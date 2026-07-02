Situasi sangat tidak menentu seputar masa depan tim nasional Jerman yang, setelah kegagalan telak di Piala Dunia dengan tersingkirnya mereka di babak 16 besar melalui adu penalti melawan Paraguay (Jerman belum pernah tersingkir di babak gugur sejak tahun 2014), mungkin akan memulai siklus baru dengan figur-figur yang berbeda. Meskipun kontraknya diperpanjang secara otomatis hingga 30 Juni 2028 sebagai konsekuensi dari lolosnya tim ke Piala Dunia, posisi pelatih kepala Julian Nagelsmann belum pernah se-rapuh ini.
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Jerman, pertemuan panjang dengan Nagelsmann: Asosiasi Sepak Bola Jerman meminta dia untuk mengundurkan diri, jika tidak, dia akan dipecat. Klopp adalah calon penggantinya
RAPAT DI FIUME
Hari ini, memang telah digelar pertemuan puncak antara sang pelatih—yang menjabat sejak September 2023 setelah pemecatan Hansi Flick—dan petinggi Asosiasi Sepak Bola Jerman untuk mengevaluasi situasi terkini. Pertemuan yang dihadiri oleh Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, dan Andreas Rettig ini menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi aspek-aspek paling kontroversial dalam pengelolaan tim oleh Nagelsmann selama Piala Dunia, mulai dari pemilihan pemain, keputusan taktis, hingga manajemen tim. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kritik yang ditujukan kepada pendekatan yang diambil oleh mantan pelatih Bayern Munich tersebut, yang dituduh sangat minim berkomunikasi dengan para pemain dan tidak menjelaskan keputusan teknisnya.
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POIN UTAMA DALAM KONTRAK
Di saat yang sama, menurut laporan Bild dan Sky Deutschland, Julian Nagelsmann juga ingin menyampaikan versinya sendiri mengenai kejadian tersebut serta memberikan penjelasan mengenai performa beberapa bintang tim yang jauh di bawah ekspektasi. Di akhir pertemuan puncak tersebut, para petinggi Federasi Sepak Bola Jerman dilaporkan menyarankannya untuk mengajukan pengunduran diri dan mengakhiri masa jabatannya sebagai pelatih kepala Jerman. Jika Nagelsmann memilih untuk tidak mengambil langkah tersebut, sesuai dengan niat yang ia sampaikan segera setelah kekalahan melawan Paraguay, Federasi akan memecatnya dan membayar 14 juta euro yang telah disepakati hingga berakhirnya kontrak secara wajar.
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KLOPP SUDAH SIAP
Di saat yang sama, nama Jurgen Klopp semakin gencar disebut-sebut sebagai calon pengganti Nagelsmann di kursi kepelatihan timnas Jerman. Mantan pelatih Mainz, Borussia Dortmund, dan Liverpool ini telah lama menjadi pilihan utama dan telah dihubungi oleh perwakilan Federasi Sepak Bola Jerman, serta menyatakan kesediaannya jika dipanggil. Sebagaimana dilaporkan oleh media terkemuka di Jerman, dalam kontrak yang ditandatanganinya dengan grup Red Bull untuk memimpin divisi sepak bola terdapat klausul yang memungkinkannya untuk mengundurkan diri jika dipanggil oleh tim nasional Jerman.