan 2-1 yang dicetak Tah)
Sane 6: sering menembak, jarang melakukan dribel. Beberapa umpan silang bagus, beberapa gerakan menarik (88’ Woltemade 4,5: penampilan yang memalukan, bahkan gagal mengeksekusi penalti. Sulit menemukan alasan mengapa dia dipanggil)
Undav 5: penyerang tengah, pendukung penyerang tengah (Havertz), pada penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia, ia melakukan keduanya, namun tidak meyakinkan. Kerja sama dengan rekan setimnya perlu disempurnakan (63’ Musiala 5,5: pertandingan lain yang penuh dengan “ingin tapi tidak bisa”)
Wirtz 6: belum dalam kondisi 100% dan itu terlihat. Babak pertama tampil lesu, namun ia berjasa dalam memberikan umpan kepada Havertz untuk gol penyama kedudukan 1-1 (110’ Amiri 6: menjalankan tugasnya dengan baik, mencetak gol penalti)
Havertz 5,5: mencetak satu gol sundulan, nyaris mencetak satu lagi tapi Gill menggagalkannya. Dia yang menendang penalti pertama, tapi gagal. Sang spesialis gagal saat dibutuhkan.
Nagelsmann 4,5: Keputusannya tidak sepenuhnya meyakinkan. Tim Jerman yang berbakat namun kacau. Terlalu sombong.
NILAI PARA PEMAIN PARAGUAY
Gill 8: waspada terhadap Kimmich dan bola-bola tinggi, tidak bersalah atas gol 1-1, melakukan penyelamatan gemilang terhadap Havertz. Menyelamatkan dua tendangan penalti, dari Havertz dan Woltemade.
Caceres 6: bermain agresif selama lebih dari satu jam, menyaksikan Tah mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-1, namun VAR membantunya (99’ Ojeda 6: turut berkontribusi dalam perlawanan Paraguay)
Gomez 7: kokoh seperti batu, unggul dalam duel-duel satu lawan satu. Hampir mencetak gol dari tendangan sudut.
Canale 7,5: penampilan penuh semangat namun juga sedikit kesulitan. Nilai sangat tinggi untuk penalti yang dikonversi, mengecoh Neuer. Sebuah gol bersejarah.
Alonso 6: tidak banyak membantu, terganggu oleh Sané, yang berhasil dia batasi (122’ Balbuena 5: masuk untuk mengeksekusi penalti, namun gagal. Canale membuat semua orang setuju)
Cubas 6: tangguh, mengambil beberapa risiko dalam intervensinya
Almiron 6,5: menjadi motor serangan, menciptakan keunggulan jumlah pemain yang berujung pada skor 1-0.
Bobadilla 6: bekerja keras di lini tengah, performanya menurun di babak kedua (99’ Sanabria 5: meleset saat mengeksekusi peluang penentu pertama dari titik penalti)
Galarza 6,5: memberikan umpan matang kepada Enciso, sekali lagi menjadi bintang: satu gol dan dua umpan kunci di Piala Dunia ini.
Enciso 7: menyundul umpan silang Galarza, mencetak gol yang sangat krusial; di babak kedua, Neuer menggagalkan peluangnya untuk membuat skor menjadi 0-2. Keluar karena cedera (55’ Mauricio 6: mencoba mengganggu para bek tengah).
Avalos 6: selalu aktif dalam pertandingan, membersihkan banyak bola, dan membuat Rudiger serta Tah sibuk. Jarang mendapat umpan dari rekan-rekannya, tidak berhasil mencetak gol (55’ Caballero 6: sama seperti Mauricio).
Alfaro 7: ia membangun tim yang bertahan dengan rapi dan melakukan serangan balik. Kemenangan berkat kerja sama tim, semangat, dan organisasi.