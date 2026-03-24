Jerman merekrut mantan anggota staf Vincent Kompany di Bayern Munich dan Burnley untuk memperkuat peluang mereka di Piala Dunia
Nagelsmann mengandalkan mantan orang kepercayaan Kompany
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat tim pendukungnya menjelang Piala Dunia 2026, Nagelsmann secara resmi telah merekrut Bram Geers ke dalam jajaran tim nasional. Pakar performa asal Belgia ini telah membangun reputasi yang sangat baik di dunia sepak bola Eropa selama beberapa tahun terakhir, terutama berkat hubungannya yang erat dengan mantan kapten Manchester City dan pelatih sensasional saat ini, Vincent Kompany.
Pria berusia 32 tahun ini diharapkan bergabung dengan departemen atletik yang sudah ada, bekerja bersama pelatih kebugaran berpengalaman Nicklas Dietrich dan Krunoslav Banovcic.
Geers akan segera bergabung dengan Die Mannschaft, membawa segudang pengalaman dari beberapa liga paling menantang di dunia sepak bola untuk membantu Jerman menjalani jadwal pertandingan internasional mereka yang akan datang.
Kenaikan pesat dalam jenjang kepelatihan
Geers saat ini menjabat sebagai DirekturKinerja Anderlecht, di mana ia tetap menjadi sosok penting bagi klub pemegang rekor gelar juara Belgia tersebut. Perjalanan kariernya sungguh mengesankan, setelah sebelumnya mendampingi Kompany melewati berbagai situasi penuh tekanan baik di level klub maupun kontinental.
Sebelum kembali ke Belgia, Geers merupakan bagian penting dari staf pelatih di Burnley dan Bayern Munich. Masa kerjanya di Allianz Arena memberinya kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak pemain timnas Jerman saat ini setiap hari, menjadikannya pilihan yang tepat bagi Nagelsmann saat ia berupaya menyempurnakan persiapan fisik skuad sebelum mereka terbang ke Amerika Utara.
Dampak langsung bagi pertandingan persahabatan yang akan datang
DFB telah mengonfirmasi bahwa Geers akan bergabung sebagai staf sementara dan akan tetap bersama tim hingga berakhirnya Piala Dunia musim panas ini. Tugas pertamanya adalah mengawasi kondisi kebugaran skuad selama jeda internasional saat ini, yang mencakup dua pertandingan krusial bagi mantan juara dunia tersebut.
Jerman akan menghadapi Swiss di Basel pada Jumat ini saat mereka berusaha membangun momentum dan kekompakan. Setelah pertandingan tersebut, pasukan Nagelsmann akan kembali ke kandang untuk menghadapi Ghana di Stuttgart pada Senin, memberikan Geers kesempatan langsung untuk mengevaluasi kondisi fisik skuad dalam lingkungan kompetitif.
Memperkuat misi Piala Dunia
Nagelsmann telah secara terbuka menekankan pentingnya peningkatan performa secara bertahap saat Jerman berupaya mengembalikan statusnya sebagai kekuatan sepak bola dunia. Dengan merekrut salah satu asisten terpercaya Kompany di masa lalu, pelatih kepala ini memastikan bahwa rencana taktisnya didukung oleh performa fisik tingkat elit. Penambahan ini terjadi di saat sejumlah pemain senior dan bintang muda sama-sama harus menghadapi jadwal kompetisi domestik yang padat.
Meskipun fokus tetap tertuju pada lapangan, investasi DFB pada staf teknis menandakan niat yang jelas untuk tidak meninggalkan satu pun peluang. Geers akan menyeimbangkan tugas internasionalnya dengan perannya yang sedang berjalan di Belgia, dan akan kembali ke Anderlecht secara penuh waktu setelah kampanye Piala Dunia Jerman berakhir pada akhir tahun ini.