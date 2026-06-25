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Jerman 'dihukum' karena lolos dari fase grup Piala Dunia, sementara Julian Nagelsmann mengeluhkan jadwal pertandingan
Nagelsmann mengkritik keras jadwal babak gugur
Tim raksasa Eropa ini dengan mudah mengamankan posisi teratas di Grup E dengan satu pertandingan tersisa, berkat kemenangan comeback yang menegangkan 2-1 atas Pantai Gading di Toronto. Meskipun meraih kesuksesan di lapangan, formasi taktis yang diterapkan menimbulkan tantangan operasional yang besar menjelang babak gugur. Jerman akan menghadapi tim peringkat ketiga dari Grup A, B, C, D, atau F di Boston pada Senin, 29 Juni, namun lawan pasti mereka baru akan dipastikan setelah pertandingan terakhir fase grup usai pada Sabtu malam.
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Rincian manajer shift malam
Penundaan pengumuman lawan mereka berikutnya menimbulkan masalah logistik yang rumit bagi staf pelatih, yang kini harus berlomba dengan waktu untuk mempersiapkan diri. Nagelsmann menjelaskan: "Menurut saya, tidak ideal jika kita seolah-olah dihukum karena berhasil menjadi juara grup. Saya tidak terlalu menyukai hal itu. Siapa pun pasti bisa membayangkan bahwa ada cara yang lebih baik daripada harus menonton rekaman pertandingan sepanjang Sabtu malam, hanya untuk kemudian memperkenalkan lawan kepada tim pada hari Minggu."
Staf di belakang layar sudah bersiap sejak dini
Untuk mengatasi waktu persiapan yang sangat singkat, staf teknis telah secara aktif memulai kegiatan pemantauan preventif terhadap beberapa lawan potensial. Tim analisis telah secara proaktif meninjau sejumlah pertandingan untuk memastikan mereka tidak sama sekali lengah.
Nagelsmann mengungkapkan: "Kami telah membagi lawan-lawan yang paling mungkin dihadapi. Saya sudah menonton beberapa pertandingan, tim analisis kami juga sudah menonton beberapa. Kami semua sudah menonton tiga atau empat pertandingan dari lawan-lawan potensial tersebut. Sesekali kami bisa bekerja hingga larut malam, itu tidak terlalu buruk."
- Getty Images Sport
Pertandingan melawan Ekuador digelar sebelum babak gugur
Sebelum mengalihkan fokus ke babak gugur yang melelahkan, Jerman harus menjalani laga terakhir di fase grup yang sudah tak berpengaruh lagi melawan Ekuador pada Kamis. Meskipun hasil pertandingan ini tak akan mengubah status Die Mannschaft sebagai juara grup, laga ini tetap krusial bagi lawan mereka dari Amerika Selatan yang masih berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya. Nagelsmann kemungkinan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merotasi skuadnya, guna mengelola kelelahan para pemain menjelang jadwal perjalanan yang padat menuju Boston.