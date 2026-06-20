Jeremy Doku dipastikan absen dalam laga Belgia melawan Iran setelah infeksi saluran pernapasan yang dideritanya kambuh kembali

Berita tersebut datang seperti petir di siang bolong bagi Setan Merah tepat sebelum sesi latihan kelompok yang dijadwalkan di California. Doku menjadi salah satu pemain yang absen mencolok di lapangan saat skuad berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan kedua mereka di turnamen ini. Sejak itu telah dikonfirmasi bahwa ia tidak akan ikut serta dalam laga melawan Iran akibat masalah pernapasan yang berkepanjangan.

Menurut Sporza, pemain sayap tersebut telah mengalami kesulitan bernapas selama beberapa minggu. Doku awalnya ikut bepergian bersama skuad dari Belgia meski sedang menderita pilek parah, meskipun ia tampak mulai membaik setelah penampilan yang solid di babak kedua pada laga pembuka turnamen melawan Mesir. Namun, kondisinya memburuk pada Sabtu malam setelah mengalami malam yang sulit di Los Angeles.