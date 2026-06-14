Sebuah proyek yang serius, sebuah target yang ambisius. Jepang ingin menguasai dunia sepak bola, ingin memenangkan Piala Dunia, dan telah menetapkan batas waktu untuk mewujudkannya: tahun 2050. Pada tahun 1992, di masa krisis bagi sepak bola Jepang dan tanpa pernah lolos ke putaran final Piala Dunia, Jepang mengumumkan "Visi Seratus Tahun" mereka, dengan tujuan memenangkan trofi emas pada tahun 2092. Pada tahun 2005, dengan dua kali partisipasi di Piala Dunia di belakang mereka (1998 dan 2002), Federasi Sepak Bola Jepang mempercepat batas waktunya: tahun 2050 menjadi targetnya. Mimpinya adalah mencapainya lebih awal dan ada beberapa alasan untuk memupuknya.
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Jepang akan menjadi juara dunia pada tahun 2050, namun di AS mereka mungkin akan memberikan kejutan
JEPANG EROPA
Level para pemain Jepang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dari 26 pemain yang dibawa oleh pelatih kepala Moriyasu ke Amerika, hanya tiga yang bermain di J-League, yaitu mantan pemain Inter Milan Yuto Nagatomo (lahir tahun 1986) yang membela FC Tokyo, serta kiper cadangan kedua dan ketiga, Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) dan Tomoki Hayakama (Kashima Antlers). Seluruh pemain lainnya bermain (dan meraih kemenangan) di Eropa. Meskipun tanpa pemain-pemain andalan seperti Minamino, Mitoma, dan Wataru Eno, yang akan menonton Piala Dunia melalui televisi akibat cedera, Samurai Blue tetap merupakan tim yang kuat dan lengkap, yang berpotensi memberikan kejutan. Persis seperti yang dilakukan Maroko pada tahun 2022.
KEKUATAN KOLEKTIF
Filosofi "siapa pun siap menggantikan" adalah kekuatan utama Jepang. Absennya para pemain bukanlah alasan; memang benar bahwa di Amerika mereka akan kehilangan beberapa pemain bintang, tetapi para pemain yang dipanggil merupakan bagian dari sistem yang telah teruji, yang dalam dua tahun terakhir ini berjalan dengan sangat baik. Samurai Blue adalah yang pertama mengamankan tiket ke Piala Dunia dan telah memenangkan enam pertandingan persahabatan terakhir, mengalahkan Skotlandia, Inggris, dan Brasil. Sejak Maret 2024, mereka telah memainkan 26 pertandingan, hanya kalah dua kali, yaitu pada 5 Juni 2025 melawan Australia, saat tiket Piala Dunia sudah diraih, dan pada 10 September 2025, dalam pertandingan persahabatan melawan Amerika Serikat.
TARGET PEREMPAT FINAL
Jepang tidak berangkat untuk menjuarai Piala Dunia, melainkan untuk setidaknya mencapai perempat final—sesuatu yang belum pernah tercapai dalam sejarah mereka. Pada 2018, mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Belgia, yang berhasil membalikkan keadaan dari ketinggalan 0-2 menjadi 3-2. Di Qatar pada 2022, mereka tersingkir setelah kalah dalam adu penalti melawan Kroasia, juga di babak 16 besar, padahal sebelumnya mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Di Amerika, Jepang akan menghadapi Belanda (pertandingan perdana dijadwalkan pada Minggu, 14 November pukul 22.00), Tunisia, dan Swedia. Jika berhasil memenangkan grupnya hingga perempat final, Jepang berpotensi mendapatkan undian yang menguntungkan. Pelatih Moriyasu, setelah kemenangan dalam laga persahabatan melawan Islandia, menaikkan standar, menyatakan: "Tidak mudah menjadi juara dunia, tetapi dengan semangat Yamato dan kebanggaan rakyat Jepang, kami akan mencobanya." Mimpi di malam musim panas, tanpa ragu, tetapi lebih baik tidak meremehkannya.