Jerman, lawan di Piala Dunia 2026: Melawan siapa tim DFB akan bertanding di babak penyisihan grup, dan pukul berapa pertandingan-pertandingan tersebut akan digelar mengingat perbedaan waktu?

Siapa saja lawan yang akan dihadapi Timnas Jerman di Piala Dunia dan kapan pertandingan-pertandingannya akan digelar mengingat perbedaan waktu? SPOX punya semua informasinya!

Pada 11 Juni tahun depan, babak final Piala Dunia akan dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di Grup E, tim Jerman kembali berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya serta mewujudkan impian meraih gelar juara, setelah dua turnamen sebelumnya berakhir dengan kegagalan.

    Pengundian telah selesai, jadwal pertandingan sudah ditetapkan! Jerman tergabung di Grup E. Di sana, tim ini akan menghadapi Curacao pada pertandingan pembuka. Pada hari kedua fase grup, mereka akan berhadapan dengan Pantai Gading, sementara laga melawan Ekuador akan menutup babak penyisihan grup. Dengan demikian, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann ini tergabung dalam grup yang tergolong lebih mudah.

    Untuk pertama kalinya, 48 tim berpartisipasi dalam Piala Dunia – jadwal pertandingannya pun sangat padat. Total ada 104 pertandingan yang harus diselenggarakan, yang berarti pada hari-hari tertentu akan ada hingga enam pertandingan dalam empat slot waktu yang berbeda. Waktu pasti untuk pertandingan-pertandingan tersebut juga sudah ditetapkan. Meskipun banyak pertandingan yang dimulai pada waktu yang nyaman menurut waktu Jerman, seperti pukul 18.00, 21.00, atau 22.00, beberapa pertandingan tentu saja baru dimulai pada malam hari menurut waktu setempat. Pukul 00.00, 03.00, atau 04.00 kadang-kadang menjadi waktu kick-off, sementara beberapa pertandingan juga dimulai pada pukul 06.00 pagi waktu Jerman.
    • Kompetisi: Piala Dunia FIFA 2026
    • Peserta: 48
    • Tanggal: 11 Juni - 19 Juli 2026
    • Lokasi: AS, Kanada, Meksiko

  • Piala Dunia 2026: Jadwalnya

    TanggalBabak
    11 hingga 27 JuniFase Grup
    28 Juni hingga 3 JuliBabak 16 Besar
    4 hingga 7 JuliBabak 16 Besar
    9 hingga 11 JuliPerempat final
    14 hingga 15 JuliSemifinal
    18 JuliPertandingan perebutan tempat ketiga
    19 JuliFinal

  • Piala Dunia 2026: Ikhtisar Semua Grup

    Grup A

    Meksiko
    Afrika Selatan
    Korea Selatan
    Republik Ceko

    Grup B

     Kanada
    Bosnia dan Herzegovina
    Qatar
    Swiss

    Grup C

     Brasil
    Maroko
    Haiti
    Skotlandia

    Grup D

     Amerika Serikat
    Paraguay
    Australia
    Turki

    Grup E

     Jerman
    Curaçao
    Pantai Gading
    Ekuador

    Grup F

     Belanda
    Jepang
    Swedia
    Tunisia

    Grup G

     Belgia
    Mesir
    Iran
    Selandia Baru

    Grup H

     Spanyol
    Kap Verde
    Arab Saudi
    Uruguay

    Grup I

    Prancis
    Senegal
    Irak
    Norwegia

    Grup J

     Aljazair
    Austria
    Yordania

    Grup K

     Portugal
    Republik Demokratik Kongo
    Uzbekistan
    Kolombia

    Grup L

     Inggris
    Kroasia
    Ghana
    Panama

  • Piala Dunia 2026, Waktu Kick-off: Kapan dan pukul berapa pertandingan-pertandingan di Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko akan digelar? Begini jadwalnya pada tahun 1994 dan 2014

    Waktu kick-off Piala Dunia 1994 di AS:

    17.30
    18.00 (satu pertandingan Jerman)
    18.30
    19.00 (satu pertandingan Jerman)
    21.00 (satu pertandingan Jerman)
    21.30
    22.00 (dua pertandingan Jerman)
    22.30
    01.30

    Waktu kick-off Piala Dunia 2014 di Brasil:

    18.00 (tiga pertandingan Jerman)
    21.00 (dua pertandingan Jerman)
    22.00 (dua pertandingan Jerman)
    00.00
    03.00
