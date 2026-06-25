Jerman 'dihukum' karena lolos dari fase grup Piala Dunia, sementara Julian Nagelsmann mengeluhkan jadwal pertandingan

Untuk mengatasi waktu persiapan yang sangat singkat, staf teknis telah secara aktif memulai kegiatan pemantauan preventif terhadap beberapa lawan potensial. Tim analisis telah secara proaktif meninjau sejumlah pertandingan untuk memastikan mereka tidak sama sekali lengah.

Nagelsmann mengungkapkan: "Kami telah membagi lawan-lawan yang paling mungkin dihadapi. Saya sudah menonton beberapa pertandingan, tim analisis kami juga sudah menonton beberapa. Kami semua sudah menonton tiga atau empat pertandingan dari lawan-lawan potensial tersebut. Sesekali kami bisa bekerja hingga larut malam, itu tidak terlalu buruk."