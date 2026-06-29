Neuer 6,5: tidak bisa disalahkan atas gol Enciso, ia menepis tendangan penalti yang bisa saja membawa Paraguay ke babak 16 besar. Namun, Tah merusak segalanya.





Kimmich 5,5: bisa bermain sebagai bek sayap, tahu cara bermain sebagai bek sayap, tapi di sayap performanya menurun. Dan dia membuat beberapa kesalahan yang terlalu banyak. Apakah itu sepadan?





Rudiger 6: profesional dan membaca permainan dengan baik (110’ Thiaw sv)





Tah 5: kelupaan yang biasa, kesalahan penilaian yang biasa. Dia mencetak gol di babak tambahan, tapi ada pelanggaran yang dilakukan Anton terhadap Gill. Tendangan penalti melambung tinggi setelah Paraguay gagal memanfaatkan dua peluang emas.





Brown 5: kurang agresif dalam menyerang, kurang waspada di lini belakang. Ia kehilangan jejak Enciso.





Nmecha 5,5: di antara dua gelandang tengah, dia yang paling berani, tapi kurang akurat dari biasanya (46’ Goretzka 6: Jerman bermain lebih baik saat dia di lapangan)





Pavlovic 5,5: pemain pengatur permainan, bermain terutama di area pendek, tanpa memberikan ritme. Di level tertentu, sekadar menjalankan tugas saja tidak cukup (79’ Anton 5: di babak tambahan, ia melakukan pelanggaran terhadap Gill, yang “menghapus” keunggulan 2-1 yang dicetak Tah)





Sane 6: sering menembak, jarang melakukan dribel. Beberapa umpan silang bagus, beberapa gerakan menarik (88’ Woltemade 4,5: penampilan yang memalukan, bahkan gagal mengeksekusi penalti. Sulit menemukan alasan mengapa dia dipanggil)





Undav 5: penyerang tengah, pendukung penyerang tengah (Havertz), pada penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia, ia melakukan keduanya, namun tidak meyakinkan. Kerja sama dengan rekan setimnya perlu disempurnakan (63’ Musiala 5,5: pertandingan lain yang penuh dengan “ingin tapi tidak bisa”)





Wirtz 6: belum dalam kondisi 100% dan itu terlihat. Babak pertama tampil lesu, namun ia berjasa dalam memberikan umpan kepada Havertz untuk gol penyama kedudukan 1-1 (110’ Amiri 6: menjalankan tugasnya dengan baik, mencetak gol penalti)





Havertz 5,5: mencetak satu gol sundulan, nyaris mencetak satu lagi tapi Gill menggagalkannya. Dia yang menendang penalti pertama, tapi gagal. Sang spesialis gagal saat dibutuhkan.





Nagelsmann 4,5: Keputusannya tidak sepenuhnya meyakinkan. Tim Jerman yang berbakat namun kacau. Terlalu sombong.