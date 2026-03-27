Pelatih tim nasional Jerman harus bermain tanpa beberapa pemain dalam rangkaian pertandingan uji coba terakhir ini. Absennya Jamal Musiala sudah dipastikan sejak awal — setelah pengumuman skuad, Aleksandar Pavlovic dan Felix Nmecha terlebih dahulu menarik diri, dan baru-baru ini Jamie Leweling serta kiper Jonas Urbig juga mengundurkan diri. Untuk menggantikan Pavlovic dan Nmecha, Nagelsmann memanggil Angelo Stiller dan Chris Führich, sedangkan untuk Urbig, ia memanggil Finn Dahmen dari Augsburg.

Sekarang mari kita bahas para pemain yang akan turun ke lapangan. Belakangan ini, tim DFB biasanya bermain dalam formasi 4-2-3-1, dan hal itu juga akan diterapkan saat melawan tim nasional Swiss.

Di posisi kiper, situasinya jelas: Oliver Baumann akan menjadi kiper utama Jerman. Di lini belakang, Joshua Kimmich ditempatkan di sisi kanan; kedua posisi ini dikonfirmasi oleh Pelatih Timnas Julian Nagelsmann pada konferensi pers Kamis malam.

Di sisi kiri, David Raum mendapat prioritas daripada pemain muda Frankfurt, Nathaniel Brown. Di lini tengah pertahanan, Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck akan bermain. Antonio Rüdiger yang kembali ke tim akan duduk di bangku cadangan untuk saat ini. Rüdiger telah memastikan bahwa ia akan "memberikan segalanya" bahkan dari bangku cadangan. Di sisi kiri, David Raum akan bermain. Di lini pertahanan, kata Nagelsmann, "kami membutuhkan rasa percaya diri dan stabilitas".

Karena dua gelandang bertahan, Nmecha dan Pavlovic, harus absen, Leon Goretzka dari FC Bayern München dipastikan bermain. Angelo Stiller diharapkan menjadi "klon" Pavlovic di posisi gelandang bertahan. Pemain Stuttgart yang baru saja dipanggil ini adalah salah satu pemain yang masih harus membuktikan diri untuk masuk skuad Piala Dunia. Peran Musiala di lini serang bersama Florian Wirtz dan kemungkinan Nick Woltemade akan diambil alih oleh Serge Gnabry, sementara Karl bisa berharap untuk debutnya nanti.

Pemain berusia 18 tahun itu "berlatih dengan sangat menonjol," kata Nagelsmann dengan antusias, "saya sangat terkesan dan sama sekali tidak merasa bahwa dia terpengaruh oleh hype tersebut." Tinggal posisi nomor sembilan - dan di sana pun Nagelsmann sudah memutuskan pada malam sebelumnya: kepada Kai Havertz yang kembali. "Dia adalah pemain yang sangat bagus, yang akan sangat membantu kami di posisi itu."

Di lini depan, Florian Wirtz akan memulai di tengah, sementara di sayap, karena absennya Leweling, Leroy Sane yang penampilannya di Galatasaray terbilang naik-turun akan mendapat kesempatan bermain sejak awal. Yang ketiga dalam trio ini adalah Serge Gnabry. Di lini depan, Kai Havertz akan mendapat prioritas daripada Deniz Undav.

Susunan pemain resmi Jerman: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Havertz