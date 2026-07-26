Jermain Defoe dituduh tidak hadir dalam sesi latihan, sementara direktur Woking menjelaskan keputusan untuk mengakhiri kontrak mantan bintang Tottenham tersebut setelah empat bulan menjabat

Saat menjelaskan keputusan tersebut, Brown mengakui tanggung jawabnya atas penunjukan Defoe sebelum menjelaskan alasan klub memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya.

"Rekomendasi untuk menunjuk Jermain sebagai manajer berasal dari saya, dan saya bertanggung jawab penuh atas hal itu," katanya kepada situs web resmi klub. "Setelah bertemu dengannya beberapa kali, saya yakin dia adalah orang yang tepat untuk memimpin klub memasuki era baru yang menarik... Namun, dalam beberapa pekan terakhir, ada masukan dari berbagai pihak di klub, termasuk para pemain, staf, dan departemen lain, mengenai kekhawatiran yang semakin meningkat."

Brown juga menuduh Defoe dan asistennya tidak hadir dalam komitmen-komitmen penting saat persiapan musim terus berlanjut, sambil menambahkan: "Sebuah rapat kemudian dijadwalkan yang melibatkan para direktur, manajer, asisten manajer, dan kepala operasional untuk meninjau persiapan musim ini. Baik Jermain maupun asistennya tidak hadir dalam rapat tersebut maupun sesi latihan pada hari itu."