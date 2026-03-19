Jerman, Skuad untuk Laga Melawan Swiss dan Ghana: Siapa saja pemain yang dipanggil Julian Nagelsmann untuk tim nasional Jerman, dan bintang-bintang DFB mana saja yang absen?

Julian Nagelsmann menurunkan dua pemain debutan dan enam pemain yang kembali ke skuad untuk dua pertandingan internasional pertamanya. Dalam skuad 26 pemain yang diumumkan hari ini, dua nama menonjol: Dengan Lennart Karl dan Jonas Urbig, pelatih timnas langsung mempromosikan dua talenta Bayern ke skuad senior. Skuad ini juga diperkuat oleh pemain timnas dari Liga Premier Inggris: Pascal Groß, Kai Havertz, dan Anton Stach. Selain itu, ada Antonio Rüdiger, Deniz Undav, dan Josha Vagnoman.

Para pemain berikut ini merupakan wajah baru dibandingkan dengan nominasi terakhir:

Penjaga gawang: Jonas Urbig

Pertahanan: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß

Serangan: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

Di antara lainnya, Finn Dahmen harus digantikan oleh Jonas Urbig. Said El Mala juga tidak masuk dalam daftar. Nagelsmann baru-baru ini mengkritik kurangnya waktu bermainnya di 1. FC Köln.

Pemain-pemain berikut ini tidak masuk dalam daftar nominasi kali ini dibandingkan dengan nominasi sebelumnya:

Kiper: Finn Dahmen, Noah Atubolu

Pertahanan : Ridle Baku

Serangan: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

Nagelsmann juga tidak memasukkan bintang lini tengah Jamal Musiala ke dalam skuadnya untuk pertandingan uji coba ini. Karena masalah cedera yang dialami Musiala saat ini, telah diputuskan setelah berkonsultasi dengan FCB dan tim dokter yang terlibat untuk tidak menominasikan pemain berusia 23 tahun tersebut. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt, dan Maximilian Beier juga tidak ikut serta.