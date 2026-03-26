Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
NagelsmannGetty
GOAL

Diterjemahkan oleh

Jerman, susunan pemain yang diperkirakan melawan Swiss: Cukup sudah dengan kerahasiaan ini! Julian Nagelsmann membocorkan (hampir) seluruh susunan pemainnya untuk pertandingan ini

Switzerland vs Germany
Switzerland
Germany
Friendlies

Pertandingan persahabatan kedua terakhir menjelang pengumuman skuad final Piala Dunia: Jerman akan menghadapi Swiss pada hari Jumat. Kami akan mengungkap susunan pemain yang mungkin akan dipilih oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann — sebagian besar posisinya sudah diungkapkannya sendiri.

Memasuki fase krusial! Pada hari Jumat, 27 Maret, tim nasional Jerman akan berhadapan dengan Swiss — salah satu dari dua pertandingan persahabatan menjelang pengumuman skuad pada bulan Mei. Pertandingan di St. Jakob-Park (Basel) dijadwalkan dimulai pukul 20.45.

Namun, pemain mana saja yang dibawa oleh Pelatih Tim Nasional Julian Nagelsmann? Dan siapa yang kemungkinan akan menjadi starter? Anda akan mengetahuinya dalam artikel ini!

  • Jerman, susunan pemain yang diperkirakan melawan Swiss: Begini cara Julian Nagelsmann mungkin akan menyusun tim nasional Jerman

    Pelatih tim nasional Jerman harus bermain tanpa beberapa pemain dalam rangkaian pertandingan uji coba terakhir ini. Absennya Jamal Musiala sudah diketahui sejak awal — setelah pengumuman skuad, Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha terlebih dahulu mengundurkan diri, dan baru-baru ini Jamie Leweling serta kiper Jonas Urbig juga ikut mundur. Untuk menggantikan Pavlovic dan Nmecha, Nagelsmann memanggil Angelo Stiller dan Chris Führich, sedangkan untuk Urbig, ia memanggil Finn Dahmen dari Augsburg.

    Sekarang mari kita bahas para pemain yang diperkirakan akan turun ke lapangan. Belakangan ini, tim DFB biasanya bermain dalam formasi 4-2-3-1, dan kemungkinan besar hal itu juga akan terjadi saat melawan tim nasional Swiss.

    Di posisi kiper, situasinya jelas: Oliver Baumann akan menjadi kiper utama Jerman. Di lini belakang, Joshua Kimmich ditempatkan di sisi kanan; kedua posisi tersebut dikonfirmasi oleh Pelatih Timnas Julian Nagelsmann pada konferensi pers Kamis malam. 

    Di sisi kiri, David Raum mendapat prioritas daripada pemain muda Frankfurt, Nathaniel Brown. Di lini tengah pertahanan, menurut Nagelsmann yang secara tak biasa telah mengungkap banyak posisi, Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck akan bermain. Antonio Rüdiger yang kembali ke tim akan duduk di bangku cadangan untuk saat ini. Rüdiger telah memastikan bahwa ia akan "memberikan segalanya" bahkan dari bangku cadangan. Di sisi kiri, David Raum akan bermain. Di lini belakang, kata Nagelsmann, "kami membutuhkan rasa percaya diri dan stabilitas".

    Karena Nmecha dan Pavlovic, dua gelandang bertahan, harus absen, Leon Goretzka dari FC Bayern München dipastikan bermain. "Klon" Pavlovic di posisi gelandang bertahan diperkirakan adalah Angelo Stiller. Pemain Stuttgart yang baru saja dipanggil ini adalah salah satu pemain yang masih harus membuktikan diri untuk masuk skuad Piala Dunia. Peran Musiala di lini serang bersama Florian Wirtz dan kemungkinan Nick Woltemade akan diambil alih oleh Serge Gnabry, sementara Karl bisa berharap untuk debutnya nanti.

