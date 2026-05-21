Jerman, Jadwal Tim Nasional menuju Piala Dunia 2026: Jadwal, Tanggal, Pertandingan Persahabatan, Siaran Tim DFB di TV gratis dan siaran langsung

Apa saja yang menanti tim Jerman menjelang dimulainya Piala Dunia musim panas nanti? SPOX punya semua informasinya!

Setelah awal yang kurang mulus di babak kualifikasi, timnas Jerman akhirnya berhasil lolos ke babak penyisihan grup Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Terutama, tim ini menunjukkan performa gemilang dengan kemenangan telak 6-0 di kandang atas Slovakia pada laga kualifikasi terakhir. Selanjutnya, tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann diundi untuk menentukan tiga lawan di grupnya di Washington. Namun, apa saja yang masih harus dilakukan hingga turnamen dimulai?

SPOX akan memberi tahu Anda seperti apa jadwal tim Jerman hingga Piala Dunia! 

    Hingga Piala Dunia tahun depan, tim nasional masih memiliki dua pertandingan persahabatan yang dijadwalkan. Pada 31 Mei mendatang, Jerman akan menghadapi Finlandia di Mainz, sebelum bertanding melawan tuan rumah AS di Houston menjelang dimulainya turnamen. Pertandingan grup pertama Piala Dunia akan digelar pada 14 Juni pukul 19.00 melawan Curacao.

    Pertandingan internasional melawan AS akan disiarkan oleh RTL. Untuk pertandingan melawan Finlandia, ZDF akan menayangkan pertandingan tim nasional Jerman. 

    Anda juga dapat menonton pertandingan yang disiarkan RTL melalui siaran langsung di RTL+. Namun, untuk itu Anda memerlukan langganan berbayar. Siaran langsung dari stasiun televisi publik dapat Anda akses secara gratis.

    Jerman, Jadwal Tim Nasional Menuju Piala Dunia 2026: Ringkasan Pertandingan Persahabatan

    TanggalWaktuPertandinganLokasiSiaran
    Minggu, 31 Mei 202620.45Jerman vs. FinlandiaMewa Arena, MainzZDF
    Sabtu, 6 Juni 202620.30AS vs. JermanSoldier Field, ChicagoRTL

  Jerman, Jadwal Tim Nasional menuju Piala Dunia 2026: Skuad untuk Piala Dunia

    PosisiPemainKlub
    GawangOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperManuel NeuerFC Bayern München
    GawangAlexander NübelVfB Stuttgart
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund
    BekFelix PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAngelo StillerVfB Stuttgart
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    PenyerangNadiem AmiriMainz 05
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangJamal MusialaFC Bayern München
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United

  • Piala Dunia 2026: Ringkasan Grup

    Grup A

    Meksiko
    Afrika Selatan
    Korea Selatan
    Pemenang Play-Off D

    Grup B

    Kanada
    Pemenang Play-Off A
    Qatar
    Swiss

    Grup C

    Brasil
    Maroko
    Haiti
    Skotlandia

    Grup D

    Amerika Serikat
    Paraguay
    Australia
    Pemenang Play-Off C

    Grup E

    Jerman
    Curacao
    Pantai Gading
    Ekuador

    Grup F

    Belanda
    Jepang
    Pemenang Play-Off B
    Tunisia

    Grup G

    Belgia
    Mesir
    Iran
    Selandia Baru

    Grup H

    Spanyol
    Kap Verde
    Arab Saudi
    Uruguay

    Grup I

    Prancis
    Senegal
    Pemenang Play-Off 2
    Norwegia

    Grup J

    Aljazair
    Austria
    Yordania

    Grup K

    Portugal
    Pemenang Play-Off 1
    Uzbekistan
    Kolombia

    Grup L

    Inggris
    Kroasia
    Ghana
    Panama
