Jerman, Peta Pertandingan di Piala Dunia 2026: Lawan-lawan potensial Timnas Jerman setelah babak penyisihan grup dan perjalanan menuju final

Karena Piala Dunia kali ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim, tidak hanya juara dan runner-up setiap grup yang lolos ke babak gugur, tetapi juga delapan tim peringkat ketiga terbaik. Hal ini saja sudah membuat risiko bagi tim nasional Jerman untuk tersingkir di babak penyisihan grup, seperti yang terjadi pada 2018 dan 2022, menjadi jauh lebih kecil.

Jika Jerman memenangkan fase grup, mereka akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, atau F di babak 16 besar. Jika tim DFB berhasil melewati babak gugur pertama, mereka akan menghadapi juara Grup I di babak 16 besar, yaitu kemungkinan besar Prancis atau Norwegia. Selanjutnya, Jerman akan berhadapan dengan Belanda atau Maroko, asalkan tim-tim favorit tersebut lolos. Jika tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann berhasil masuk ke empat besar di Piala Dunia 2026, mereka berpotensi bertarung melawan Spanyol untuk memperebutkan tiket ke final.

Sebaliknya, jika tim DFB hanya finis di posisi kedua, mereka akan berhadapan dengan tim peringkat kedua dari Grup I yang sangat kuat, yaitu Prancis, Senegal, Norwegia, atau Irak.

Setelah itu, Jerman bisa menghadapi lawan berat lainnya di Piala Dunia, yaitu Brasil di babak 16 besar. Dan di perempat final pun tidak akan lebih mudah: Di sana, Jerman bisa bertemu Inggris yang dilatih oleh Thomas Tuchel. Jika tim DFB berhasil mencapai semifinal Piala Dunia, kemungkinan besar akan terjadi duel dengan Portugal atau juara bertahan Argentina.

Berikut ini adalah ikhtisar dari semua pertandingan yang mungkin terjadi setelah fase grup: