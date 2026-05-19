Jerman, lawan di Piala Dunia 2026: Melawan siapa tim DFB akan bertanding di babak penyisihan grup, dan pukul berapa pertandingan-pertandingan tersebut akan digelar mengingat perbedaan waktu?

Pengundian telah selesai, jadwal pertandingan sudah ditetapkan! Jerman tergabung di Grup E. Di sana, tim ini akan menghadapi Curacao pada pertandingan pembuka. Pada hari kedua fase grup, mereka akan berhadapan dengan Pantai Gading, sementara laga melawan Ekuador akan menutup babak penyisihan grup. Dengan demikian, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann ini tergabung dalam grup yang tergolong lebih mudah.

Untuk pertama kalinya, 48 tim berpartisipasi dalam Piala Dunia – jadwal pertandingannya pun sangat padat. Total ada 104 pertandingan yang harus diselenggarakan, yang berarti pada hari-hari tertentu akan ada hingga enam pertandingan dalam empat slot waktu yang berbeda. Waktu pasti untuk pertandingan-pertandingan tersebut juga sudah ditetapkan. Meskipun banyak pertandingan yang dimulai pada waktu yang nyaman menurut waktu Jerman, seperti pukul 18.00, 21.00, atau 22.00, beberapa pertandingan tentu saja baru dimulai pada malam hari menurut waktu setempat. Pukul 00.00, 03.00, atau 04.00 kadang-kadang menjadi waktu kick-off, sementara beberapa pertandingan juga dimulai pada pukul 06.00 pagi waktu Jerman.