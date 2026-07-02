Jerman, pertemuan panjang dengan Nagelsmann: Asosiasi Sepak Bola Jerman meminta dia untuk mengundurkan diri, jika tidak, dia akan dipecat. Klopp adalah calon penggantinya

Hari ini, memang telah digelar pertemuan puncak antara sang pelatih—yang menjabat sejak September 2023 setelah pemecatan Hansi Flick—dan petinggi Asosiasi Sepak Bola Jerman untuk mengevaluasi situasi terkini. Pertemuan yang dihadiri oleh Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler, dan Andreas Rettig ini menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi aspek-aspek paling kontroversial dalam pengelolaan tim oleh Nagelsmann selama Piala Dunia, mulai dari pemilihan pemain, keputusan taktis, hingga manajemen tim. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kritik yang ditujukan kepada pendekatan yang diambil oleh mantan pelatih Bayern Munich tersebut, yang dituduh sangat minim berkomunikasi dengan para pemain dan tidak menjelaskan keputusan teknisnya.





TEMUKAN SEMUA BERITA TERBARU TENTANG PIALA DUNIA 2026