Jerman, tinggal menunggu pengumuman resmi penunjukan Klopp sebagai pelatih kepala. Konfirmasi dari mantan pemain Liverpool itu: "Hanya tinggal hitungan hari"

Klopp, yang sejak 2024 menjabat sebagai Kepala Sepak Bola untuk tim-tim di bawah naungan Red Bull dan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya, akan menandatangani kontrak hingga berakhirnya Piala Dunia 2030 dan akan memulai debutnya sebagai pelatih tim nasional Jerman pada September mendatang dalam pertandingan-pertandingan perdana Nations League, sementara target besar pertamanya adalah tampil gemilang di Kejuaraan Eropa 2028 yang akan diselenggarakan di Inggris dan Irlandia. Dalam karier kepelatihannya, Klopp telah memenangkan dua gelar Bundesliga, satu Piala Jerman, dan satu Piala Super Jerman bersama Borussia Dortmund, serta satu gelar Liga Premier, satu Liga Champions, satu Piala Dunia Antarklub, satu Piala Super Eropa, satu Piala FA, dua Piala Carabao, dan satu Community Shield saat memimpin Liverpool.