Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jermain Defoe dituduh tidak hadir dalam sesi latihan, sementara direktur Woking menjelaskan keputusan untuk mengakhiri kontrak mantan bintang Tottenham tersebut setelah empat bulan menjabat
Woking menjelaskan kepergian mendadak Defoe di tengah 'kekhawatiran yang semakin meningkat'
Direktur Sepak Bola Woking, Jody Brown, telah mengungkapkan alasan di balik keputusan klub untuk mengakhiri kontrak Defoe setelah hanya empat bulan menjabat. Mantan striker Tottenham dan timnas Inggris itu dipecat pada Kamis setelah memimpin enam pertandingan liga, dan klub National League tersebut kini sedang mencari manajer baru menjelang musim baru.
Brown mengakui bahwa penunjukan Defoe merupakan keputusannya, namun ia mengatakan “kekhawatiran yang semakin meningkat” dari seluruh jajaran klub pada akhirnya memaksa Woking untuk mengambil tindakan. Ia menyatakan bahwa masukan dari para pemain, staf, dan departemen lain menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen sang manajer dalam beberapa pekan menjelang pemecatannya.
- Pro Sports Images
Brown menguraikan kekhawatirannya terkait perilaku Defoe
Saat menjelaskan keputusan tersebut, Brown mengakui tanggung jawabnya atas penunjukan Defoe sebelum menjelaskan alasan klub memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya.
"Rekomendasi untuk menunjuk Jermain sebagai manajer berasal dari saya, dan saya bertanggung jawab penuh atas hal itu," katanya kepada situs web resmi klub. "Setelah bertemu dengannya beberapa kali, saya yakin dia adalah orang yang tepat untuk memimpin klub memasuki era baru yang menarik... Namun, dalam beberapa pekan terakhir, ada masukan dari berbagai pihak di klub, termasuk para pemain, staf, dan departemen lain, mengenai kekhawatiran yang semakin meningkat."
Brown juga menuduh Defoe dan asistennya tidak hadir dalam komitmen-komitmen penting saat persiapan musim terus berlanjut, sambil menambahkan: "Sebuah rapat kemudian dijadwalkan yang melibatkan para direktur, manajer, asisten manajer, dan kepala operasional untuk meninjau persiapan musim ini. Baik Jermain maupun asistennya tidak hadir dalam rapat tersebut maupun sesi latihan pada hari itu."
Defoe menyampaikan versinya sendiri mengenai kejadian tersebut
Defoe memaparkan versi berbeda mengenai kejadian tersebut setelah kepergiannya, dengan menegaskan bahwa keadaan di balik layar membuatnya tidak mungkin untuk melanjutkan tugasnya meskipun ia percaya pada proyek tersebut.
Dia berkata: "Sayangnya, keadaan pada akhirnya membuat saya tidak mungkin melanjutkan tugas ini. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang telah dilakukan selama saya di klub ini dan sungguh-sungguh merasa bahwa kami sedang membangun sesuatu yang istimewa."
Manajer berusia 43 tahun ini hengkang setelah 116 hari memimpin, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan dalam enam pertandingan liga. Pertandingan terakhirnya adalah kekalahan 1-0 dalam laga persahabatan pramusim melawan Braintree Town, sebelum hubungan antara manajer dan klub memburuk.
- Getty Images Sport
Woking mulai mencari manajer baru
Woking harus bertindak cepat untuk menunjuk penggantinya sebelum musim Liga Nasional dimulai, mengingat laga pembuka melawan Sutton United semakin dekat. Klub ini kini dihadapkan pada tugas untuk melakukan pembenahan setelah penunjukan yang berakhir dengan perselisihan di depan publik.
Bagi Defoe, masa jabatannya yang singkat ini menandai peran manajerial senior pertamanya setelah sebelumnya menjabat sebagai pelatih di Rangers dan Tottenham, dan mantan striker ini diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman tersebut untuk kesempatan berikutnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami