JULIAN NAGELSMANN

Jerman, Skuad untuk Laga Melawan Swiss dan Ghana: Siapa saja pemain yang dipanggil Julian Nagelsmann untuk tim nasional Jerman, dan bintang-bintang DFB mana saja yang absen?

Siapa saja yang berhasil masuk ke skuad akhir tim nasional Jerman menjelang fase krusial Piala Dunia, dan bintang-bintang DFB mana saja yang harus tinggal di rumah? Spox memberikan semua jawabannya untuk Anda.

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah secara resmi mengumumkan daftar pemain untuk laga uji coba menjelang Piala Dunia di Swiss (27 Maret) dan melawan Ghana (30 Maret).

    Julian Nagelsmann menurunkan dua pemain debutan dan enam pemain yang kembali ke skuad untuk dua pertandingan internasional pertamanya. Dalam skuad 26 pemain yang diumumkan hari ini, dua nama menonjol: Dengan Lennart Karl dan Jonas Urbig, pelatih timnas langsung mempromosikan dua talenta Bayern ke skuad senior. Skuad ini juga diperkuat oleh pemain timnas dari Liga Premier Inggris: Pascal Groß, Kai Havertz, dan Anton Stach. Selain itu, ada Antonio Rüdiger, Deniz Undav, dan Josha Vagnoman.

    Para pemain berikut ini merupakan wajah baru dibandingkan dengan nominasi terakhir:

    • Penjaga gawang:Jonas Urbig
    • Pertahanan: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
    • Serangan: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

    Di antara lainnya, Finn Dahmen harus digantikan oleh Jonas Urbig. Said El Mala juga tidak masuk dalam daftar. Nagelsmann baru-baru ini mengkritik kurangnya waktu bermainnya di 1. FC Köln.

    Pemain-pemain berikut ini tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini dibandingkan dengan nominasi sebelumnya: 

    • Kiper: Finn Dahmen, Noah Atubolu
    • Pertahanan: Ridle Baku
    • Serangan: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

    Nagelsmann juga tidak memasukkan bintang lini tengah Jamal Musiala ke dalam skuadnya untuk pertandingan uji coba ini. Karena masalah cedera yang dialami Musiala saat ini, telah diputuskan setelah berkonsultasi dengan FCB dan tim dokter yang terlibat untuk tidak menominasikan pemain berusia 23 tahun tersebut. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, dan Maximilian Beier juga tidak ikut serta.

    Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman

    PosisiPemainKlub
    KiperOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperAlexander NübelVfB Stuttgart
    GawangJonas UrbigFC Bayern München
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekAleksandar PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAnton StachLeeds United
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    BekJosha VagnomanVfB Stuttgart
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangSerge GnabryFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangFelix NmechaBorussia Dortmund
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    PenyerangKevin SchadeFC Brentford
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United

  • Jerman, Skuad untuk Laga Melawan Swiss dan Ghana: Siaran Langsung

    Pertandingan persahabatan di Swiss akan disiarkan langsung di RTL dan melalui streaming di RTL+. Pertandingan kandang melawan Ghana akan disiarkan oleh ARD di saluran TV gratis dan di perpustakaan digitalnya. 

    Selama Piala Dunia, stasiun televisi publik juga akan membagi siaran babak penyisihan: Pertandingan melawan Curaçao dan Ekuador akan disiarkan di ARD, sedangkan laga melawan Pantai Gading di ZDF. Bagi yang tidak ingin ketinggalan satu pertandingan pun: MagentaTV menyiarkan semua pertandingan sepanjang turnamen.

  • Jerman, Skuad untuk Laga Melawan Swiss dan Ghana: Jadwal Utama dan Siaran Langsung Tim Nasional Jerman dalam Sekilas

    TanggalWaktuTanggalLokasiSiaran
    27 Maret20.45Pertandingan uji coba Piala Dunia melawan SwissBaselRTL, RTL+
    30 Maret20.45Pertandingan uji coba Piala Dunia melawan GhanaStuttgartARD, Perpustakaan Media ARD
    31 Mei20.45Pertandingan uji coba Piala Dunia melawan FinlandiaMainzZDF, Perpustakaan Media ZDF
    2 Juni Berangkat ke kamp pelatihan di ChicagoFrankfurt-
    6 Juni20.30Pertandingan uji coba Piala Dunia melawan ASChicagoRTL, RTL+
    8 Juni Pindah ke markas Piala Dunia (The Graylyn Estate di Winston-Salem)North Carolina-
    14 Juni19.00Pertandingan Grup Piala Dunia melawan CuraçaoHoustonARD, MagentaTV, Perpustakaan ARD
    20 Juni22.00Pertandingan Grup Piala Dunia melawan Pantai GadingTorontoZDF, MagentaTV, Perpustakaan ZDF
    25 Juni22.00Pertandingan Grup Piala Dunia melawan EkuadorEast RutherfordARD, MagentaTV, Perpustakaan ARD
