Surat kabar olahraga Prancis L'Equipe, di mana Pierron bekerja untuk stasiun TV-nya, kemudian menjauhkan diri dari pernyataan tersebut. Pernyataan itu "sangat bertentangan dengan nilai-nilai grup," kata L'Equipe. Pihak L'Equipe meminta maaf "kepada pemain sepak bola yang bersangkutan dan juga kepada seluruh penonton".

Sementara itu, pemain timnas Jerman Nadiem Amiri dapat memahami Doku. Ia “sama sekali tidak mengerti mengapa ia dikritik,” kata ayah dua anak itu pada hari Senin di markas DFB: “Semua ayah tahu betapa istimewanya momen itu. Itu sangat intens, dan istrinya juga membutuhkannya.”

“Tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya,” tegas Doku. Tanggal perkiraan kelahiran semula akan jatuh tepat di tengah babak gugur Piala Dunia. Apakah Doku bersama Belgia akan lolos ke babak gugur akan ditentukan pada Sabtu mendatang saat tim yang saat ini berada di peringkat ketiga grup itu bertanding melawan Selandia Baru di Vancouver.