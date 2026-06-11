Doku akan berlaga di turnamen tersebut setelah menjalani musim yang produktif di level klub, dengan mencetak delapan gol dan 12 assist dalam 47 penampilan. Ia menikmati kemenangan di Carabao Cup dan FA Cup sebagai bagian dari skuad bertabur bintang di Etihad Stadium.

Ada janji akan lebih banyak lagi yang akan datang dari pemain berusia 24 tahun yang lincah ini, dengan setiap musim yang berlalu menunjukkan potensi yang semakin menarik terungkap. Ia akan bekerja di bawah pelatih baru di Manchester musim depan, karena Pep Guardiola telah mengakhiri masa jabatannya yang gemilang selama 10 tahun sebagai manajer City.

Enzo Maresca diperkirakan akan mengambil alih tantangan menggantikan salah satu legenda modern, dan ia akan menempatkan Doku dalam peran penting dalam rencana Premier League dan Liga Champions. Kesepakatan senilai £55 juta ($74 juta) yang disepakati dengan Rennes pada 2023 tampaknya menjadi investasi yang tepat.

Doku sudah menjadi juara di Inggris dan telah mengumpulkan 42 caps internasional. Generasi Emas talenta Belgia mulai berpisah, tetapi pemimpin baru siap mengambil alih.