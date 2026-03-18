Jeremy Doku meminta skuad Man City untuk 'mengobati' kegagalan di Liga Champions dengan meraih kemenangan atas Arsenal di final Piala Carabao

Berbicara setelah tersingkir dari kompetisi kontinental, Doku menegaskan bahwa kemenangan pada hari Minggu akan menjadi penyemangat yang sempurna bagi tim.

"Itu adalah obat yang bagus," kata Doku. "Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan itu dan meraih trofi. Empat pertandingan berikutnya sangat penting. Kami sekarang harus memulihkan diri untuk hari Minggu dan menjalani pertandingan demi pertandingan."

Meskipun kecewa karena tersingkir dari kompetisi Eropa, sang pemain sayap menyoroti kemampuan tim untuk merepotkan Madrid dengan sepuluh pemain sebagai sumber kepercayaan diri. "Masih banyak yang harus diperjuangkan. Kami masih berkompetisi di tiga ajang, tiga trofi yang bisa dimenangkan. Jika kami berhasil, ini tetap akan menjadi musim yang hebat. Tentu saja kami kecewa dengan Liga Champions. Itu selalu trofi yang bagus untuk dimiliki. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari dua pertandingan ini [melawan Madrid]. Kami harus pulih dengan baik dan kami menantikan pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan kami jalani."