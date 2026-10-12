Manchester City mempertahankan awal sempurna mereka di musim Liga Primer dengan kemenangan telak 3-0 atas Liverpool di Anfield pada Minggu. Pertandingan berlangsung ketat selama hampir satu jam sebelum tim tamu mengambil kendali penuh.

Enzo Maresca melihat timnya kesulitan memecah kebuntuan dalam babak pertama yang menegangkan di Merseyside. Namun, pergantian pemain yang krusial secara taktis mengubah jalannya pertandingan.

Doku menjadi kunci kemenangan tersebut setelah menggantikan Iliman Ndiaye pada menit ke-56. Winger asal Belgia itu langsung merepotkan pertahanan Liverpool dan memastikan timnya pulang dengan tiga poin.