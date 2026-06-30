Masa depan Hajime Moriyasu masih belum pasti. Pelatih kepala timnas Jepang itu, setelah kekalahan di babak 16 besar melawan Brasil, menyatakan, “Saya tidak tahu apakah akan tetap bertahan,” namun menurut media Jepang, Asosiasi Sepak Bola Jepang mendesak agar ia dipertahankan. Keputusan ini bersifat pribadi, namun pelatih asal Kakegawa ini dianggap sebagai orang yang tepat untuk memulai kembali dan mempersiapkan Piala Dunia berikutnya.
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Jepang, keraguan mengenai masa depan pelatih kepala Hajime Moriyasu: para calon penggantinya
ALTERNATIF
Menurut sumber lain, jika Moriyasu mundur, ia mungkin akan digantikan oleh Go Oiwa, yang saat ini memimpin tim nasional Jepang U-21 menjelang Olimpiade Los Angeles 2028; selain itu, kemungkinan penunjukan pelatih asing juga tidak dapat dikesampingkan. Pelatih Moriyasu mulai menjabat setelah Piala Dunia 2018 di Rusia dan, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ia membawa tim tersebut hingga babak 16 besar (kalah dari Belgia), setelah sebelumnya mengalahkan Jerman dan Spanyol di babak penyisihan grup.