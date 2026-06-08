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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Jerman, Peta Pertandingan di Piala Dunia 2026: Lawan-lawan potensial Timnas Jerman setelah babak penyisihan grup dan perjalanan menuju final

World Cup

Lawan-lawan Tim Nasional Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 telah ditentukan. SPOX akan mengungkap siapa saja yang mungkin dihadapi Kimmich, Woltemade, dan kawan-kawan setelah babak penyisihan grup, serta seperti apa jalur potensial mereka menuju final.

Dengan Curacao, Pantai Gading, dan Curacao, tim DFB mendapatkan undian yang cukup menguntungkan di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, bagaimana kelanjutannya setelah fase grup?

SPOX mengulas untuk Anda mengenai diagram turnamen dan kemungkinan lawan di babak selanjutnya.

  • Jerman, Peta Pertandingan di Piala Dunia 2026: Lawan-lawan potensial Timnas Jerman setelah babak penyisihan grup dan perjalanan menuju final

    Karena Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim, tidak hanya juara dan runner-up setiap grup yang lolos ke babak gugur, tetapi juga delapan tim peringkat ketiga terbaik. Hal ini saja sudah membuat risiko bagi tim nasional Jerman untuk tersingkir di babak penyisihan grup, seperti yang terjadi pada 2018 dan 2022, menjadi jauh lebih kecil.

    Jika Jerman memenangkan fase grup, mereka akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, atau F di babak 16 besar. Jika tim DFB berhasil melewati babak gugur pertama, mereka akan menghadapi juara Grup I di babak 16 besar, yaitu kemungkinan besar Prancis atau Norwegia. Selanjutnya, Jerman akan berhadapan dengan Belanda atau Maroko, asalkan tim-tim favorit tersebut lolos. Jika tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann berhasil masuk ke empat besar di Piala Dunia 2026, mereka berpotensi bertarung melawan Spanyol untuk memperebutkan tiket ke final. 

    Sebaliknya, jika tim DFB hanya finis di posisi kedua, mereka akan berhadapan dengan tim peringkat kedua dari Grup I yang sangat kuat, yaitu Prancis, Senegal, Norwegia, atau Irak. 

    Setelah itu, Jerman bisa menghadapi lawan berat lainnya di Piala Dunia, yaitu Brasil di babak 16 besar. Dan di perempat final pun tidak akan lebih mudah: Di sana, Jerman bisa bertemu Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel. Jika tim DFB berhasil mencapai semifinal Piala Dunia, kemungkinan besar akan terjadi duel dengan Portugal atau juara bertahan Argentina.

    Berikut ini adalah ikhtisar dari semua pertandingan yang mungkin terjadi setelah fase grup:

    TanggalGrupPertandinganLokasi
    28 JuniSF1Juara Kedua A – Juara Kedua BLos Angeles
    29 JuniSF2Juara E – Peringkat Ketiga A/B/C/D/FBoston
    29 JuniSF3Juara 1 F – Juara 2 CMonterrey
    29 JuniSF4Juara C – Runner-up FHouston
    30 JuniSF5Juara I – Juara III C/D/F/G/HNew Jersey
    30 JuniSF6Kedua E – Kedua IDallas
    30 JuniSF7Pertama A – Ketiga C/E/F/H/IKota Meksiko
    01 JuliSF8Pertama L – Ketiga E/H/I/J/KAtlanta
    01.07.SF9Pertama D – Ketiga B/E/F/I/JSan Francisco
    01.07.SF10Kelas 1 G – Kelas 3 A/E/H/I/JSeattle
    02.07.SF11Kelas 2 – L Kelas 2Toronto
    02.07.SF12Pertama H – Kedua JLos Angeles
    02.07.SF13Juara B – Juara Ketiga E/F/G/I/JVancouver
    03.07.SF14Pertama J – Kedua HMiami
    03.07.SF15Pertama K – Ketiga D/E/I/J/LKansas City
    03.07.SF16Kelas 2 D – Kelas 2 GDallas
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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Piala Dunia 2026: Jadwalnya

    TanggalBabak
    11 hingga 27 JuniFase Grup
    28 Juni hingga 3 JuliBabak 16 Besar
    4 hingga 7 JuliBabak 16 Besar
    9 hingga 11 JuliPerempat final
    14 hingga 15 JuliSemifinal
    18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga
    19 JuliFinal
  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jerman, Peta Pertandingan Piala Dunia 2026: Lawan-lawan potensial Timnas Jerman setelah babak penyisihan grup dan perjalanan menuju final - Siaran langsung pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia Jerman di TV dan streaming langsung

    TanggalPertandinganSiaran di TV gratisSiaran di TV berbayar
    Minggu, 14 Juni (pukul 19.00)Jerman vs. CuracaoARDMagentaTV
    Sabtu, 20 Juni (pukul 22.00)Jerman vs. Pantai GadingZDFMagentaTV
    Kamis, 25 Juni (pukul 22.00)Jerman vs. EkuadorARDMagentaTV

  • Piala Dunia 2026: Ikhtisar Semua Grup

    Grup A

    Meksiko
    Afrika Selatan
    Korea Selatan
    Republik Ceko

    Grup B

    Kanada
    Bosnia dan Herzegovina
    Qatar
    Swiss

    Grup C

    Brasil
    Maroko
    Haiti
    Skotlandia

    Grup D

    Amerika Serikat
    Paraguay
    Australia
    Turki

    Grup E

    Jerman
    Curaçao
    Pantai Gading
    Ekuador

    Grup F

    Belanda
    Jepang
    Swedia
    Tunisia

    Grup G

    Belgia
    Mesir
    Iran
    Selandia Baru

    Grup H

    Spanyol
    Kap Verde
    Arab Saudi
    Uruguay

    Grup I

    Prancis
    Senegal
    Irak
    Norwegia

    Grup J

    Aljazair
    Aljazair
    Austria
    Yordania

    Grup K

    Portugal
    Republik Demokratik Kongo
    Uzbekistan
    Kolombia

    Grup L

    Inggris
    Kroasia
    Ghana
    Panama