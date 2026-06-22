AFP
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Jeremy Doku kini menjadi ayah! Anak pertama bintang Belgia dan Manchester City itu telah lahir, sementara sang pemain sayap bersiap untuk segera terbang kembali menjelang laga penting Piala Dunia
Anggota baru dalam keluarga Doku
Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Doku dan istrinya, Shireen, telah merayakan kelahiran anak pertama mereka, seorang putra bernama Praise. Bintang Manchester City tersebut diizinkan meninggalkan markas latihan tim nasional sesaat sebelum pertandingan fase grup Belgia melawan Iran agar dapat hadir pada momen bersejarah tersebut.
Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) merilis pernyataan yang mengonfirmasi kabar tersebut, dengan mengatakan: "Jeremy menerima kabar kemarin, sebelum pertandingan, bahwa kelahiran sudah akan segera terjadi. Setelah berkonsultasi dengan staf medis Red Devils, diputuskan untuk sementara memberinya kesempatan untuk bergabung dengan istrinya di London."
- AFP
Surat keterangan kesehatan untuk perjalanan singkat
Ketersediaan Doku untuk pertandingan melawan Iran memang sudah diragukan karena infeksi saluran pernapasan yang membuatnya absen dari sesi latihan di Los Angeles. Namun, dokter tim Brahim Hacene menjelaskan bahwa kondisi kesehatan sang pemain tidak menghalanginya untuk melakukan penerbangan lintas Atlantik guna mendampingi pasangannya saat melahirkan.
"Karena ia sudah menerima pengobatan yang disesuaikan selama beberapa hari, ia dapat terbang tanpa risiko medis untuk menemani keluarganya pada momen istimewa ini," tegas Hacene.
"Semuanya berjalan dengan sangat lancar, dan ibu, ayah, serta sang anak dalam keadaan sangat baik. Jeremy akan bergabung kembali dengan rombongan di Seattle besok malam."
Mengatasi kontroversi dari pihak luar
Keputusan Doku untuk meninggalkan skuad di tengah turnamen tidak luput dari kritik. Pemain sayap tersebut sebelumnya telah mengungkapkan keinginannya untuk hadir saat kelahiran anaknya, yang memicu perdebatan sengit di media. Terutama, seorang pembawa acara mendapat kecaman keras setelah menyiratkan bahwa para ayah “tidak berguna” selama proses persalinan dan bahwa Piala Dunia harus menjadi prioritas.
Komentar-komentar tersebut memicu kemarahan di media sosial, yang membuat stasiun televisi tersebut mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka dan menangguhkan presenter tersebut. Terlepas dari keributan tersebut, Doku tetap fokus pada tanggung jawab pribadi dan profesionalnya, sebagaimana terlihat dari kabar gembira yang ia bagikan setelah kelahiran Praise.
- AFP
Pertandingan krusial melawan Selandia Baru semakin mendekat
Penampilan Belgia di lapangan menjadi sumber kekecewaan bagi para penggemar setelah dua hasil imbang pada laga pembuka melawan Mesir dan Iran. The Red Devils ditahan imbang tanpa gol oleh Iran dalam pertandingan terakhir mereka, hasil yang membuat media Belgia mempertanyakan daya kreatif tim di tengah absennya pemain sayap andalan mereka.
Doku diperkirakan akan kembali bergabung dengan skuad asuhan Rudi Garcia di Seattle pada hari Selasa. Kembalinya dia terjadi pada saat yang kritis, karena Belgia harus meraih kemenangan atas Selandia Baru pada hari Jumat untuk memastikan lolos ke babak 32 besar dan menjaga impian mereka di Piala Dunia tetap hidup.