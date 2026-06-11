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“Jeremy Doku adalah sepak bola sejati” - Kualitas yang membuat sayap Man City itu “berbahaya” disoroti oleh mantan pemain timnas Belgia Toby Alderweireld
Doku telah membuktikan bahwa transfer senilai £55 juta yang dilakukan Man City merupakan bentuk kepercayaan yang tepat
Doku akan berlaga di turnamen tersebut setelah menjalani musim yang produktif di level klub, dengan mencetak delapan gol dan 12 assist dalam 47 penampilan. Ia menikmati kemenangan di Carabao Cup dan FA Cup sebagai bagian dari skuad bertabur bintang di Etihad Stadium.
Ada janji akan lebih banyak lagi yang akan datang dari pemain berusia 24 tahun yang lincah ini, dengan setiap musim yang berlalu menunjukkan potensi yang semakin menarik terungkap. Ia akan bekerja di bawah pelatih baru di Manchester musim depan, karena Pep Guardiola telah mengakhiri masa jabatannya yang gemilang selama 10 tahun sebagai manajer City.
Enzo Maresca diperkirakan akan mengambil alih tantangan menggantikan salah satu legenda modern, dan ia akan menempatkan Doku dalam peran penting dalam rencana Premier League dan Liga Champions. Kesepakatan senilai £55 juta ($74 juta) yang disepakati dengan Rennes pada 2023 tampaknya menjadi investasi yang tepat.
Doku sudah menjadi juara di Inggris dan telah mengumpulkan 42 caps internasional. Generasi Emas talenta Belgia mulai berpisah, tetapi pemimpin baru siap mengambil alih.
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Bisakah Doku menjadi pemimpin generasi baru Belgia?
Ketika ditanya apakah Doku bisa menjadi pemimpin karismatik dalam tim tersebut, mantan bek timnas Belgia Alderweireld — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan BOYLE Sports — mengatakan: “Ya, tentu saja. Ada yang berpendapat bahwa Jeremy Doku belum bisa menyamai jumlah assist dan gol para pemain top di dunia ini. Tapi jangan lupakan betapa berbahayanya dia.
“Tim lain menempatkan satu, dua, atau tiga orang di dekatnya, yang berarti ruang kosong muncul di tempat lain. Pemain lain memanfaatkan hal itu. Saya pikir dia adalah talisman utama kami.
“Dia sangat bagus, sangat cepat, dan kuat. Dan ketika dia melakukan dribel dan tidak berhasil, dia akan melakukannya lagi, lagi, dan lagi. Itulah kualitasnya. Dia tidak berpikir, ‘Saya sudah melakukan satu dribel dan tidak berhasil, saya akan mengoper bola.’ Tidak, dia melakukannya lagi dan lagi. Jadi, dia adalah pemain utama kami untuk Belgia di Piala Dunia ini. Ya.”
Apakah Doku yang lincah ini sekelas dengan Neymar dan Ronaldinho?
Doku bisa dibilang sebagai sosok yang langka di dunia sepak bola modern, mengingat saat ini jarang ditemukan gelandang serang yang begitu gemar menerobos pertahanan lawan sambil memamerkan berbagai trik memukau.
Ketika ditanya apakah penyerang City ini memiliki karakteristik yang sama dengan kreator ikonik Brasil seperti Neymar dan Ronaldinho, Alderweireld menambahkan: “Ya, dan bahkan tanpa melihat assist dan gol, dia sangat menyenangkan untuk ditonton.
“Orang-orang datang ke stadion untuk melihatnya. Jika orang-orang ingin menonton pertandingan Piala Dunia dan melihat Belgia, mereka berpikir, oke, mari kita lihat Doku lagi dan lihat bagaimana dia melewati lawan. Ya, itu menyenangkan untuk dilihat. Jadi, menurut saya itu adalah sepak bola murni. Doku adalah sepak bola murni.”
- Getty
Belgia bersiap untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026
Belgia — yang masih bisa mengandalkan pemain-pemain seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku — akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka saat menghadapi Mohamed Salah dan Mesir pada hari Senin.
Doku berharap dapat membantu mereka memulai dengan awal terbaik, dengan peran sebagai kuda hitam kini diemban dalam perburuan gelar internasional besar.
Alderweireld berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan BOYLE Sports 2 Goals Ahead. Penawaran pembayaran awal ini memungkinkan penggemar untuk mendukung sebuah tim dan jika tim tersebut unggul dua gol pada titik mana pun selama pertandingan 90 menit (misalnya 2-0, 3-1, 4-2), BOYLE Sports akan segera membayarkan taruhan sebagai taruhan yang menang, terlepas dari hasil akhir. Kunjungi BOYLE Sports untuk informasi lebih lanjut.