Jerman, susunan pemain yang diperkirakan melawan Ghana: Begini cara Julian Nagelsmann mungkin akan menyusun tim nasional Jerman

Germany vs Ghana
Germany
Ghana
Friendlies

Pertandingan persahabatan terakhir sebelum pengumuman skuad final Piala Dunia: Jerman akan menghadapi Ghana pada hari Jumat. Kami akan mengungkap formasi apa yang kemungkinan besar akan dipilih oleh pelatih tim nasional Julian Nagelsmann.

Ujian berat berikutnya bagi Timnas Jerman! Pada Senin, 30 Maret, Timnas Jerman akan menghadapi Ghana dalam laga persahabatan kedua pada periode pertandingan internasional ini – sebuah penilaian penting menjelang pengumuman skuad pada bulan Mei. Kick-off di MHP Arena, Stuttgart, dijadwalkan pada pukul 20.45.

Pemain mana saja yang dibawa Julian Nagelsmann dan siapa yang mungkin menjadi starter, simak di SPOX!

    Tim nasional Jerman terakhir kali tampil dengan formasi 4-2-3-1, namun menjelang laga melawan Ghana, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Julian Nagelsmann akan melakukan rotasi pemain secara signifikan. Meskipun formasi dasarnya kemungkinan besar akan tetap sama setelah kemenangan dramatis 4-3 atas Swiss, namun karena kemungkinan pergantian pemain, tim DFB ini pada beberapa fase juga bisa tampil seperti formasi 4-3-3. 

    Di posisi kiper, situasinya sedikit lebih terbuka menjelang pertandingan melawan Ghana. Oliver Baumann menjadi starter saat melawan Swiss dan masih dianggap sebagai kiper utama, namun ada indikasi bahwa Alexander Nübel bisa mendapatkan kesempatan bermain di Stuttgart. Di lini belakang, Joshua Kimmich kemungkinan akan memulai di sisi kanan, sementara di posisi bek tengah, banyak hal yang mengarah pada Antonio Rüdiger dan Malick Thiaw. Di sisi kiri, Nathaniel Brown menjadi kandidat untuk starting eleven, meskipun David Raum juga tetap menjadi opsi. 

    Di lini tengah, kami memperkirakan akan ada perubahan. Pascal Groß dan Anton Stach dianggap sebagai kandidat kuat untuk starting eleven, setelah Angelo Stiller dan Leon Goretzka yang memulai pertandingan melawan Swiss. Di depan mereka, Serge Gnabry mungkin akan ditempatkan sedikit lebih ke belakang atau di sisi kanan tengah.

    Di lini serang, mungkin juga ada beberapa pergantian. Florian Wirtz menjadi pemain terbaik melawan Swiss dengan dua gol dan dua assist, namun mungkin akan diistirahatkan setelah penampilannya yang intens. Kevin Schade adalah kandidat realistis untuk peran di lini serang tiga orang, sementara Lennart Karl juga berpotensi melakukan debutnya di starting eleven setelah penampilan singkatnya melawan Swiss. Nagelsmann juga memberi isyarat bahwa Sane tetap menjadi opsi meskipun penampilannya kurang menonjol. 

    Posisi penyerang tengah masih belum pasti: Nick Woltemade adalah kandidat untuk starting eleven, namun menurut pernyataan Nagelsmann, penampilan Deniz Undav juga sangat mungkin terjadi. 

    Susunan pemain Jerman yang diperkirakan:
    Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade

  • Jerman, Laga Persahabatan: Inilah kemungkinan susunan pemain awal Ghana saat menghadapi timnas Jerman

    Black Stars biasanya tampil dengan formasi yang fleksibel, belakangan ini sering menggunakan formasi 4-3-3 atau variasi yang sedikit dimodifikasi di lini tengah. Namun, saat menghadapi tim nasional Jerman, diperkirakan pelatih Otto Addo akan mengandalkan formasi yang kompak dan cenderung defensif. 

    Lawrence Ati-Zigi kemungkinan akan menjadi starter di bawah mistar gawang. Di depannya, kemungkinan besar akan ada barisan empat bek dengan Marvin Senaya dan Gideon Mensah di sayap serta Alexander Djiku dan Patric Pfeiffer di tengah pertahanan. 

    Di lini tengah, Thomas Partey akan mengambil peran sentral dan mengendalikan permainan. Ia bisa didukung oleh pemain-pemain yang lincah seperti Ibrahim Sulemana atau Kwasi Sibo. 

    Di lini serang, Ghana mengandalkan kecepatan dan momen transisi: Kamaldeen Sulemana dan Antoine Semenyo kemungkinan akan bermain di sayap, sementara Jordan Ayew bertindak sebagai penyerang berpengalaman di tengah. 

    Susunan pemain Ghana yang diperkirakan:
    Ati-Zigi – Senaya, Pfeiffer, Djiku, Mensah – Partey, Sulemana, Sibo – Semenyo, Ayew, Sulemana

  • Jerman vs. Ghana: Pertandingan persahabatan Tim Nasional Jerman disiarkan langsung di TV dan streaming langsung

    Pertandingan internasional melawan Ghana juga akan dapat disaksikan secara gratis. Sementara pertandingan melawan Swiss ditayangkan di RTL, kali ini ARD yang akan menayangkannya di televisi publik.

    Selain itu, pertandingan tersebut juga tersedia secara langsung melalui siaran langsung di ARD-Mediathek.

    Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, ARD dan ZDF akan berbagi siaran pertandingan-pertandingan Jerman. Namun, seluruh pertandingan turnamen tersebut akan ditayangkan secara eksklusif di platform streaming MagentaTV.

  • Jerman vs. Ghana: Laporan langsung pertandingan persahabatan Tim Nasional Jerman dari SPOX

    Sebagai alternatif, kalian tentu saja juga bisa mengikuti pertandingan ini bersama kami — seperti biasa, kami akan menyiarkan laporan langsung secara lengkap mengenai pertandingan internasional Timnas Jerman untuk kalian!

    Sekitar satu jam sebelum kick-off, Anda dapat menemukan siaran langsung beserta susunan pemain resmi di situs web kami!

  • Jerman vs. Ghana: Informasi penting seputar pertandingan persahabatan Tim Nasional Jerman

    • Pertandingan: Jerman vs. Ghana
    • Kompetisi: Pertandingan Persahabatan
    • Tanggal: 30 Maret 2026
    • Waktu: 20.45
    • Lokasi: MHP Arena (Stuttgart)
    • TV dan siaran langsung: ARD
    • Laporan langsung: SPOX

  • Jerman, Skuad: Inilah para pemain yang dipanggil Julian Nagelsmann untuk pertandingan persahabatan melawan Ghana

    No.PemainTim
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SaneGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


