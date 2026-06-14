Termasuk dalam Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador, tim ini diharapkan dapat mempertahankan penampilan positif yang ditunjukkan pada Euro terakhir dan bersaing untuk, setidaknya, meraih posisi tiga besar di Piala Dunia. Generasi senior masih ada dengan kehadiran Kimmich, Rudiger, dan bahkan Neuer, yang dipanggil secara mendadak namun dampak serta perannya di lapangan masih harus dilihat. Generasi muda sudah tak sabar untuk mengambil alih panggung, sementara para pemain tengah masih berjuang keras.





Generasi yang kini mendekati usia 30 tahun inilah yang telah menurunkan level tim nasional yang pada awal tahun 2000-an selalu berada di puncak sepak bola dunia. Penurunan performa dan hasil yang naik-turun ini dapat dikaitkan dengan wajah generasi “yang hilang” tersebut, yakni Kai Havertz, yang oleh banyak orang dianggap sebagai talenta yang akan mengubah wajah sepak bola Jerman, namun meskipun telah membuktikan diri di level tertinggi, ia belum sepenuhnya meyakinkan. Dicoba sebagai sayap, gelandang serang, bahkan bek sayap, pemain Arsenal ini baru saja menjalani musim yang bagus di mana, untuk sebagian besar waktu, ia juga menjadi tumpuan utama tim Arteta. Gol, seperti biasa, tidak berdatangan, tetapi beberapa gol penting tercipta dalam perburuan gelar Premier League dan di final LigaChampions yang akhirnya kalah. Masa kejayaannya mungkin sudah berlalu, tetapi Havertz tetap menjadi solusi yang baik, bahkan bagi Nagelsmann yang masih mencari seorang striker. Di antara Undav dan Woltemade yang mengecewakan, yang baru saja bergabung dengan Newcastle, pada akhirnya dia lah yang mungkin akan terpilih, sang “pseudo” striker.





Jika posisi penyerang mungkin menjadi kekhawatiran bagi tim Jerman, masalah itu tidak ada pada gelandang serang– justru para gelandang serang. Duet Florian Wirtz-Jamal Musiala adalah kekuatan utama tim ini. Yang kedua baru saja melewati musim yang dimulai dengan buruk akibat cedera parah dalam laga antara Bayern dan PSG yang membuatnya absen lama, namun kini sudah terlewati. Yang pertama, jika mungkin, mengalami tahun yang lebih buruk lagi. Setelah penampilan bagus di Euro, musim pertamanya di Liverpool menjadi mimpi buruk. Dengan beban sekitar 150 juta euro yang dihabiskan oleh The Reds, pemain kelahiran 2003 ini seperti hantu dan tenggelam bersama Klopp serta mantan juara Inggris. Kini ia memiliki kesempatan emas untuk merebut kembali apa yang hilang dalam beberapa bulan terakhir, untuk membuktikan bahwa ia adalah pemimpin Jerman baru, dan untuk membalas dendam kepada para pendukung Jerman yang, pada dasarnya, belum memaafkannya karena lebih memilih bermain di luar negeri daripada di Bayern Munich.