Jeremy Doku kini menjadi ayah! Anak pertama bintang Belgia dan Manchester City itu telah lahir, sementara sang pemain sayap bersiap untuk segera terbang kembali menjelang laga penting Piala Dunia

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengonfirmasi pada hari Senin bahwa Doku dan istrinya, Shireen, telah merayakan kelahiran anak pertama mereka, seorang putra bernama Praise. Bintang Manchester City tersebut diizinkan meninggalkan markas latihan tim nasional sesaat sebelum pertandingan fase grup Belgia melawan Iran agar dapat hadir pada momen bersejarah tersebut.

Asosiasi Sepak Bola Belgia (RBFA) merilis pernyataan yang mengonfirmasi kabar tersebut, dengan mengatakan: "Jeremy menerima kabar kemarin, sebelum pertandingan, bahwa kelahiran sudah akan segera terjadi. Setelah berkonsultasi dengan staf medis Red Devils, diputuskan untuk sementara memberinya kesempatan untuk bergabung dengan istrinya di London."



