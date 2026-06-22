Pemain berusia 24 tahun itu terbang ke London dan menyaksikan momen bersejarah tersebut; ia dijadwalkan akan kembali bergabung dengan tim pada hari Selasa. Hal itu diumumkan oleh Asosiasi Sepak Bola Belgia pada Senin malam, bahwa Doku akan mempersiapkan diri bersama tim untuk pertandingan terakhir babak penyisihan grup.
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Jeremy Doku dari Belgia telah menjadi ayah - L'Equipe membantah pernyataan yang menghebohkan tersebut
"Selamat kepada Jeremy Doku dan keluarganya atas kelahiran putra pertama mereka, Praise," tulis Rote Teufel di Instagram. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah bepergian ke London "dengan persetujuan dan didampingi" oleh seorang dokter tim, "untuk mendampingi istrinya dalam momen istimewa ini".
Selama beberapa hari terakhir, keputusan Doku juga menuai kritik, terutama pernyataan jurnalis France Pierron yang memicu kemarahan. “Persalinan adalah momen menjijikkan di mana sang ayah tidak berguna, ia hanya berperan sebagai figuran,” kata Pierron: “Kamu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Ada ratusan pemain sepak bola yang akan melakukan apa saja untuk berada di posisi itu.”
L'Equipe meminta maaf kepada Doku
Surat kabar olahraga Prancis L'Equipe, di mana Pierron bekerja untuk stasiun TV-nya, kemudian menjauhkan diri dari pernyataan tersebut. Pernyataan itu "sangat bertentangan dengan nilai-nilai grup," kata L'Equipe. Pihak L'Equipe meminta maaf "kepada pemain sepak bola yang bersangkutan dan juga kepada seluruh penonton".
Sementara itu, pemain timnas Jerman Nadiem Amiri dapat memahami Doku. Ia “sama sekali tidak mengerti mengapa ia dikritik,” kata ayah dua anak itu pada hari Senin di markas DFB: “Semua ayah tahu betapa istimewanya momen itu. Itu sangat intens, dan istrinya juga membutuhkannya.”
“Tidak ada yang ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya,” tegas Doku. Tanggal perkiraan kelahiran semula akan jatuh tepat di tengah babak gugur Piala Dunia. Apakah Doku bersama Belgia akan lolos ke babak gugur akan ditentukan pada Sabtu mendatang saat tim yang saat ini berada di peringkat ketiga grup itu bertanding melawan Selandia Baru di Vancouver.