Jerman, Jadwal Tim Nasional untuk Piala Dunia 2026: Jadwal, Tanggal, Pertandingan Uji Coba, Siaran Tim DFB di TV Gratis dan Siaran Langsung

Apa yang menanti tim Jerman hingga dimulainya Piala Dunia musim panas ini? SPOX punya semua informasinya!

Setelah awal yang buruk dalam kualifikasi, tim DFB akhirnya berhasil lolos ke babak grup Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terutama dengan kemenangan 6-0 di kandang melawan Slovakia dalam pertandingan kualifikasi terakhir. Setelah itu, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann di Washington mendapatkan tiga lawan grupnya. Tapi apa yang masih harus dilakukan sebelum turnamen dimulai?

SPOX akan memberi tahu Anda jadwal tim Jerman hingga Piala Dunia! 

    Hingga Piala Dunia tahun depan, tim nasional masih memiliki empat pertandingan uji coba dalam jadwalnya. Pada bulan Maret, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann akan memainkan dua pertandingan, yang masing-masing akan dilanjutkan dengan satu pertandingan lagi pada akhir Mei dan awal Juni. Pertandingan pertama akan digelar melawan Swiss pada 27 Maret. Pertandingan berikutnya melawan Ghana dijadwalkan pada 30 Maret di Stuttgart. Selanjutnya, tim DFB akan menghadapi Finlandia pada 31 Mei di Mainz, sebelum bertanding melawan tuan rumah AS di Houston sesaat sebelum turnamen dimulai. Pertandingan grup pertama Piala Dunia akan berlangsung pada 14 Juni pukul 19.00 melawan Curacao.

    Pertandingan internasional melawan Swiss dan Amerika Serikat akan disiarkan oleh RTL. Pertandingan melawan Ghana akan disiarkan oleh ARD, sedangkan pertandingan melawan Finlandia akan disiarkan oleh ZDF

    Anda juga dapat menonton pertandingan di RTL melalui livestream internal di RTL+. Namun, Anda memerlukan langganan berbayar untuk itu. Penawaran livestream dari stasiun televisi publik dapat diakses secara gratis.

  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Jerman, Jadwal Tim Nasional untuk Piala Dunia 2026: Ringkasan Pertandingan Uji Coba

    TanggalWaktuPertemuanLokasiSiaran
    Jumat, 27 Maret 202620.45Swiss vs. JermanSt. Jakob-Park, BaselRTL
    Senin, 30 Maret 202620.45Jerman vs. GhanaMHPArena, StuttgartARD
    Minggu, 31 Mei 202620.45Jerman vs. FinlandiaMewa Arena, MainzZDF
    Sabtu, 6 Juni 202620.30AS vs. JermanSoldier Field, ChicagoRTL

  • Piala Dunia 2026: Ikhtisar Grup

    Grup A

    Meksiko
    Afrika Selatan
    Korea Selatan
    Pemenang Play-Off D

    Grup B

    Kanada
    Pemenang Play-Off A
    Qatar
    Swiss

    Grup C

    Brasil
    Maroko
    Haiti
    Skotlandia

    Grup D

    Amerika Serikat
    Paraguay
    Australia
    Pemenang Play-Off C

    Grup E

    Jerman
    Curacao
    Pantai Gading
    Ekuador

    Grup F

    Belanda
    Jepang
    Pemenang Play-Off B
    Tunisia

    Grup G

    Belgia
    Mesir
    Iran
    Selandia Baru

    Grup H

    Spanyol
    Kap Verde
    Arab Saudi
    Uruguay

    Grup I

    Prancis
    Senegal
    Pemenang Play-Off 2
    Norwegia

    Grup J

    Argentina
    Aljazair
    Austria
    Yordania

    Grup K

    Portugal
    Pemenang Play-Off 1
    Uzbekistan
    Kolombia

    Grup L

    Inggris
    Kroasia
    Ghana
    Panama
