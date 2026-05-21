Jerman, Jadwal Tim Nasional menuju Piala Dunia 2026: Jadwal, Tanggal, Pertandingan Persahabatan, Siaran Tim DFB di TV gratis dan siaran langsung

Hingga Piala Dunia tahun depan, tim nasional masih memiliki dua pertandingan persahabatan yang dijadwalkan. Pada 31 Mei mendatang, Jerman akan menghadapi Finlandia di Mainz, sebelum bertanding melawan tuan rumah AS di Houston menjelang dimulainya turnamen. Pertandingan grup pertama Piala Dunia akan digelar pada 14 Juni pukul 19.00 melawan Curacao.

Pertandingan internasional melawan AS akan disiarkan oleh RTL. Untuk pertandingan melawan Finlandia, ZDF akan menayangkan pertandingan tim nasional Jerman.

Anda juga dapat menonton pertandingan yang disiarkan RTL melalui siaran langsung di RTL+. Namun, untuk itu Anda memerlukan langganan berbayar. Siaran langsung dari stasiun televisi publik dapat Anda akses secara gratis.