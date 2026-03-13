Jerman, Jadwal Tim Nasional untuk Piala Dunia 2026: Jadwal, Tanggal, Pertandingan Uji Coba, Siaran Tim DFB di TV Gratis dan Siaran Langsung

Hingga Piala Dunia tahun depan, tim nasional masih memiliki empat pertandingan uji coba dalam jadwalnya. Pada bulan Maret, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann akan memainkan dua pertandingan, yang masing-masing akan dilanjutkan dengan satu pertandingan lagi pada akhir Mei dan awal Juni. Pertandingan pertama akan digelar melawan Swiss pada 27 Maret. Pertandingan berikutnya melawan Ghana dijadwalkan pada 30 Maret di Stuttgart. Selanjutnya, tim DFB akan menghadapi Finlandia pada 31 Mei di Mainz, sebelum bertanding melawan tuan rumah AS di Houston sesaat sebelum turnamen dimulai. Pertandingan grup pertama Piala Dunia akan berlangsung pada 14 Juni pukul 19.00 melawan Curacao.

Pertandingan internasional melawan Swiss dan Amerika Serikat akan disiarkan oleh RTL. Pertandingan melawan Ghana akan disiarkan oleh ARD, sedangkan pertandingan melawan Finlandia akan disiarkan oleh ZDF.

Anda juga dapat menonton pertandingan di RTL melalui livestream internal di RTL+. Namun, Anda memerlukan langganan berbayar untuk itu. Penawaran livestream dari stasiun televisi publik dapat diakses secara gratis.