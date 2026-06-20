AFP
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Jeremy Doku dipastikan absen dalam laga Belgia melawan Iran setelah infeksi saluran pernapasan yang dideritanya kambuh kembali
Masalah kesehatan yang berulang di Los Angeles
Berita tersebut datang seperti petir di siang bolong bagi Setan Merah tepat sebelum sesi latihan kelompok yang dijadwalkan di California. Doku menjadi salah satu pemain yang absen mencolok di lapangan saat skuad berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan kedua mereka di turnamen ini. Sejak itu telah dikonfirmasi bahwa ia tidak akan ikut serta dalam laga melawan Iran akibat masalah pernapasan yang berkepanjangan.
Menurut Sporza, pemain sayap tersebut telah mengalami kesulitan bernapas selama beberapa minggu. Doku awalnya ikut bepergian bersama skuad dari Belgia meski sedang menderita pilek parah, meskipun ia tampak mulai membaik setelah penampilan yang solid di babak kedua pada laga pembuka turnamen melawan Mesir. Namun, kondisinya memburuk pada Sabtu malam setelah mengalami malam yang sulit di Los Angeles.
- AFP
Pembaruan resmi mengenai kesehatan dan rencana pengobatan
Setelah berkonsultasi dengan tim medis Belgia, diputuskan untuk menarik pemain tersebut dari skuad agar ia dapat pulih sepenuhnya. Penyerang tersebut kini sedang menjalani pengobatan antibiotik untuk mengatasi infeksi tersebut. "Lebih baik membiarkannya beristirahat sekarang dan kemudian mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhir fase grup melawan Selandia Baru," jelas Vincent Mannaert, direktur olahraga Belgia.
Pernyataan Mannaert menegaskan bahwa sang pemain tidak akan diturunkan dalam pertandingan mendatang. Harapannya, masa istirahat intensif dan pengobatan ini akan memungkinkan pemain sayap yang lincah tersebut kembali ke kondisi prima untuk pertandingan terakhir Grup G pekan depan.
Penyesuaian taktis bagi Setan Merah
Absennya Doku menciptakan kekosongan yang signifikan di lini serang Belgia, memaksa pelatih Garcia untuk meninjau ulang strategi serangannya. Pemain Manchester City ini dikenal karena kemampuannya mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu, sebuah keunggulan yang pasti akan dirindukan Belgia saat menghadapi pertahanan Iran yang disiplin. Untuk mengatasinya, diperkirakan akan ada pergeseran internal dalam susunan starting XI.
Solusi yang paling mungkin adalah memindahkan Leandro Trossard ke posisi sayap kiri yang menjadi posisinya favorit. Posisi kosong di sisi kanan lini serang ini dapat diisi oleh beberapa kandidat. Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, dan Charles De Ketelaere semuanya dianggap sebagai opsi yang layak untuk masuk ke dalam susunan pemain inti dalam pertandingan krusial ini.
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Situasi Grup G dan peluang lolos
Belgia saat ini tengah terlibat dalam persaingan ketat di Grup G, di mana keempat tim—termasuk Selandia Baru dan Mesir—sama-sama mengoleksi satu poin setelah putaran pertama pertandingan. Laga melawan Iran di Los Angeles tetap menjadi momen krusial bagi Red Devils jika mereka ingin memastikan jalan mulus menuju babak 16 besar.