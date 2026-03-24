Jerman merekrut mantan anggota staf Vincent Kompany di Bayern Munich dan Burnley untuk memperkuat peluang mereka di Piala Dunia

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim pendukungnya menjelang Piala Dunia 2026, Nagelsmann secara resmi telah merekrut Bram Geers ke dalam jajaran tim nasional. Pakar performa asal Belgia ini telah membangun reputasi yang sangat baik di dunia sepak bola Eropa selama beberapa tahun terakhir, terutama berkat hubungannya yang erat dengan mantan kapten Manchester City dan pelatih sensasional saat ini, Vincent Kompany.

Pria berusia 32 tahun ini diharapkan bergabung dengan departemen atletik yang sudah ada, bekerja bersama pelatih kebugaran berpengalaman Nicklas Dietrich dan Krunoslav Banovcic.

Geers akan segera bergabung dengan Die Mannschaft, membawa segudang pengalaman dari beberapa liga paling menantang di dunia sepak bola untuk membantu Jerman menjalani jadwal pertandingan internasional mereka yang akan datang.