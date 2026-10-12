AFP
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‘Jeremy Doku sangat sulit dibendung!’ Penyerang Man City dipuji sebagai ‘bintang besar’ setelah menghancurkan Liverpool lewat penampilan gemilang di Anfield
Manchester City menang mudah di Anfield
Manchester City mempertahankan awal sempurna mereka di musim Liga Primer dengan kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield pada Minggu. Pertandingan berlangsung ketat selama hampir satu jam sebelum tim tamu mengambil kendali penuh.
Enzo Maresca melihat timnya kesulitan memecah kebuntuan dalam babak pertama yang menegangkan di Merseyside. Namun, pergantian pemain yang krusial secara taktis mengubah jalannya pertandingan.
Doku menjadi kunci kemenangan tersebut setelah menggantikan Iliman Ndiaye pada menit ke-56. Winger asal Belgia itu langsung merepotkan pertahanan Liverpool dan memastikan timnya pulang dengan tiga poin.
- Getty Images Sport
Doku Picu Kekacauan di Babak Kedua
Doku tak butuh waktu lama untuk menunjukkan pengaruhnya di sisi kiri saat menghadapi Ronald Araujo yang kesulitan. Aksi menusuknya langsung membuat Liverpool tertekan, hingga berujung pada momen penentu hanya enam menit setelah ia masuk.
Pemain sayap itu melancarkan serangan balik cepat yang memaksa Ryan Gravenberch melakukan pelanggaran sengaja. Gelandang asal Belanda tersebut menerima kartu kuning kedua dan diusir dari lapangan, membuat timnya kekurangan satu pemain.
“Apa yang dikatakan Maresca saat saya masuk? Dia hanya memberi tahu posisi yang akan saya mainkan,” jelas Doku kepada wartawan. “Ketika Anda berada di bangku cadangan, Anda mencari cara untuk memengaruhi pertandingan, dan itulah yang saya lakukan.”
Alderweireld puji pemain sayap Belgia yang sulit ditebak
Dengan keunggulan jumlah pemain, Doku tanpa ampun membongkar struktur permainan Liverpool yang tersisa. Tembakannya yang berbelok arah setelah mengenai Alexis Mac Allister memungkinkan Erling Haaland membuka keunggulan, sebelum pemain asal Belgia itu sendiri menggandakan keunggulan lewat tendangan melengkung yang indah.
Untuk melengkapi penampilan singkatnya yang luar biasa, pemain berusia 24 tahun itu juga mengawali serangan yang berujung pada gol ketiga dari Rayan Cherki. Penampilan tersebut menandai kembalinya Doku ke performa terbaik setelah cedera betis yang membuatnya frustrasi pada awal musim ini. Mantan bintang Belgia Toby Alderweireld pun segera memuji dampak luar biasa rekan senegaranya itu.
Berbicara dalam acara Match of the Day, ia mengatakan: "Dari sudut pandang seorang bek, menghadapi dia sangat menyulitkan karena dia bisa bergerak ke luar atau ke dalam. Dia menggiring bola ke arah Anda dan terkadang berhenti, sehingga Anda berpikir, 'Oke.' Lalu akselerasinya luar biasa, dan dia juga kuat.
"Sebelumnya, pertanyaannya hanya apakah dia bisa memberikan assist. Bisakah dia mencetak gol yang diharapkan darinya? Namun, seperti hari ini, ya, ketika dia melepaskan tembakan seperti itu, sungguh luar biasa. Ya, dia bintang besar."
- Getty Images Sport
Memanfaatkan awal yang sempurna
Penampilan dominan di Anfield ini memberi Manchester City dorongan besar untuk melanjutkan kiprah mereka di Liga Primer. Maresca tentu senang karena kembali memiliki pemain sayap yang sepenuhnya bugar dan tampil tajam untuk laga-laga mendatang. Sementara itu, Liverpool harus segera bangkit dan mengatasi kelemahan di lini pertahanan setelah permainan mereka ambruk secara menyakitkan di kandang.
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