    Pemain berusia 18 tahun itu "berlatih dengan sangat menonjol," kata Nagelsmann dengan antusias, "saya sangat terkesan dan sama sekali tidak merasa bahwa dia terpengaruh oleh hype tersebut." Tinggal posisi nomor sembilan - dan di sana pun Nagelsmann sudah memutuskan pada malam sebelumnya: kepada Kai Havertz yang kembali. "Dia adalah pemain yang sangat bagus, yang akan sangat membantu kami di posisi itu."

    Di lini depan, Florian Wirtz akan memulai di tengah, sementara di sayap, karena absennya Leweling, Nick Woltemade yang performanya kurang bagus di Newcastle memiliki peluang bagus untuk bermain sejak awal. Pemain ketiga dalam formasi ini kemungkinan besar adalah Serge Gnabry. Di lini depan, Kai Havertz akan mendapat prioritas dari Nagelsmann daripada Deniz Undav.

    Susunan pemain Jerman yang diperkirakan: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz

  • Jerman, Laga Persahabatan: Inilah kemungkinan susunan pemain awal Swiss saat menghadapi tim DFB

    Tim Swiss belakangan ini biasanya tampil dengan formasi 4-3-3 — mengingat mereka telah memenangkan lima pertandingan berturut-turut, kemungkinan besar hal itu juga akan terjadi saat menghadapi tim DFB. 

    Gawang diperkirakan akan kembali dijaga oleh Gregor Kobel, di depannya kemungkinan akan ada barisan empat bek dengan Silvan Widmer dan Ricardo Rodriguez di posisi sayap serta Nico Elvedi dan Manuel Akanji di tengah. 

    Granit Xhaka kemungkinan akan memimpin permainan seperti biasa di posisi gelandang tengah, dengan Denis Zakaria dan Djibril Sow mendampinginya belakangan ini. Dan di lini depan? Dan Ndoye dan Ruben Vargas bisa saja menjadi sayap - dengan Breel Embolo sebagai ujung tombak. Namun, Noah Okafor atau Fabian Rieder juga bisa menjadi pilihan. 

    Susunan pemain Swiss yang diperkirakan: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Zakaria, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

  • Swiss vs. Jerman: Pertandingan persahabatan Timnas Jerman disiarkan langsung di TV dan streaming langsung

    Pertandingan besok akan disiarkan secara gratis di televisi terestrial, tepatnya di RTL. Pada pukul 20.15, stasiun televisi gratis ini akan memulai siaran pra-pertandingannya, dengan pembawa acara Florian König dan pakar Lothar Matthäus yang akan menyambut Anda. Wolff-Christoph Fuss akan bertindak sebagai komentator.

    Acara ini juga akan tersedia secara online, namun siaran langsung melalui RTL+ dikenakan biaya. 

  • Swiss vs. Jerman: Pertandingan persahabatan Timnas Jerman dalam liputan langsung SPOX

    Sebagai alternatif, kalian tentu saja juga bisa mengikuti pertandingan ini bersama kami — seperti biasa, kami akan menyiarkan laporan langsung secara lengkap mengenai pertandingan internasional Timnas Jerman untuk kalian!

    Sekitar satu jam sebelum kick-off, Anda dapat menemukan siaran langsung beserta susunan pemain resmi di sini!

  • Swiss vs. Jerman: Informasi penting seputar pertandingan persahabatan timnas Jerman

    • Pertandingan: Swiss vs. Jerman
    • Kompetisi: Pertandingan Persahabatan
    • Tanggal: 27 Maret 2026
    • Waktu: 20.45
    • Lokasi: St.-Jakob-Park, Basel (Swiss)
    • TV: RTL
    • Siaran langsung: RTL+
    • Liveticker: SPOX

  • Jerman, Skuad: Inilah para pemain yang dipanggil Julian Nagelsmann untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss

    No.PemainTim
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SaneGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


Friendlies
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Germany crest
Germany
GER