Jepang Juara Asia, gol Hamano mengalahkan Australia. Ini adalah gelar ketiga dalam empat tahun terakhir bagi Nadeshiko

Jepang kembali menduduki takhta Asia. Di final di Sydney, di hadapan lebih dari 74 ribu penonton, Nadeshiko mengalahkan Australia 1-0, meraih gelar Piala Asia ketiganya dalam empat edisi terakhir, setelah gelar pada 2014 dan 2018. Pertandingan ini ditentukan oleh gol indah dari jarak jauh yang dicetak oleh Maika Hamano, pemain milik Chelsea yang dipinjamkan ke Tottenham hingga akhir musim. Enam pertandingan, enam kemenangan, 29 gol dicetak dan hanya kebobolan satu: dominasi Jepang sangat jelas, dari pertandingan pertama hingga terakhir. Kumagai dan rekan-rekannya tetap menjadi salah satu favorit di Piala Dunia yang akan digelar tahun depan di Brasil.





“Kami memiliki beberapa peluang dan mereka juga memiliki beberapa, ini adalah pertandingan yang sengit,” kata pelatih Australia, Joe Montemurro - “Kami bermain melawan tim peringkat keenam dunia. Selamat kepada para pemain atas penampilan mereka. Ini hanya bukan malam kami.”



