Jepang tidak berangkat untuk menjuarai Piala Dunia, melainkan untuk setidaknya mencapai perempat final—sesuatu yang belum pernah tercapai dalam sejarah mereka. Pada 2018, mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Belgia, yang berhasil membalikkan keadaan dari ketinggalan 0-2 menjadi 3-2. Di Qatar pada 2022, mereka tersingkir setelah kalah dalam adu penalti melawan Kroasia, juga di babak 16 besar, padahal sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Di Amerika, Jepang akan menghadapi Belanda (pertandingan perdana dijadwalkan pada Minggu, 14 November pukul 22.00), Tunisia, dan Swedia. Jika berhasil memenangkan grupnya hingga perempat final, Jepang berpotensi mendapatkan undian yang menguntungkan. Pelatih Moriyasu, setelah kemenangan dalam laga persahabatan melawan Islandia, menaikkan standar, menyatakan: "Tidak mudah menjadi juara dunia, tetapi dengan semangat Yamato dan kebanggaan rakyat Jepang, kami akan mencobanya." Mimpi di malam musim panas, tanpa ragu, tetapi lebih baik tidak meremehkannya.