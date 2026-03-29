Jerman, susunan pemain yang diperkirakan melawan Ghana: Begini cara Julian Nagelsmann mungkin akan menyusun tim nasional Jerman

Tim nasional Jerman terakhir kali tampil dengan formasi 4-2-3-1, namun menjelang laga melawan Ghana, banyak indikasi yang menunjukkan bahwa Julian Nagelsmann akan melakukan rotasi pemain secara signifikan. Meskipun formasi dasarnya kemungkinan besar akan tetap sama setelah kemenangan dramatis 4-3 atas Swiss, namun karena kemungkinan pergantian pemain, tim DFB ini pada beberapa fase juga bisa tampil seperti formasi 4-3-3.

Di posisi kiper, situasinya sedikit lebih terbuka menjelang pertandingan melawan Ghana. Oliver Baumann menjadi starter saat melawan Swiss dan masih dianggap sebagai kiper utama, namun ada indikasi bahwa Alexander Nübel bisa mendapatkan kesempatan bermain di Stuttgart. Di lini belakang, Joshua Kimmich kemungkinan akan memulai di sisi kanan, sementara di posisi bek tengah, banyak hal yang mengarah pada Antonio Rüdiger dan Malick Thiaw. Di sisi kiri, Nathaniel Brown menjadi kandidat untuk starting eleven, meskipun David Raum juga tetap menjadi opsi.

Di lini tengah, kami memperkirakan akan ada perubahan. Pascal Groß dan Anton Stach dianggap sebagai kandidat kuat untuk starting eleven, setelah Angelo Stiller dan Leon Goretzka yang memulai pertandingan melawan Swiss. Di depan mereka, Serge Gnabry mungkin akan ditempatkan sedikit lebih ke belakang atau di sisi kanan tengah.

Di lini serang, mungkin juga ada beberapa pergantian. Florian Wirtz menjadi pemain terbaik melawan Swiss dengan dua gol dan dua assist, namun mungkin akan diistirahatkan setelah penampilannya yang intens. Kevin Schade adalah kandidat realistis untuk peran di lini serang tiga orang, sementara Lennart Karl juga berpotensi melakukan debutnya di starting eleven setelah penampilan singkatnya melawan Swiss. Nagelsmann juga memberi isyarat bahwa Sane tetap menjadi opsi meskipun penampilannya kurang menonjol.

Posisi penyerang tengah masih belum pasti: Nick Woltemade adalah kandidat untuk starting eleven, namun menurut pernyataan Nagelsmann, penampilan Deniz Undav juga sangat mungkin terjadi.

Susunan pemain Jerman yang diperkirakan:

Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade