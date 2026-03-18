Jeremy Doku meminta skuad Man City untuk 'mengobati' kegagalan di Liga Champions dengan meraih kemenangan atas Arsenal di final Piala Carabao
Kota ini beralih ke Wembley
Madrid memupus harapan City untuk meraih gelar Eropa untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah mengalahkan mereka dengan agregat 5-1 di babak 16 besar Liga Champions. Meskipun kalah 2-1 di Etihad Stadium pada Selasa lalu, penampilan City patut diapresiasi karena ketangguhannya setelah Bernardo Silva diusir wasit di awal babak pertama. Tim asuhan Pep Guardiola kini harus segera bangkit saat mereka bersiap untuk perjalanan krusial ke Wembley. Final Carabao Cup adalah kesempatan pertama City untuk bangkit dan meraih trofi pertama mereka di musim domestik yang berpotensi menjadi sejarah.
Doku menuntut pemulihan segera
Berbicara setelah tersingkir dari kompetisi kontinental, Doku menegaskan bahwa kemenangan pada hari Minggu akan menjadi penyemangat yang sempurna bagi tim.
"Itu adalah obat yang bagus," kata Doku. "Kami akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan itu dan meraih trofi. Empat pertandingan berikutnya sangat penting. Kami sekarang harus memulihkan diri untuk hari Minggu dan menjalani pertandingan demi pertandingan."
Meskipun kecewa karena tersingkir dari kompetisi Eropa, sang pemain sayap menyoroti kemampuan tim untuk merepotkan Madrid dengan sepuluh pemain sebagai sumber kepercayaan diri. "Masih banyak yang harus diperjuangkan. Kami masih berkompetisi di tiga ajang, tiga trofi yang bisa dimenangkan. Jika kami berhasil, ini tetap akan menjadi musim yang hebat. Tentu saja kami kecewa dengan Liga Champions. Itu selalu trofi yang bagus untuk dimiliki. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari dua pertandingan ini [melawan Madrid]. Kami harus pulih dengan baik dan kami menantikan pertandingan-pertandingan berikutnya yang akan kami jalani."
Tuntutan tiga dakwaan masih berlaku
Meskipun Liga Champions selalu menjadi target utama bagi petinggi City, musim ini tetap menjanjikan dengan tiga kompetisi lain yang masih bisa diraih. Secara matematis, treble domestik masih mungkin diraih oleh tim asuhan Guardiola. Meskipun saat ini mereka tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, City masih memiliki satu pertandingan tersisa dan memiliki rekam jejak yang menunjukkan kebangkitan yang tak kenal lelah di akhir musim. Selain itu, The Citizens telah memastikan tempat mereka di perempat final Piala FA, di mana mereka dijadwalkan menjamu Liverpool di Etihad pada awal April.
Bulan yang menentukan bagi Guardiola
Setelah bertandang ke Wembley, skuad akan bubar untuk jeda internasional sebelum kembali menghadapi serangkaian pertandingan yang akan menentukan posisi mereka di liga domestik. Bertemu Arsenal dua kali dalam hitungan minggu—pertama untuk memperebutkan trofi dan kemudian untuk poin Liga Premier—akan menguji kedalaman skuad dan kekuatan mental City. Dengan tekanan persaingan perebutan gelar dan perburuan Piala FA yang semakin mendekat, Guardiola harus memastikan para pemainnya telah "pulih" dari "hangover" Eropa untuk menghindari kegagalan di akhir musim.
