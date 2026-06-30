Jepang, keraguan mengenai masa depan pelatih kepala Hajime Moriyasu: para calon penggantinya

Masa depan Hajime Moriyasu masih belum pasti. Pelatih kepala timnas Jepang itu, setelah kekalahan di babak 16 besar melawan Brasil, menyatakan, “Saya tidak tahu apakah akan tetap bertahan,” namun menurut media Jepang, Asosiasi Sepak Bola Jepang mendesak agar ia dipertahankan. Keputusan ini bersifat pribadi, namun pelatih asal Kakegawa ini dianggap sebagai orang yang tepat untuk memulai kembali dan mempersiapkan Piala Dunia berikutnya.